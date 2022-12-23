Đêm tân hôn, cô dâu trẻ tiết lộ bí mật động trời... ‘ngủ đứng’ suốt đêm vì lí do khó đỡ khiến ai cũng bất ngờ té ngửa

Tâm sự 23/12/2022 20:50

Cứ như vậy, đêm tân hôn, anh lại nghi ngờ và bắt cô làm một điều ngoài sức tưởng tượng. Vừa đau đớn, mệt mỏi vừa thất vọng tràn trề, cô không biết phải làm sao.

Đã là vợ chồng, đối xử tử tế với nhau bao nhiêu cũng chẳng đủ. Nếu chỉ chăm chăm "đánh phủ đầu", dọa dẫm và cư xử khắt khe với chính người đầu gối tay ấp, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ đạt tới được hạnh phúc.

Luyến (28 tuổi) chia sẻ cô và Tùng có thời gian yêu nhau hơn 1 năm trước khi tiến đến hôn nhân. "Lúc yêu nhau thấy anh ấy là người biết tiết kiệm chi tiêu, có ý thức vun vén cho tương lai nên tôi khá mừng. Bản thân tôi là mẫu phụ nữ độc lập, tự chủ kinh tế nên giữa chúng tôi không xảy ra va chạm về tiền bạc", Luyến kể.

Thời điểm chuẩn bị làm đám cưới, Luyến ngày càng nhận thức rõ Tùng rất tính toán trong chuyện tiền nong. Anh hỏi thăm bằng được Luyến có bao nhiêu tiền trong tài khoản, hàng tháng biếu bố mẹ bao nhiêu, còn liên tục "dặn dò" cô phải giữ tiền lo cho gia đình riêng, không được để bố mẹ "moi" hết.

Càng gần đám cưới Tùng càng nhắc nhiều tới tiền bạc khiến Luyến đâm phản cảm. "Em tự biết bản thân cần phải làm gì, bố mẹ sinh ra em, nuôi lớn em trưởng thành, có báo hiếu ông bà cũng là điều bình thường", cô bực bội trả lời chồng sắp cưới.

Đêm tân hôn, cô dâu trẻ tiết lộ bí mật động trời... ‘ngủ đứng’ suốt đêm vì lí do khó đỡ khiến ai cũng bất ngờ té ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Cách đám cưới 1 tháng, mẹ tôi bị ốm phải đi khám bệnh, tôi có rút 5 triệu biếu bà. Chồng sắp cưới tình cờ xem điện thoại phát hiện tin nhắn báo biến động số dư, tất nhiên tôi chẳng việc gì phải giấu giếm. Và rồi chúng tôi cãi nhau bởi anh ấy cho rằng mẹ ốm thì sao phải biếu cả 5 triệu, biếu vài trăm là được rồi", Luyến kể.

 

Đám cưới sắp diễn ra, khó lòng vì một trận cãi vã mà hủy hôn, hơn nữa Luyến nghĩ cặp đôi nào cũng sẽ có va chạm, xích mích tương tự. Mọi chuyện cứ thế cho đến ngày cưới, tiệc vừa tàn Tùng đã bắt vợ tháo vàng ra kiểm kê để cất vào két sắt cho yên tâm. Toàn bộ tiền vàng cưới sẽ do hai vợ chồng cùng quản lý và Luyến cho rằng như vậy khá thỏa đáng.

Ngặt nỗi khi kiểm tra hai người lại phát hiện bị thiếu mất 1 chỉ vàng. Vàng đeo trên người Luyến, cô không nhớ rõ bị mất ở đâu, chắc hẳn chiếc nhẫn vàng lỏng tay, trong lúc vô tình cô làm rơi.

Tiền mất ai cũng tiếc, Luyến giải thích với chồng như vậy và xin lỗi Tùng. Ai ngờ anh tức tối quát to: "Làm sao có thể mất được, chỉ có cô biển thủ để lén mang về nhà đẻ chứ gì? Trước đây tôi đã không muốn nói, cô được về làm dâu nhà tôi là tốt phúc lắm rồi, vậy nên phải biết đường mà vun vén cho hạnh phúc riêng. Tôi ghét nhất kiểu phụ nữ đã đi lấy chồng, ăn ở tại nhà chồng nhưng chăm chăm nghĩ tới bố mẹ đẻ".

Người phụ nữ này chia sẻ: "Quả thực lúc ấy tôi mới rõ ràng suy nghĩ thật sự trong lòng chồng. Nhà tôi ở tỉnh lẻ, nhà chồng ở thành phố nhưng không giàu có gì. Khi trước đi làm tôi luôn trích một phần lương gửi về cho bố mẹ vì ông bà không có thu nhập ổn định lại già yếu rồi.

Đêm tân hôn, cô dâu trẻ tiết lộ bí mật động trời... ‘ngủ đứng’ suốt đêm vì lí do khó đỡ khiến ai cũng bất ngờ té ngửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phần lương khác để chi tiêu, phần dành tiết kiệm, tôi cân đối rất rõ ràng và có kế hoạch. Song có lẽ như vậy vẫn chưa làm hài lòng anh ấy...".

Quá đáng hơn cả sau khi trút giận xong Tùng còn bắt vợ phải ngủ đứng suốt đêm tân hôn, không được phép lên giường.

"Tôi sẽ không đòi lại chỉ vàng kia nhưng sự việc ngày hôm nay cô phải nhớ cho thật kỹ. Đừng trách tôi quá đáng, không răn đe ngay từ đầu thì làm sao cô biết sợ mà thay đổi", Tùng tuyên bố như vậy.

Hẳn Tùng bị ám ảnh chuyện vợ mang tiền cho bố mẹ, do đó anh mới ngay lập tức liên tưởng 1 chỉ vàng bị mất thành Luyến "biển thủ" biếu nhà đẻ.

Cả ngày mệt mỏi với tiệc cưới, lại thêm men rượu trong người, Tùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh cứ nghĩ sẽ nhận được lời xin lỗi, hứa hẹn thay đổi của vợ, ai ngờ cảnh tượng trong phòng khiến anh sững sờ. Luyến biến mất cùng đồ đạc của cô, chỉ còn đơn ly hôn cô đã ký sẵn để lại.

"Cuộc hôn nhân với người chồng luôn sợ hãi vợ mang tiền về nhà đẻ, thiết nghĩ thật khó mà hạnh phúc. Vì tiền bạc mà chồng cư xử cay nghiệt với chính vợ mình, thật sự khiến tôi lạnh lòng. Thôi thì nhân lúc mọi thứ vừa mới bắt đầu, kết thúc sớm khỏi đau khổ dai dẳng về sau", Luyến tâm sự.

Cô bảo sau đó Tùng có đến xin lỗi nhưng cô không đồng ý. Lời xin lỗi của anh chỉ là giải pháp tình thế, suy nghĩ thật sự trong lòng anh thì chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Phụ nữ lúc cần thiết phải thật dứt khoát và cứng rắn, nếu đã là bản chất của Tùng thì khi cô quay về, chẳng bao lâu sau những chuyện tương tự sẽ lặp lại mà thôi.

 

Lừa anh hàng xóm khờ khạo để ‘đổ vỏ’ vì trót dại sau đêm ấy, nghe câu anh nói trong lúc tân hôn mà tôi ngớ người sửng sốt

Lừa anh hàng xóm khờ khạo để ‘đổ vỏ’ vì trót dại sau đêm ấy, nghe câu anh nói trong lúc tân hôn mà tôi ngớ người sửng sốt

Vậy là... sau đêm tân hôn này, sẽ có người 'đổ vỏ' giúp tôi. Dù gì tôi cũng phải kiếm cớ để thoát khỏi cảnh này, khờ khạo một chút cũng không sao.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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