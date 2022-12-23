Sau cuộc gọi lúc nửa đêm, vợ lăn ra ngất xỉu, sau đó cô thút thít khóc không nên lời tiết lộ chuyện tày đình nhiều năm giấu kín

Tâm sự 23/12/2022 20:23

Đi chung chuyến xe vợ cứ khóc lóc khiến tôi vừa nhìn vừa thương, gặng hỏi cho ra chuyện thì không ngờ biết tin chấn động em vẫn giấu.

Vợ chồng tôi kết hôn hơn 1 năm, chưa có con. Tôi 29 tuổi, còn vợ kém tôi 4 tuổi, cô ấy là người hiền lành, dịu dàng, đáng yêu.

Tôi quen vợ có nửa năm là đám cưới. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi luôn cảm thấy rất yêu và khao khát muốn được bên em, che chở cho em. Đến tận bây giờ, nghĩ lại giây phút tôi cầu hôn được em đồng ý, tôi vẫn thấy vui sướng và hạnh phúc đến vô ngần.

Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến một ngày, khi ấy đã gần 2 giờ sáng, hai đứa đang ngủ say bỗng dưng có chuông điện thoại của vợ. Cô ấy nghe máy một cái thì choàng tỉnh giấc, run rẩy không nói một lời nào rồi ngã vật ra ngất xỉu.

Tôi cuống cuồng đưa vợ đến viện, khoảng gần 1 tiếng sau cô ấy tỉnh, khóc lên khóc xuống đòi lái xe về quê. Mà quê cô ấy tận Nghệ An, gia đình cũng ra Hà Nội thoát ly hết, còn ai đâu. Vợ bảo xin tôi đừng hỏi nhiều, đừng đi theo, cứ để cô ấy về đã.

Thế rồi, ngay đêm ấy, vợ lái xe mấy trăm cây về. Tôi muốn đi nhưng vợ khăng khăng không cho. Vì quá lo lắng, sáng sớm tôi cũng bắt xe về theo.

Thế nhưng, cũng trong lần đi này, tôi đã phát hiện ra sự thật động trời. Vợ thú nhận với tôi, cô ấy có con 5 tuổi. Trước kia từng yêu một người, có bầu nhưng anh ta không chịu trách nhiệm. Nhưng vợ nhất định không bỏ thai, cũng vì chuyện này mà bố cô ấy vô cùng tức giận, cuối cùng để che mắt mọt người, cô ấy phải vào Nam ở, sinh con xong thì cho người họ hàng xa nuôi dưỡng.

Sau cuộc gọi lúc nửa đêm, vợ lăn ra ngất xỉu, sau đó cô thút thít khóc không nên lời tiết lộ chuyện tày đình nhiều năm giấu kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện này rất ít người biết, cả đứa trẻ cũng không biết cô ấy là mẹ đẻ. Lần này là do thằng bé sốt cao, nhập viện cả tuần không đỡ nên người ta mới gọi cô ấy vào.

Tôi nghe mà không tài nào tin nổi. Vợ bảo cô ấy không đón con về, nhưng hàng tháng vẫn chu cấp đầy đủ cho con, bây giờ thằng bé vẫn nghĩ người họ hàng kia là bố mẹ, họ cũng rất yêu thương thằng bé nên cứ để vậy đi. Còn nếu tôi không thể tha thứ thì cô ấy cũng chấp nhận.

Tôi điếng người, thật lòng quá khó để chấp nhận. Bao lâu nay, cô ấy lừa dối tôi, đến khi không giấu nổi nữa mới thú nhận... giờ tôi biết phải làm sao đây?

 

Đêm tân hôn đang ân ái mặn nồng, chồng bất ngờ tát một cái như trời giáng khiến cô ngã ngửa bật tỉnh chỉ vì lỡ quên điều ấy khi đang làm…

Đêm tân hôn đang ân ái mặn nồng, chồng bất ngờ tát một cái như trời giáng khiến cô ngã ngửa bật tỉnh chỉ vì lỡ quên điều ấy khi đang làm…

Chưa kịp chuẩn bị gì, chồng lao vào tới tấp khiến tôi cắn răng chịu đựng. Rồi giây phút ấy mãi không qua, cô chẳng biết mình ngủ từ khi nào và...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai