Trót ‘tình một đêm’ với người đàn ông lạ, ba tháng sau, tôi kinh hãi trước lời đề nghị kèm yêu cầu sốc của anh ta trước cổng công ty

Tâm sự 23/12/2022 17:21

Trót lỡ qua đêm với anh ta chỉ sau 3 ngày, tôi không ngờ hoàn cảnh mình phải đối mặt, héo mòn ruột gan trước lời yêu cầu 'sốc' ấy.

Đến nay đã 1 tháng trôi qua, tôi gần như cạn kiệt tinh thần, héo mòn ruột gan vì sự sợ hãi khi trót tình một đêm với người đàn ông lạ.

Tôi được công ty cử tham gia khóa huấn luyện tập huấn nghiệp vụ 2 tuần ở Nha Trang. Đó cũng là lúc tôi quen Tự.

Theo lời kể của Tự thì anh ta là kỹ sư xây dựng ở Sài Gòn, đã góa vợ và nuôi một cô con gái 5 tuổi. Anh ta thuê phòng đúng khách sạn nơi công ty tôi thuê và ở đây vài ngày để chờ quyết toán công trình.

Buổi tối hôm ấy tôi không sao chợp mắt được liền ra phía bể bơi ngâm mình một chút. Sự xuất hiện của Tự khiến tôi bối rối, cũng may anh ta mau miệng cất lời chào. Chúng tôi cùng bơi hơn nửa giờ, đôi lúc quay sang nói vài câu bâng quơ. Lúc tôi chuẩn bị lên để về phòng, Tự bất ngờ đề nghị một cuộc gặp vào tối hôm sau. Chẳng biết có phải do đêm xuống khiến người ta mềm lòng hơn, tôi đã đồng ý.

Hôm ấy sau giờ lên lớp buổi chiều, tôi vội vã về phòng tắm và thay đồ. Cuộc dạo bộ rất tuyệt vời. Toàn thân tôi nóng ran bởi hơi ấm từ bàn tay và khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông xa lạ. Tôi chậm rãi dạo quanh bờ biển tay trong tay với Tự, bỗng chốc cảm thấy cuộc sống thật thú vị.

Trót ‘tình một đêm’ với người đàn ông lạ, ba tháng sau, tôi kinh hãi trước lời đề nghị kèm yêu cầu sốc của anh ta trước cổng công ty - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi gần đây quá bận rộn để quan tâm đến vợ. Còn tôi mỗi lần đi làm về là hàng trăm thứ việc không tên đổ lên đầu. Từ chăm sóc con rồi quay cuồng việc nhà, việc nội ngoại. Ngày trước, nửa đêm nào chồng cũng đánh thức tôi dậy với thói quen vui thú, còn từ ngày có con, tôi ngủ thẳng cánh và chỉ thức dậy khi con quấy khóc giữa đêm. Dường như với chồng tôi, sự lãng mạn như việc tôi đang tận hưởng với Tự đã trở thành xa xỉ từ rất lâu.

Tự tiễn tôi về đến tận cửa phòng. Rất lịch sự, anh chào tôi rồi quay người rảo bước, không hề có sự đòi hỏi hay thậm chí chỉ một nụ hôn lên má.

Hôm sau, chúng tôi tiếp tục hẹn gặp nhau trong một quán bar. Tôi uống hơi nhiều và mọi chuyện đã vượt quá giới hạn khi đêm đó tôi và Tự cùng nhau… trên giường ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi vô cùng hối hận vì đã phản bội chồng. Tôi và Tự thỏa thuận với nhau rằng đó sẽ là lần duy nhất giữa chúng tôi, sau này khi trở về, chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau. Nếu vô tình chạm mặt thì cũng coi như chưa từng quen biết. Tự vươn cánh tay đẫm mồ hôi ôm tôi và thì thầm: “Cám ơn em vì những giây phút tuyệt vời”.

Trót ‘tình một đêm’ với người đàn ông lạ, ba tháng sau, tôi kinh hãi trước lời đề nghị kèm yêu cầu sốc của anh ta trước cổng công ty - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau chuyến tập huấn, tôi trở về nhà với tâm trạng kỳ lạ. Phần vì nhớ chồng con sau bao ngày xa cách, phần vì cảm thấy day dứt vô cùng. Tôi tự nguyền rủa bản thân vì điều đó. Nhưng tâm trạng ấy qua đi rất nhanh bởi cuộc sống bộn bề, dồn dập khiến tôi tạm quên đi tội lỗi ấy. Tôi cũng yên tâm một phần vì Tự không có số điện thoại cũng như địa chỉ của tôi. Vả lại, anh ta ở Sài Gòn, tôi ở Hà Nội, chắc chẳng bao giờ chạm mặt nhau vô tình.

Nhưng sự đời trớ trêu. Vô tình thì không phải, mà hữu ý đúng hơn. Chính Tự đã chủ động tìm đến tôi chỉ 3 tháng sau đêm đó. Tôi hối hận vô cùng vì đã kể cho Tự nghe quá chi tiết về cuộc sống gia đình và công việc của mình. Vì vậy Tự mới dễ dàng tìm ra tung tích của tôi. Hôm ấy Tự toét miệng cười đứng chờ tôi ở cổng công ty. Tim tôi như muốn nhảy dựng lên, thái độ hoảng hốt phòng vệ.

“Hãy vứt bỏ tất cả để đến với anh. Hãy bỏ chồng, mang theo con trai của em cũng được, anh sẽ trở thành người cha tốt của nó. Em sẽ không bao giờ phải hối hận…”. Tự lảm nhảm như một người điên. Anh ta nói chuyện chúng tôi không thể kết thúc như vậy. “Anh không thể sống thiếu em, nếu em không muốn vào Sài Gòn, anh sẽ chuyển nhà ra Hà Nội”. Tôi há hốc mồm. Tự điên thật rổi. Làm sao anh ta có thể hành động điên rồ như thế trong khi đó chỉ là một đêm lầm lỡ.

Tôi dứt khoát gạt cánh tay anh ta và vội vàng leo lên taxi chạy trốn. Trời ơi, liệu Tự có phải là một kẻ cuồng tình hay không? Anh ta sẽ còn gây ra chuyện gì, ai mà biết. Nếu bí mật kia bị lộ tỉnh, tôi sẽ không thể sống nổi vì chồng tôi sẽ rất thất vọng… Tôi không thể nào tập trung làm việc suốt 1 tuần liền bởi không hiểu từ đâu Tự có được số điện thoại của tôi. Anh ta nhắn tin và gọi điện liên tục để van nài tôi.

Tôi đã lên giường với một kẻ hoàn toàn xa lạ chỉ 3 ngày quen biết. Và giờ đây tôi phải sống trong khủng hoảng vì bị đeo bám. Tôi sợ hãi đổi số điện thoại, lấy lý do số không hợp phong thủy để chồng khỏi nghi ngờ. Tôi cũng xin công ty cho xuống hỗ trợ một chi nhánh nhỏ ở tỉnh một thời gian.

Đến nay tôi gần như cạn kiệt tinh thần, héo mòn ruột gan vì sự sợ hãi. Tự vẫn theo sát và ám ảnh tôi như một bóng ma vậy. Tôi có cảm giác anh ta cứ lởn vởn đâu đó quanh cuộc sống của mình. Nhiều lúc tôi hoảng loạn nghĩ đến những kịch bản từng thấy trong phim ảnh về những kẻ cuồng tình và thấy giật mình sợ hãi. Chẳng lẽ tôi không còn con đường nào khác ngoài việc thú nhận toàn bộ tội lỗi ấy với chồng?

 

 

Khóc nghẹn vì mẹ chồng bế con 4 tháng khắp xóm hỏi ai là bố, trở về nhà, bà tuyên bố một câu cay đắng khiến tôi không thể tủi nhục hơn

Khóc nghẹn vì mẹ chồng bế con 4 tháng khắp xóm hỏi ai là bố, trở về nhà, bà tuyên bố một câu cay đắng khiến tôi không thể tủi nhục hơn

Biết mẹ chồng khó tính nên làm gì tôi cũng nhìn trước nhìn sau, nhưng nào ngờ, sinh con sau 4 tháng, tôi còn gặp cảnh khốn đốn hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai