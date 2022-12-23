Khóc nghẹn vì mẹ chồng bế con 4 tháng khắp xóm hỏi ai là bố, trở về nhà, bà tuyên bố một câu cay đắng khiến tôi không thể tủi nhục hơn

Tâm sự 23/12/2022 15:55

Biết mẹ chồng khó tính nên làm gì tôi cũng nhìn trước nhìn sau, nhưng nào ngờ, sinh con sau 4 tháng, tôi còn gặp cảnh khốn đốn hơn.

Tôi và chồng đến với nhau đúng là do duyên trời định. Chúng tôi gặp nhau trong một lần anh say xỉn và đụng xe vào tôi. Vì bị gãy tay nên tôi phải nằm viện bó bột nửa tháng. Suốt thời gian đó anh luôn ở bên chăm sóc, lo thuốc men, viện phí cho tôi. Sau khi xuất viện, chúng tôi cũng bắt đầu hẹn hò.

Chồng tôi là người tốt, chỉ có điều anh quá nghe lời mẹ. Tôi cũng không trách anh điều đó. Bố anh mất sớm, một mình mẹ nuôi dạy anh nên người thì chuyện anh nghe lời mẹ cũng là hiển nhiên. Đám cưới tôi cũng không được quyền tự quyết định vì mẹ chồng đã quyết hết rồi. Kể cả váy cưới, áo dài cưới cũng do chính tay mẹ chồng chọn cho tôi.

Khi về làm dâu, biết mẹ chồng khó tính nên tôi cố hết sức làm vừa lòng bà. Dù cũng đi làm ngày 8 tiếng nhưng tôi vẫn nấu ăn đủ 4 món bữa trưa chiều. Sáng tôi phải dậy thật sớm quét dọn vườn, sân sạch sẽ, mua đồ ăn sáng cho mẹ chồng rồi mới đi làm. Thậm chí ngày chủ nhật tôi cũng chẳng có thời gian nghỉ vì phải dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn mền.

Khóc nghẹn vì mẹ chồng bế con 4 tháng khắp xóm hỏi ai là bố, trở về nhà, bà tuyên bố một câu cay đắng khiến tôi không thể tủi nhục hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi chỉ có duy nhất chồng tôi nên cưng chiều anh lắm. Hồi mới cưới, thấy tôi rửa bát, anh cũng xuống phụ. Mẹ chồng tôi chẳng nói gì, đợi lúc dọn cơm bà mới nói. Bà chê trách tôi hà h.iếp chồng, con trai bà nuôi suốt mấy chục năm chưa cho đụng tay vào thứ gì nay lại đi rửa bát cùng vợ. Chồng tôi biện minh nhưng anh càng nói mẹ chồng tôi càng giận. Bữa cơm hôm đó tôi cố nuốt cũng chẳng trôi được vì nghẹn ngào. Từ đó về sau tôi không cho chồng phụ giúp mình bất cứ việc gì nữa.

Mẹ chồng đối với tôi không quá gần gũi cũng chẳng quá xa lạ. Bà vẫn trả lời mỗi khi tôi hỏi chuyện, vẫn gật đầu khi tôi chào đi làm. Nhưng giữa tôi và bà cứ có một khoảng cách nào đó mà tôi cố lắm vẫn không vượt qua được. Nói cách khác, chỉ có mình tôi chủ động trong mối quan hệ.

Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng càng khó chịu hơn sau lần bà thấy tôi đi cùng xe với một anh đồng nghiệp. Hôm ấy tôi dự liên hoan ở công ty, khi ra về thì xe đã thủng lốp khi nào rồi. Bất đắc dĩ tôi phải để xe lại công ty rồi đi nhờ bạn về.

Vậy mà mẹ chồng tôi không những không tin còn cho rằng tôi đi với trai rồi bịa chuyện. Vì chuyện này mà gia đình tôi căng thẳng một thời gian dài. Mãi đến khi tôi có bầu mọi chuyện mới nhẹ nhàng hơn.

Nhưng khi tôi sinh con, mẹ chồng vẫn chẳng xuống. Bà bảo đợi tôi xuất viện rồi về nhà luôn, bà xuống cũng chẳng để làm gì. Bố mẹ tôi đều bận nên tôi phải về nhà chồng ở cữ. Mỗi bữa, mẹ chồng chỉ đem cho tôi một bát cơm với ít rau, ít thịt như kiểu bố thí cho ăn mày. Suốt một tháng ròng tôi chẳng được ăn một miếng móng, miếng giò cho có sữa. Vì thế nên con trai tôi cứ èo uột khóc suốt.

Khóc nghẹn vì mẹ chồng bế con 4 tháng khắp xóm hỏi ai là bố, trở về nhà, bà tuyên bố một câu cay đắng khiến tôi không thể tủi nhục hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi thằng bé được hơn 4 tháng, mẹ chồng tôi bắt đầu bế nó đi khắp làng. Tôi cản thì bà cho rằng tôi: “Sợ con thằng nào khác nên mới cản”. Càng cay đắng hơn khi tôi nghe mọi người kể lại, mẹ chồng tôi bế cháu đi tới nhà họ chơi. Ngồi một chốc bà lại hỏi: “Nhìn nó có giống thằng Kiên không?”, “Sao tôi nhìn mãi chẳng thấy nó giống thằng Kiên lúc nhỏ, cũng chẳng có nét nào giống mẹ nó hay dòng họ nhà này?”. Thậm chí có khi bà còn hỏi thẳng thừng: “Nhìn nó có giống thằng A, B hay C (những anh trong làng tôi, trong công ty tôi mà bà biết tên) không?”

Mọi người bảo bà đừng đa nghi thì bà nói: “Nó đi với trai về tận nhà hỏi sao tôi không nghi?”. Tôi nghe mà buồn hết sức. Chồng tôi cũng cau có trách bà chuyện đó, bà còn nói phải đi xét nghiệm cho nó yên tâm, biết đâu nuôi con tu hú thì sao?

Tôi buồn quá. Có nên đưa thằng bé đi xét nghiệm cho vừa lòng mẹ chồng không mọi người?

Vợ vô sinh, cả nhà hờn trách khiến chồng vô cùng đau khổ, ai ngờ cô lên cơn đau bụng không qua khỏi, lúc đi khám mới biết đang mang ‘giọt máu’ của anh

Vợ vô sinh, cả nhà hờn trách khiến chồng vô cùng đau khổ, ai ngờ cô lên cơn đau bụng không qua khỏi, lúc đi khám mới biết đang mang ‘giọt máu’ của anh

Ngồi trong phòng bệnh, anh như điên dại khi chị không qua khỏi, hơn nữa, chị đang mang 'giọt máu' trong mình, anh đã hoảng loạn tột độ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng