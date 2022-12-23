Nửa đêm trở về người chếnh choáng hơi men, anh cứ thế lao vào cô ô sin trong trắng đang say ngủ, lật tấm ga trải giường, anh điếng người xin cô làm một việc khó xử

Tâm sự 23/12/2022 15:34

20 tuổi, làm việc cho nhà ông chủ trẻ đã có vợ con, cô nghĩ mình cũng ổn. Phải nói, cô cũng mơ ước một gia đình có nhà cửa và công ăn việc làm ổn định như thế lắm.

 20 tuổi Đan theo người chị họ lên thành phố làm giúp việc. Ban đầu chị cô cũng định xin cho cô vào làm phục vụ ở quán cà phê thu nhập cao hơn vì có tiền bo cho khách. Tuy nhiên vì lí do bất khả kháng nên chẳng quán nào nhận.

Phải mất hơn 1 tháng tìm việc cuối cùng Đan mới xin được làm giúp việc cho một gia đình có con nhỏ. Lúc đầu Đan cứ nghĩ gia đình họ hạnh phúc lắm vì người chồng thành đạt lại có vợ đẹp con xinh. Nhưng mới ngày đầu làm việc Đan nhận ra rằng hai vợ chồng họ chỉ là đang diễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt thiên hạ mà thôi chứ thực sự thì họ đã chán nhau rồi.

Anh chồng tên Triều đi làm từ sáng sớm tới tận tối mịt mới về còn cô vợ tên Tiên thì cả ngày hôm đó đi làm đẹp ở spa. Khi anh chồng đã về tới nhà rồi mà vẫn chưa thấy vợ đâu. Bực bội anh gọi cho vợ thì cô vợ ở đầu máy bên kia lanh lảnh: “Anh về rồi thì ăn đi, cơm đã có giúp việc nấu rồi kêu em làm gì. Em còn đang làm mặt dở phải hai tiếng nữa mới về được”.

Nửa đêm trở về người chếnh choáng hơi men, anh cứ thế lao vào cô ô sin trong trắng đang say ngủ, lật tấm ga trải giường, anh điếng người xin cô làm một việc khó xử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh chồng bực tức ném vỡ choang cái cốc nước đang cầm trên tay. 2 tiếng sau cô vợ về anh chồng vẫn giữ thái độ bực tức, vừa nhìn thấy vợ xúng xính trong chiếc váy hở nửa ngực, anh nổi điên:

– Cô lười biếng vừa thôi chứ, suốt ngày chỉ biết có làm đẹp thôi sao. Con cái thì phó mặt tất cả cho người giúp việc, làm vợ làm mẹ như thế có đáng hay không?

– Tôi nói cho anh biết nhé, anh ra ngoài có các mối quan hệ giao lưu với nhiều người chẳng lẽ lại bắt tôi ru rú xó nhà. Nếu anh muốn một cô vợ chỉ biết dọn dẹp lo toan cơm nước thì anh hãy lấy ô sin về mà làm vợ.

– Cô đừng có thách tôi, rồi tôi sẽ cho cô hối hận. Cái loại đàn bà mất trinh như cô mà lại còn dám lên mặt thách thức tôi sao.

Họ cãi nhau khá to, anh chồng đã tát vợ. Cô vợ uất ức dọa ly hôn rồi bỏ về nhà mẹ đẻ, anh chồng cũng lái xe ra ngoài uống rượu. Còn Đan ở nhà phải thu dọn chiến trường mà vợ chồng họ cãi nhau đập phá đồ đạc. Đứa bé 1 tuổi ngủ một mình, thỉnh thoảng trở mình không thấy mẹ lại khóc ré lên. Đan đành phải ngủ lại phòng của vợ chồng chủ để ôm thằng bé cho nó không khóc. Đan nghĩ chắc anh chồng sẽ đi hết đêm mới về chứ không về lúc nửa đêm đâu.

Ai giờ đang say giấc ngủ thì bất chợt Đan giật bắn mình vì bàn tay ai đó đang lần mò trên người cô. Đan choàng mở mắt và giật bắn mình khi thấy người trước mặt mình chính là Triều. Người anh ta nồng nặc mùi rượu, biết anh ta đang định giở trò với mình thì Đan định hét toáng lên, bất ngờ Triều lấy tay bịt miệng cô lại ra hiệu cho Đan đừng làm thằng bé đang ngủ tỉnh giấc.

Nửa đêm trở về người chếnh choáng hơi men, anh cứ thế lao vào cô ô sin trong trắng đang say ngủ, lật tấm ga trải giường, anh điếng người xin cô làm một việc khó xử - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sẵn có chút hơi men anh ta lột tung quần áo của cô giúp việc ra và làm chuyện ấy, mặc cho Đan ra sức chống cự. Anh ta như một con thú vậy, cứ như bao tức giận từ vợ anh ta trút hết xuống người Đan. Đan đau đớn vì ngay ngày đầu đi làm đã bị chính chủ nhà làm nhục, sức cô không thể nào chống lại được người đàn ông có thân hình vạm vỡ kia.

Thỏa mãn xong xuôi, Triều nằm lăn ra giường nhưng khi Đan mặc quần áo chạy xuống dưới nhà thì Triều đã choáng váng khi thấy giọt máu ấy trên chiếc ga giường trắng trong phòng ngủ của vợ chồng anh. Cái giọt máu này 3 năm trước anh đã trông mong rất nhiều trong đêm tân hôn với vợ mà mãi mãi anh không bao giờ thấy nó xuất hiện. Vậy mà hôm nay cô ô sin quê mùa này lại cho anh thứ mà anh khao khát.

Triều chạy vội xuống dưới nhà thấy Đan đang khóc thút thít thu dọn quần áo:

– Em định đi đâu.

– Tôi sẽ đi, tôi không thể ở trong căn nhà có con thú dữ như anh được.

– Anh xin lỗi, em không phải đi đâu cả. Anh sẽ ly hôn vợ để cưới em vì cô ta cũng muốn thế rồi. Anh đã phải cố gắng chấp nhận sống với một cô vợ không còn trinh nhưng cô ta không biết điều mà suốt ngày bỏ bê nhà cửa con cái thậm chí còn cặp bồ nữa. Xin em hãy ở lại bên anh.

1 tháng sau Triều hoàn tất thủ tục li dị vợ và nhận nuôi con. Nhưng cả khu phố đều bất ngờ khi người thay thế vợ Triều lại chính là Đan cô giúp việc mới tới làm. Chính bản thân Đan cũng không ngờ số mình lại may mắn như thế. Ngày đầu tiên đi làm giúp việc cô đã bị ông chủ cướp đời con gái nhưng nhờ thế mà cô đã soán ngôi được bà chủ trong nhà. Đúng là cái giá của trinh tiết nó lớn lao vô cùng.

Thấy ga giường có vết đỏ, chồng sung sướng ôm vợ ngủ nhưng nửa đêm bỗng chẳng thấy cô đâu, mở cửa phòng tắm, anh ‘hóa đá’ điều vợ đang làm phía trong

Thấy ga giường có vết đỏ, chồng sung sướng ôm vợ ngủ nhưng nửa đêm bỗng chẳng thấy cô đâu, mở cửa phòng tắm, anh ‘hóa đá’ điều vợ đang làm phía trong

Xong xuôi nên anh mãn nguyện ôm cô ngủ ngon lành, thầm hạnh phúc vì những điều em dành cho. Để rồi nửa đêm thức giấc thì không ngờ...

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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