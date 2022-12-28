Từ hôm về ở cữ, con dâu khư khư ôm cháu chẳng cho ai động, hôm giành lấy cháu thay tã tôi mới ngất lịm khi biết lý do

Tâm sự 28/12/2022 07:02

Hôm con dâu vào viện sinh dù đã chuẩn bị tâm thế lên đó với con nhưng tôi lại bị ốm. Vì thế đành để 2 vợ chồng chúng tự chăm nhau 2 ngày trong viện. Lúc ra viện, 2 vợ chồng con thuê taxi về thẳng nhà nội ở cữ. Thấy con dâu và cháu về quê, tôi vui mừng lắm.

Con dâu về nhà tôi đã được 3 năm, mẹ chồng – nàng dâu chẳng bao giờ va chạm. Sau đám cưới, các con lên thành phố ở trọ để tiện đi làm. Vợ chồng tôi ở quê nhưng tính cách cũng thoải mái. Tôi cũng không bao giờ soi mói cuộc sống của 2 đứa. Bởi tôi tâm niệm, mình là bố mẹ chẳng giúp đỡ gì các con được thì thôi đừng khiến chúng quá ngột ngạt. Nhất là con dâu, mai này chẳng nhờ cậy nó thì nhờ ai.

Điều tôi chỉ sốt ruột duy nhất là kết hôn đã lâu nhưng con dâu mãi không có bầu. Vì thế nhiều lần tôi giục đi khám nhưng các con toàn bảo không sao nên cũng yên tâm. Rồi sau hơn 2 năm đám cưới, con dâu tôi cũng có bầu. Con bé nghén ngẩm nặng lắm nhưng không hề kêu than, lúc nào cũng cố gắng dưỡng thai. Ngay khi con dâu hết nghén, tôi tặng luôn cho vợ chồng nó 100 triệu. Con dâu tôi vui lắm, rối rít cảm ơn.

Từ hôm về ở cữ, con dâu khư khư ôm cháu chẳng cho ai động, hôm giành lấy cháu thay tã tôi mới ngất lịm khi biết lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt mấy tháng con dâu bầu, tôi tuy ở xa nhưng luôn cố gắng quan tâm sát sao, gửi đồ ăn ngon lên cho 2 mẹ con. Thậm chí các mốc thai kỳ, tôi luôn nhắc con đi thăm khám đầy đủ. Bao lần thăm khám về tôi đều hỏi bác sĩ nói gì bất thường không. Con dâu tôi lúc nào cũng bảo bác sĩ nói không sao, thai kỳ khỏe mạnh.

Hôm con dâu vào viện sinh dù đã chuẩn bị tâm thế lên đó với con nhưng tôi lại bị ốm. Vì thế đành để 2 vợ chồng chúng tự chăm nhau 2 ngày trong viện. Lúc ra viện, 2 vợ chồng con thuê taxi về thẳng nhà nội ở cữ. Thấy con dâu và cháu về quê, tôi vui mừng lắm.

Nhưng từ hôm về ở cữ, con dâu cứ khư khư ôm cháu không muốn buông tay. Thậm chí lúc thằng bé tè ướt bỉm, tôi bảo thay tã cho con dâu nghỉ ngơi nó cũng không khiến. Tôi thấy hơi lạ nhưng chưa dám ý kiến gì.

Cho tới hôm qua là 7 ngày sau sinh, đang ngủ thấy thằng bé cọ quậy nên tôi đoán cháu lại tè ướt bỉm. Vì thế tôi bảo con dâu để tôi thay tã cho cháu. Nhưng con bé vội nhào đến bảo không cần bảo tự thay. Tôi cứ giằng lấy làm thì con dâu mới miễn cưỡng để mẹ chồng làm.

Nhưng vừa vén chiếc chăn bông bên ngoài lên, tôi đã ngây người khi nhìn thấy bàn chân bên phải của cháu có tới 7 ngón. Biết cháu dị tật nên tôi quá bàng hoàng. Hóa ra, con dâu tôi biết rõ là con bị dị tật chân nhưng vẫn nói dối chồng và cả nhà chồng. Chắc nó sợ cả nhà tôi trách móc và sốc nên nên cố giấu được đến khi nào thì giấu.

Từ hôm về ở cữ, con dâu khư khư ôm cháu chẳng cho ai động, hôm giành lấy cháu thay tã tôi mới ngất lịm khi biết lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc biết con dâu giấu chuyện cháu trai bị dị tật tôi bực bội quá. Con dâu đúng là liều, chẳng hiểu sao cháu bị như thế lại phải nói dối chứ. Hay là con sợ bị mẹ chồng lấy lại 100 triệu kia vì sinh bé dị tật cho ông bà?

Chuyện con dâu, tôi cứ tạm gác sang 1 bên. Giờ cháu bị dị tật như này, chắc nhà tôi phải cho lên thành phố để đi khám sớm xem bác sĩ có phẫu thuật cắt bỏ hoặc tạo hình lại bàn chân cho thằng bé không để phục hồi cấu trúc bình thường cho bàn chân cháu nhỉ? Mà không rõ nguyên nhân tại sao cháu nội của tôi lại thừa ngón như vậy mọi người nhỉ?

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