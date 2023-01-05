Tháng trước tôi choáng váng khi chồng thông báo đang cặp kè với một người phụ nữ tên Giang và đã có con trai 4 tuổi. Chồng bắt tôi ký vào đơn để giải phóng tự do cho anh ấy. Nhưng mẹ chồng không chấp nhận cho chúng tôi chia tay.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm, có hai con, đã có nhà riêng. Trong khi thu nhập tôi mỗi tháng 10 triệu thì chồng 80 triệu. Hàng tháng chồng chỉ đưa cho vợ đủ chi tiêu sinh hoạt, còn lại anh ấy cầm hết.

Bố bảo mẹ đang bị bệnh, bố lại vụng về, không biết chăm sóc thế nào nên khuyên chúng tôi khoan hãy ra tòa. Chồng tôi tự tin vỗ ngực nói sẽ đưa dâu mới về chăm mẹ. Ngay lập tức bố đồng ý cho phép mẹ con Giang về sống cùng.

Mẹ bảo chỉ nhận tôi là dâu con, không cho phép chúng tôi bỏ nhau. Nhưng chồng vẫn kiên quyết bắt tôi ký vào đơn ly dị, để đón vợ mới về. Bất ngờ mẹ chồng ngất xỉu rồi ốm liệt giường, bà không chịu vào bệnh viện. Bố chồng phải gọi bác sĩ đến nhà chăm sóc.

Khi đó tôi đang ngồi cạnh mẹ, bà vỗ vỗ vào tay tôi vài cái, nhìn ánh mắt của bà lúc đó, tôi đã hiểu ông bà đang diễn nên không phản đối.

Sang đến tuần thứ 2, mẹ chồng gọi chúng tôi đến để nói chuyện. Mẹ than thở: "Chịu hết nổi rồi, con đưa của nợ này ra khỏi nhà cho bố mẹ nhờ". Đến chăm sóc người bệnh gì mà 10h mới là bình minh, suốt ngày quần áo phấn son. Ở có một tuần thì mất 3 ngày đi shop, mỗi lần về mua đủ thứ đồ, chi tiêu như thế có núi tiền cũng lở.

Bà tức giận ngồi bật dậy mắng chồng tôi ngu ngốc, vợ giỏi giang đạo đức không yêu lại đâm đầu vào cái cô nhân tình chỉ biết tiêu tiền là nhanh. Rồi sau này không làm ra được tiền, già yếu bệnh tật thì cô ta bỏ chạy, lúc đấy biết bấu víu vào đâu?

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Nhưng chồng tôi đâu có để những lời khuyên của mẹ lọt tai. Anh tức giận khi phát hiện mẹ giả bệnh để thử lòng Giang. Sau đó dẫn mẹ con nhân tình rời khỏi nhà. Khi đó tim tôi đau lắm, vậy là đã chấm hết tất cả. Nhìn thấy họ đi bên nhau, tôi chỉ biết khóc cho cuộc hôn nhân đã chết.

Không nói được con trai, bố mẹ chồng rất bất lực. Mẹ nắm tay cầu xin tôi không ký vào đơn ly dị, bà chỉ muốn được sống yên ổn bên mẹ con tôi hết cuộc đời này.

Mẹ chồng rất tốt, tôi thương bà lắm. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?