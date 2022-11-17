Tôi với Tài yêu nhau 4 năm, bố mẹ 2 bên đều ủng hộ hết mình. Thậm chí, mẹ Tài còn bảo nếu không phải tôi thì không còn cô con dâu nào khác.

Chuyện đã qua một thời gian, tôi mới bình tâm và kể lại. Đám cưới vốn là ngày tôi mong chờ cuối cùng lại là ngày khiến tôi cả đời này không quên. NTài tôi không hối hận vì điều đó, bị một người mình yêu thương, tin tưởng sẽ vô cùng đau đớn. Và chính vì thế, tôi quyết định khiến kẻ phản bội cũng phải trả giá cho những gì anh gây ra...

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, chúng tôi cũng chững chạc hơn và cảm thấy đã sẵn sàng cho một trang mới.

Điều duy nhất trì hoãn chúng tôi tổ chức đám cưới linh đình, dọn về chung sống chỉ là cả 2 chưa sẵn sàng. Tài muốn tập trung thêm cho sự nghiệp, khi được lên 1 bậc nữa anh mới muốn kết hôn. Còn tôi cũng ham chơi, cảm thấy còn cuộc đời độc thân còn quá nhiều điều vui.

Tôi và Tài cũng không cần phải lo gì nhiều ngoại trừ chụp ảnh cưới, lên danh sách khách mời, mua nhẫn, mua váy, lựa chọn nội thất phòng ngủ... Mọi thứ đều rất thuận lợi, bộ ảnh cưới xinh hết nấc được like, share rần rần trên mạng xã hội. Phòng ốc, đồ đạc đều rất hợp ý tôi, giá thành lại ổn.

Tuy nhiên, khi sắp tới ngày cưới thì tôi phát hiện Tài có quan hệ với cô gái khác. Thậm chí, có vẻ hai người họ lén lút qua lại từ lâu chứ không phải kiểu tình 1 đêm hay sự cố bất ngờ...

Khi sắp tới ngày cưới thì tôi phát hiện Tài có quan hệ với cô gái khác. Thậm chí, có vẻ hai người họ lén lút qua lại từ lâu chứ không phải kiểu tình 1 đêm hay sự cố bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Đêm trước hôm đăng kí kết hôn, tôi có hẹn với hội bạn thân đi làm bữa liên hoan chia tay đời độc thân. Vừa thấy bóng dáng tôi bước vào quán, chúng đã giật điện thoại tôi, mạo danh tôi nhắn cho chồng sắp cưới báo tối nay không về. Đã vậy, mấy đứa bạn quỷ còn bảo tôi: "Tối nay mày phải xõa đi, không say không về!".

Tôi cười, bảo chúng nó: "Có ở chung một nhà đâu mà chúng mày nhắn thế. Mang tiếng là bạn thân. Còn chuyện xõa á, đơn giản. Phải làm một bữa nhớ đời trước khi đi lấy chồng chứ!"

Và tối đó tôi không từ chối chén rượu nào mà chúng bạn mời. Sau đó, tôi bị chuốc say bí tỉ, mấy đứa bạn cho tôi uống ly nước chanh, rồi ném tôi lên taxi cho tới thẳng chung cư của Tài.

Sau một hồi, tôi cũng nhận ra. Tài chỉ cười lũ bạn lắm trò chứ không yêu cầu tài xế quay xe. "Thử một lần mượn hơi men mà "tấn công" chồng sắp cưới xem sao" - tôi bật cười vì ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu.

Tới nơi, tôi loạng choạng bước lên phòng. Tuy nhiên, tôi vừa cạch cửa bước vào thì đã nhận thấy cả căn nhà có nhiều điều lạ. Đôi dép cao gót ở giá giày, mùi nước hoa lạ, sofa ngổn ngang khăn áo, bàn bếp vẫn còn đầy chén đĩa, ly rượu vang, hoa hồng và nến cho 2 người?

Tôi tỉnh hẳn, tháo giày và bước vào bên trong phòng ngủ thì quả nhiên... Tài và người con gái kia đang ôm nhau ngủ trong bộ dạng không mảnh vải che thân. Lúc ấy, tôi có thể lao vào cào cấu, mắng chửi 2 con người vô liêm sỉ ấy. Chân tôi mềm nhũn, tôi đứng mãi như thế. Mãi 1 lúc sau tôi mới dám run run giơ điện thoại lên chụp vài kiểu, lặng lẽ quay bước đi về.

Đôi dép cao gót ở giá giày, mùi nước hoa lạ, sofa ngổn ngang khăn áo, bàn bếp vẫn còn đầy chén đĩa, ly rượu vang, hoa hồng và nến cho 2 người? - Ảnh minh họa: Internet

Cả đêm ấy tôi mất ngủ, tôi đang xâu chuỗi mọi chuyện. Rõ ràng Tài cắm sừng tôi từ lâu chứ đâu phải mới. Anh ta còn biết tôi không ghé tối nay nên đón ả kia về, chuẩn bị bàn tiệc như vậy cơ mà? Chưa từng chuẩn bị một bữa ăn cầu kì như vậy cho tôi mà làm vậy với tiểu tam, tôi giận sôi máu...

Và tôi đã tìm mọi lý do trì hoãn đăng kí kết hôn như dự kiến, sau đó một mặt thì vẫn tỏ ra như bình thường, một mặt âm thầm tìm bằng chứng ngoại tình của Tài. Hóa ra anh đã cắm sừng tôi được hơn 1 năm nay. Tôi thật sự căm hận và tự nhủ sẽ không tha thứ.

3 tuần sau, đám cưới diễn ra. Tới khi chuẩn bị thực hiện các nghi lễ thì tôi đưa tất cả bằng chứng ấy chiếu lên... Họ hàng 2 bên, bạn bè, người quen nhác nhác. Tài thì sửng sốt nhìn tôi, nhìn màn hình rồi vội vàng chạy đi tìm cách tắt. Tôi thì chỉ cười nhạt, sau đó bỏ đi.

Cuối cùng đám cưới mong chờ lại thành ngày kỉ niệm đau buồn, Tài tôi không hối hận vì đã làm. Tôi đã đau khổ thì kẻ phản bội cũng phải trả giá cho hành động của mình chứ!