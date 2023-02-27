Trót dại nhờ bạn thân 'thử lòng' với chồng, tôi nhận lại cái kết không thể nào đắng ngắt hơn

Tâm sự 27/02/2023 03:10

Tôi không biết Thương tiếp cận với chồng tôi như nào, nhưng cô ấy vẫn thường xuyên cập nhật tình hình về cho tôi. Thời gian đầu, Thương nói chồng tôi không bắt lời, anh rất hờ hững và giữ khoảng cách. Bẵng đi hơn tháng sau đó, tôi hỏi, Thương vẫn bảo chưa có gì tiến triển. Tôi thấy vui, bởi nghĩ chồng mình minh bạch.

Tôi có một cuộc hôn nhân ấm êm hạnh phúc bên người chồng thành đạt và mẫu mực. Anh làm ra tiền, chiều vợ, thương con. Vợ chồng chúng tôi trở thành tấm gương mà bất cứ người nào nhìn vào cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Thế nhưng người ta nói sướng quá hóa rồ thật chẳng sai, tôi thấy chồng hoàn hảo quá đâm nghi ngờ, không biết anh có mãi mãi như thế không. Vậy là tôi quyết định thử chồng.

Tôi nhờ Thương, cô bạn gái xinh đẹp của mình thử chồng. Hai người đã từng gặp nhau nhưng không thân thiết.

Chính tôi đã nói cho Thương rõ về tính cách của anh, những thói quen, sở thích và đam mê của anh. Tôi nói cho Thương biết anh thích mẫu phụ nữ như nào, thích ăn món gì... Nói chung, tất cả những gì đủ để Thương tiếp cận anh. Tôi luôn nghĩ, nếu chồng yêu tôi thật sự, anh sẽ vượt qua cám dỗ này. Tôi tin Thương, bởi cô ấy hiền lành, chân thật, tôi tin cô ấy như chị em ruột của mình.

Trót dại nhờ bạn thân 'thử lòng' với chồng, tôi nhận lại cái kết không thể nào đắng ngắt hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết Thương tiếp cận với chồng tôi như nào, nhưng cô ấy vẫn thường xuyên cập nhật tình hình về cho tôi. Thời gian đầu, Thương nói chồng tôi không bắt lời, anh rất hờ hững và giữ khoảng cách. Bẵng đi hơn tháng sau đó, tôi hỏi, Thương vẫn bảo chưa có gì tiến triển. Tôi thấy vui, bởi nghĩ chồng mình minh bạch.

Nhưng một ngày, tôi sững sờ nhận ra chồng tôi có điều gì đó rất khác. Anh như trẻ trung ra, chiều nào đi làm về cũng đi chạy bộ, những bộ cánh cứng nhắc đóng thùng được thay thế bởi những chiếc áo phông thoải mái. Anh hay cười, hay nói và thử ăn những món trước giờ không bao giờ anh động đũa. Tôi chột dạ.

Và rồi một ngày, tôi chết điếng khi đọc được những tin nhắn vô cùng tình cảm của chồng với Thương. Tôi gần như lặng người khi đọc đến đoạn Thương nhắn: "Em xin lỗi anh, nhưng em không ngăn được cảm xúc của mình khi bên cạnh anh. Chúng mình đã có khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc phải không anh. Dù anh quyết định thế nào, thì em vẫn rất trân trọng thời gian qua, em thật sự chân thành với anh..."

Trót dại nhờ bạn thân 'thử lòng' với chồng, tôi nhận lại cái kết không thể nào đắng ngắt hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đáp lại, chồng tôi cũng khẳng định có tình cảm với Thương, nhưng thấy có lỗi này nọ với tôi.

Tôi khóc cạn nước mắt khi đọc những dòng chữ nhảy múa trong điện thoại chồng. Tôi không dám đánh ghen, tôi làm gì có tư cách ấy, khi chính tôi đẩy anh đi.

Tôi chua chát nhận ra, mình ngu như thế nào! Bây giờ, chồng và bạn thân yêu nhau, là tình yêu thực sự. Tôi phải làm sao đây, tôi phải làm thế nào để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi đã sai khi đẩy chồng đi. Đàn bà dại như tôi thì đâu xứng có được hạnh phúc. Là tôi, chính tôi đã tự làm mất chồng, tôi còn biết kêu than gì nữa! Thật đáng đời cho kẻ ngu si…

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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