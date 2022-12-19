Trả lương cho ô sin 5 triệu/tháng nhưng sau một năm đã thấy mua nhà, hôm quay trở lại lấy túi đồ thì nghe tiếng rúc rích trong nhà kho, mở cửa ra, tôi điếng người khi thấy hai bóng hình

Tôi chỉ làm văn phòng bình thường, thời gian còn lại tôi dành hết cho gia đình và con cái. Thế nhưng khi đẻ đứa thứ 2, công việc bận rộn hơn, buộc tôi phải thuê ô sin.

Tôi kết hôn được 8 năm, có 2 con nếp tẻ đủ cả. Chồng tôi làm bên bất động sản , thu nhập phải nói là rất tốt. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ nhưng khi cưới, tôi đã có nhà riêng, ô tô riêng và cuộc sống dư giả hơn đám bạn nhờ những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ của chồng.

Con bé này 25 tuổi, trước làm nhiều nghề lắm nhưng mới đi làm ô sin được 2 năm. Nhà đông anh em nên nghèo, không được học hành mà phải đi làm từ sớm để phụ trợ bố mẹ. Được cái rất chăm chỉ, nịnh trẻ con khéo nên rất được việc. Chỉ có điều nấu ăn không hợp gu nhà tôi nên trừ khoản đó tôi trả con bé 5 triệu 1 tháng, nuôi ăn ở.

Qua một trung tâm uy tín, tôi cũng tìm được một con bé. Chúng bạn cũng sợ thuê ô sin trẻ thì sẽ dễ mất chồng nhưng tôi tin tưởng chồng và cũng lắp camera giấu kín khắp nhà. Thế nên có vấn đề gì chắc chắn không thể qua khỏi mắt tôi được.

Ảnh minh họa: Internet

Có ô sin mọi việc trong nhà nhẹ nhàng hẳn, tôi và chồng cũng có nhiều thời gian bên nhau hơn. Nhưng lại có vấn đề xảy ra. Tôi biết chồng là người có nhu cầu khá cao, trước kia thì chúng tôi vẫn giao ban đều đều.

Chẳng hiểu sao sinh xong đứa thứ 2, vòng 1 của tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần, vòng 2 thì lại bự lên. Tập thế nào cũng chẳng lại, điều đó làm tôi rất mặc cảm thành thử sợ gần chồng. Chuyện đó vì thế mà ít hẳn, tôi nhận thấy thái độ khó chịu của chồng nhưng vì không tự tin nên lại càng chẳng dám.

Thế rồi khi thuê ô sin được gần 1 năm. Chồng chẳng buồn đòi hỏi nữa. Tôi có chút chột dạ nhưng mọi camera trong nhà đều không có dấu hiệu khả nghi.

Tôi vẫn âm thầm quan sát. Cách đây mấy bữa, ô sin tự nhiên vui vẻ lạ thường. Hỏi ra mới biết là con bé mới mua được nhà. Tôi ngạc nhiên, với mức lương 4 triệu, nó lấy tiền đâu mua nhà nhỉ. Chả lẽ... nghĩ vậy nên tôi kiểm tra lại mọi tài sản trong nhà thì vẫn còn nguyên hay con bé có "đại gia" chống lưng.

Hẳn nào mấy bữa nay thấy nó ăn mặc thơm tho hơn hẳn, ở nhà thôi cũng tô son. Có đợt cuối tuần còn xin đi chơi với bạn. Tôi cũng dặn dò nó phải cẩn thận không nhỡ bị lừa thì nó tự tin đáp "chị yên tâm, em không lừa người ta thì thôi chứ người ta đừng hòng lừa được em". Hóa ra nó không đơn thuần như tôi nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Bữa đó tôi về ngoại cùng hai con một ngày. Chồng tôi kêu bận tiếp khách nên không cùng về. Con bé ô sin cũng nói đi với bạn. Nhưng đi được một lúc, tôi để quên túi đồ của con nên vòng xe quay lại. Xe chồng tôi vẫn ở nhà, gọi không thấy nghe máy. Tôi bảo các con ngồi im trong xe để tôi vào.

Vừa bước tới cửa, tôi đã nghe thấy tiếng rúc rích ở phía nhà kho. Tò mò tiến đến, tôi chết lặng thấy chồng và ô sin đang ôm hôn, sờ xoạng nhau say đắm. Lúc này tôi mới ngẩn người, đúng là vị trí này camera không thể hướng đến. Mọi chuyện vỡ lẽ, tôi nhảy vào lôi tóc con bé ô sin tát nó một cái, đồng thời cũng không quên dành cho chồng cái tát nảy nửa khác.

Cả hai nhìn tôi cực kỳ hoảng hốt. Con bé ô sin chỉ biết cúi đầu, còn chồng tôi thì lên tiếng giải thích và xin lỗi, rằng đó chỉ là "nhất thời". Nhất thời mà mua nhà cho nó. Hóa ra họ đã quan hệ với nhau từ lâu, hóa ra "đại gia" đằng sau con bé ô sin lại chính là chồng tôi. Cuộc hôn nhân gần 10 năm trời ai cũng nghĩ viên mãn của tôi tan thành mây khói. Tôi thực tình chẳng biết nên làm sao nữa. "Bỏ thì thương mà vương thì tội".