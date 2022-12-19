Dọn dẹp đồ cho vợ sau chuyến công tác, vừa mở vali, tôi chết đứng khi thấy món đồ rơi ra tiết lộ chuyện đau lòng sau đó

Tâm sự 19/12/2022 13:42

Vừa nhìn món đồ rơi ra, tôi đau lòng khi biết sự thật mình bị lừa dối, cô ấy đã trăng hoa là chuyện rõ mười mươi như ban ngày thế này.

Tôi đã kết hôn được 2 năm giờ cô công chúa nhỏ đã hơn 1 tuổi, cuộc sống hôn nhân nói chung hạnh phúc. Có vợ đẹp con xinh công việc ổn đỉnh và nhất là vợ tôi vô cùng giỏi giang. Ai cũng nói giàu vì bạn sang vì vợ và tôi có diễm phúc ấy.

Tôi và cô ấy quen nhau trong chuyến du lịch của hai công ty, rồi sau những lần gặp gỡ các đối tác khi tôi đại diện công ty mình ký hợp đồng với công ty cô ấy thì dần dà tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng hay.

Quen được gần 1 năm thì cưới với tôi cuộc sống hôn nhân như vậy là quá mĩ mãn và tôi tự hào về điều đó. Trong công việc vợ tôi rất thành đạt có nhiều người nói phụ nữ thành công thường dễ ngoại tình nhưng tôi nhất định không tin vào điều đó. Kể cả khi cô ấy đi công tác thường xuyên công tác dài ngày tôi đi làm về chăm con lo nhà cửa cũng chưa từng nghi ngờ hay oán trách cô ấy. Vì tôi biết đó là công việc mà cô ấy phải làm.

Dọn dẹp đồ cho vợ sau chuyến công tác, vừa mở vali, tôi chết đứng khi thấy món đồ rơi ra tiết lộ chuyện đau lòng sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới cách đây 5 ngày sau chuyến công tác dài của vợ tôi, khi về đến nhà cô ấy lại phải chạy đi ngay để ký hợp đồng mới. Tôi rảnh nên lôi đồ trong vali của vợ ra để treo lên móc và những cái bẩn thì cho vào máy giặt - việc mà trước đây tôi chưa từng làm vì công việc nhà tôi phụ vợ thường xuyên nhưng quần áo thì chủ yếu là cô ấy phụ trách.

Sau khi treo hết quần áo lên tôi lấy phần đồ bẩn ra thì thấy có túi đồ lót để dưới cùng ban đầu tôi nghĩ vợ tôi thường rất sạch nên đồ lót thay xong bao giờ cũng giặt luôn. Định cất vào tủ chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lôi túi đồ lót ra và chết sững người khi thấy có hộp bao cao su đã được bỏ dở trong ngăn kéo nhỏ của chiếc túi ấy.

Tôi chết lặng mọi nghi ngờ liên tiếp xuất hiện. Và cho tới nay đã 2 ngày trôi qua sự nghi ngờ chưa bao giờ biến mất dù vợ tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chăm chồng chăm con kể cả chuyện vợ chồng vẫn đều đặn. Tôi muốn hỏi thẳng cô ấy nhưng phần sợ tình cảm hai đứa đi xuống vì thiếu niềm tin phần cũng sợ sự thực nó vốn phũ phàng như tôi nghĩ rằng cô ấy đã ngoại tình.

Nhưng không hỏi chắc tôi sẽ phát điên lên mất - giờ tôi phải làm sao?

 

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