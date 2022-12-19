Nói ra sợ không ai tin nhưng chuyện này đã đến với nhà em đây ạ. Từ lúc cưới nhau đến giờ, hơn 2 tuần với... 7 lần, chúng em vẫn chưa...

Em và Tân tức chồng em quen nhau từ ngày còn học đại học, ra trường được gần 1 năm thì hai đứa bàn chuyện cưới xin. Kể từ khi yêu nhau em là người khá bảo thủ còn anh vì yêu thương em nhiều nên tất cả chỉ dừng lại ở ôm hôn chưa lần nào vượt quá giới hạn. Chính vì điều đó em càng yêu anh nhiều hơn.

Ngày quyết định về chung 1 mái nhà em dẫn anh về ra mắt, vốn tính hiền lành thật thà lại khá ưa nhìn nên anh nhanh chóng có được thiện cảm và sự quý mến ủng hộ từ gia đình em. Và thật may mắn khi em cũng vậy, cha mẹ anh đều là giáo viên, nếp sống có hơi gia giáo 1 chút nhưng lại rất quý người nên thiện cảm trong em về gia đình anh rất tốt.

Được sự cho phép của hai bên, chúng em tiến hành hôn lễ trong sự chúc phúc của họ hàng bạn bè và đồng nghiệp. em hạnh phúc lắm, chẳng có người con gái nào không mong mình là tình đầu của chồng cũng là tình cuối và đối phương cũng vậy và may mắn thay em với anh đều có được điều đó. Bởi trước anh em chưa từng rung động với ai và anh cũng chưa yêu cô gái nào.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đối với em cuộc hôn nhân này thật hoàn mỹ đúng như em từng mong ước. Đêm tân hôn mà cả hai đứa cùng mong chờ đến rất nhanh, em hồi hộp còn anh cũng lo lắng chẳng kém vì đều là lần đầu và khá bỡ ngỡ.

Chúng em cũng âu yếm mãi cho tới khi cảm thấy đã sẵn sàng nhưng chẳng hiểu sao khi tới bước cuối cùng thì em đau lắm, đau hơn cắt da cắt thịt và em khóc còn anh thì hoang mang hoảng sợ không hiểu phải làm sao đành dừng lại dỗ dành em và hai đứa thống nhất để ngày mai.

Cái ngày mai đó tiếp diễn tới lần thứ 5 vẫn không thành công dù biết ai lần đầu cũng đau đớn nhưng em lo sợ vì không hiểu sao em đau tới mức không chịu được còn anh vì thương em lại nghĩ vì bản thân không có kinh nghiệm nên làm không tốt.

Lần nào tới bước cuối cùng cũng dừng lại vì em khóc, nhìn anh khi đó em thương lắm thế là hai vợ chồng ôm nhau khóc như mưa. em cũng không biết phải làm sao nữa, chuyện này khá tế nhị nên không dám hỏi và chia sẻ với ai!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-nhau-a-hon-2-tuan-vo-chong-van-chua-tan-hon-va-tiet-lo-em-kinh-hoang-cua-vo-536568.html