Cưới nhau đã hơn 2 tuần, vợ chồng vẫn chưa 'tân hôn' và tiết lộ đêm kinh hoàng của vợ

Tâm sự 19/12/2022 13:24

Nói ra sợ không ai tin nhưng chuyện này đã đến với nhà em đây ạ. Từ lúc cưới nhau đến giờ, hơn 2 tuần với... 7 lần, chúng em vẫn chưa...

Em và Tân tức chồng em quen nhau từ ngày còn học đại học, ra trường được gần 1 năm thì hai đứa bàn chuyện cưới xin. Kể từ khi yêu nhau em là người khá bảo thủ còn anh vì yêu thương em nhiều nên tất cả chỉ dừng lại ở ôm hôn chưa lần nào vượt quá giới hạn. Chính vì điều đó em càng yêu anh nhiều hơn.

Ngày quyết định về chung 1 mái nhà em dẫn anh về ra mắt, vốn tính hiền lành thật thà lại khá ưa nhìn nên anh nhanh chóng có được thiện cảm và sự quý mến ủng hộ từ gia đình em. Và thật may mắn khi em cũng vậy, cha mẹ anh đều là giáo viên, nếp sống có hơi gia giáo 1 chút nhưng lại rất quý người nên thiện cảm trong em về gia đình anh rất tốt.

Được sự cho phép của hai bên, chúng em tiến hành hôn lễ trong sự chúc phúc của họ hàng bạn bè và đồng nghiệp. em hạnh phúc lắm, chẳng có người con gái nào không mong mình là tình đầu của chồng cũng là tình cuối và đối phương cũng vậy và may mắn thay em với anh đều có được điều đó. Bởi trước anh em chưa từng rung động với ai và anh cũng chưa yêu cô gái nào.

Cưới nhau đã hơn 2 tuần, vợ chồng vẫn chưa 'tân hôn' và tiết lộ đêm kinh hoàng của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đối với em cuộc hôn nhân này thật hoàn mỹ đúng như em từng mong ước. Đêm tân hôn mà cả hai đứa cùng mong chờ đến rất nhanh, em hồi hộp còn anh cũng lo lắng chẳng kém vì đều là lần đầu và khá bỡ ngỡ.

Chúng em cũng âu yếm mãi cho tới khi cảm thấy đã sẵn sàng nhưng chẳng hiểu sao khi tới bước cuối cùng thì em đau lắm, đau hơn cắt da cắt thịt và em khóc còn anh thì hoang mang hoảng sợ không hiểu phải làm sao đành dừng lại dỗ dành em và hai đứa thống nhất để ngày mai.

Cái ngày mai đó tiếp diễn tới lần thứ 5 vẫn không thành công dù biết ai lần đầu cũng đau đớn nhưng em lo sợ vì không hiểu sao em đau tới mức không chịu được còn anh vì thương em lại nghĩ vì bản thân không có kinh nghiệm nên làm không tốt.

Lần nào tới bước cuối cùng cũng dừng lại vì em khóc, nhìn anh khi đó em thương lắm thế là hai vợ chồng ôm nhau khóc như mưa. em cũng không biết phải làm sao nữa, chuyện này khá tế nhị nên không dám hỏi và chia sẻ với ai!

Bắt gặp chị họ nơi chồng công tác, tôi sững sờ tìm trong nhà vệ sinh một vật đã dùng rồi còn anh bước ra ngoài với thân hình ướt át khiến tôi ngất lịm

Bắt gặp chị họ nơi chồng công tác, tôi sững sờ tìm trong nhà vệ sinh một vật đã dùng rồi còn anh bước ra ngoài với thân hình ướt át khiến tôi ngất lịm

Tôi đâu thể ngờ người chị thân thiết của tôi và người chồng hết lòng yêu thương, quan tâm đến vợ lại ra ngoài 'chăn gối' một cách đau lòng như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 12 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 56 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy