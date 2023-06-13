Top những điểm 'SIÊU NHẠY CẢM' trên người phụ nữ 'kích thích' hơn cả ĐIỂM G, chàng chạm nhẹ thôi là nàng MÊ MẨN đến phát điên

Tâm sự 13/06/2023 00:26

Trước khi làm chuyện ấy, kích thích điểm nhạy cảm của các nàng sẽ giúp cho cuộc yêu của bạn tăng thêm phần hấp dẫn. Cơ bản phụ nữ lâu lên đỉnh hơn đàn ông, việc kích thích ở màn dạo đầu sẽ giúp cho cả hai dễ dàng lên đỉnh cùng lúc.

Vùng nách

Nếu bạn nghĩ vùng dưới cánh tay nàng không đủ ‘ma lực’ để mang lại những kích thích thì quả là một thiếu sót rất lớn.

Theo khảo sát cho thấy, vùng nách là một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ mà đa phần chị em muốn được chạm vào bởi có hàng loạt đầu dây thần kinh kích dục.

Để massage vùng nách, chàng hãy nhẹ nhàng lướt các ngón tay đi lên xuống rồi chuyển sang chuyển động tròn với tốc độ nhanh hơn. Sẽ khiến nàng đê mê tột độ.

Top những điểm 'SIÊU NHẠY CẢM' trên người phụ nữ 'kích thích' hơn cả ĐIỂM G, chàng chạm nhẹ thôi là nàng MÊ MẨN đến phát điên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lòng bàn chân và ngón chân

Thật bất ngờ khi biết lòng bàn chân là một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ. Lòng bàn chân có chứa các điểm áp lực kích thích, đồng thời là nơi hội tụ của đầy các đầu dây thần kinh.

Chàng có thể chạm vào lòng bàn chân nàng và massage theo chuyển động tròn để nàng không chỉ cảm thấy nhột mà còn “sướng tê người”.

Hoặc bạn có thể bắt đầu massage từ các ngón chân đến phần trên mắt cá chân, rồi từ mắt cá chân trở xuống ngón chân để tạo nên cảm giác thích thú không hề nhỏ cho nàng.

Màn dạo đầu cháy bỏng nhờ kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ là một cách đưa nàng lên giường được khá nhiều cánh mày râu áp dụng.

Song trước khi ân ái, điều quan trọng để giúp nàng lên đỉnh là chàng hãy kết hợp kích thích nhiều vị trí nhạy cảm trên cơ thể nàng. Có như vậy, phụ nữ mới sẵn sàng bước vào cuộc “yêu” nồng nhiệt nhất.

Top những điểm 'SIÊU NHẠY CẢM' trên người phụ nữ 'kích thích' hơn cả ĐIỂM G, chàng chạm nhẹ thôi là nàng MÊ MẨN đến phát điên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ vùng rốn trở xuống

Bạn hãy yên tâm rằng chị em phụ nữ đều rất thích được nằm gọn trong một vòng tay chắc chắn nên đừng ngại ngần mà hãy đặt tay lên vùng hông hoặc vòng tay qua hông của cô nàng. Trong lúc ôm nàng bạn hoàn toàn có thể hôn nàng vào gáy và thực hiện động tác ôm eo từ phía sau. Đồng thời để bàn tay lướt dọc từ xương sườn thấp nhất đến xương chậu và thực hiện xoa bóp nhẹ nhàng quanh khu vực này. Bạn có thể đôi lần dùng tay để khám phá vùng cấm cô ấy tuy nhiên đừng quá tham lam và vội vàng quá mà dễ làm hỏng cả việc lớn.

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