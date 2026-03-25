Tôi vừa mất người bố mình yêu quý, vừa không được chia tài sản

Tâm sự 25/03/2026 16:51

Mất ngủ mấy tháng khiến tôi đưa ra quyết định lén vợ đi xét nghiệm ADN để xem con trai có phải là con ruột của mình không. Nhưng kết quả lại càng khiến tôi bất ngờ, thằng bé đúng là cùng huyết thống với tôi. Vậy thì tại sao càng lớn nó càng giống gã hàng xóm kia?

Ngày trước 1 năm đầu lúc mới lấy nhau vợ chồng tôi ở nhà cha mẹ tôi. Nhưng vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà tôi quyết định ra ở riêng. Vợ tôi mang thai trong thời điểm đó, cùng với tình hình hiện tại khiến tôi càng nghi ngờ hơn. Nhà hàng xóm kia có một con trai út, hơn tôi 3 tuổi. Gã đó tới giờ vẫn chưa lấy vợ càng khiến tôi đứng ngồi không yên.

 

Mất ngủ mấy tháng khiến tôi đưa ra quyết định lén vợ đi xét nghiệm ADN để xem con trai có phải là con ruột của mình không. Nhưng kết quả lại càng khiến tôi bất ngờ, thằng bé đúng là cùng huyết thống với tôi. Vậy thì tại sao càng lớn nó càng giống gã hàng xóm kia?

Lại kể cách đây mấy tuần cha tôi có đến thăm gia đình tôi. Ông còn có ý định cho chúng tôi khoản tiền vốn làm ăn, muốn cháu trai sau này sống thoải mái hơn. Vợ chồng nghe thế mà vui mừng lắm. Nhưng tiền chưa vào túi thì đã nghe tin cha tôi gọi họp mặt gia đình, có vẻ là chuyện lớn.

 

Cha tôi nhìn tôi và con trai nhỏ hồi lâu rồi đưa ra một tờ giấy xét nghiệm ADN. Trên đó có tên tôi và ông, cùng kết quả xét nghiệm không cùng huyết thống. Tôi không phải là con trai ruột của ông, đây là cú sốc với tôi và gia đình. Mẹ tôi sau khi nghe đã ngã xuống ngất lịm.

Hóa ra cái hôm cha tôi đến nhà tôi thăm cháu thì đã thấy tờ giấy xét nghiệm quan hệ giữa tôi và con trai. Cũng không hiểu ông nghi ngờ từ lúc nào mà ngay sau đó đã đi xét nghiệm xem tôi và ông có cùng huyết thống không.

Đến lúc này, mẹ tôi không thể giấu giếm được nữa. Ngày trước cha tôi hay đi làm ăn xa, mẹ tôi đã vụng trộm với ông hàng xóm. Tới khi biết mình có thai thì bà cũng không biết tôi là con của ai. Nhưng may thay tôi càng lớn càng giống mẹ nên cha tôi cũng không thể nghi ngờ. Đến khi sinh hai người em sau này đều giống cha tôi thì ông đã hoàn toàn tin tưởng vợ mình.

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Tôi lặng người khi đối diện với sự thật.  Ảnh minh họa: Internet

Chẳng thể ngờ được cha tôi lại phát hiện tôi nghi ngờ con trai không phải con ruột của mình. Mà rõ ràng ai cũng nhìn ra thằng bé giống hệt gã con trai của ông hàng xóm kia. Giờ thì có thể giải thích rồi, vì tôi và con trai tôi là con cháu của nhà họ mà. Con trai của tôi giống chú của nó, còn tôi thì giống mẹ của mình. Mà cái hoàn cảnh trái ngang này là từ mối tình vụng trộm của mẹ tôi và ông hàng xóm kia!

Chuyện vỡ lỡ, cha tôi cũng lớn tuổi nên không muốn ly hôn, dù sao thì ông cũng nghĩ cho hai người em của tôi. Nhưng ông không muốn nhận tôi là con trai nữa, cũng không muốn gặp mặt nữa. Và tài sản của cải của ông cũng không chia cho tôi một đồng

Tôi lặng người khi đối diện với sự thật. Tôi vừa mất người bố mình yêu quý, vừa không được chia tài sản, mất luôn số tiền mà ông định cho vợ chồng tôi. Không chỉ vậy, gia đình hàng xóm còn nghèo khó, người cha ruột cùng huyết thống của tôi còn phải chạy chữa bệnh hiểm nghèo. Cuộc đời tôi như sang ngang éo le chỉ vì hai tờ giấy xét nghiệm ADN oan nghiệt!

 

 

 

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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