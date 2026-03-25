Tôi vừa mất người bố mình yêu quý, vừa không được chia tài sản

Tâm sự 25/03/2026 16:51

Mất ngủ mấy tháng khiến tôi đưa ra quyết định lén vợ đi xét nghiệm ADN để xem con trai có phải là con ruột của mình không. Nhưng kết quả lại càng khiến tôi bất ngờ, thằng bé đúng là cùng huyết thống với tôi. Vậy thì tại sao càng lớn nó càng giống gã hàng xóm kia?

Ngày trước 1 năm đầu lúc mới lấy nhau vợ chồng tôi ở nhà cha mẹ tôi. Nhưng vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà tôi quyết định ra ở riêng. Vợ tôi mang thai trong thời điểm đó, cùng với tình hình hiện tại khiến tôi càng nghi ngờ hơn. Nhà hàng xóm kia có một con trai út, hơn tôi 3 tuổi. Gã đó tới giờ vẫn chưa lấy vợ càng khiến tôi đứng ngồi không yên.

 

Lại kể cách đây mấy tuần cha tôi có đến thăm gia đình tôi. Ông còn có ý định cho chúng tôi khoản tiền vốn làm ăn, muốn cháu trai sau này sống thoải mái hơn. Vợ chồng nghe thế mà vui mừng lắm. Nhưng tiền chưa vào túi thì đã nghe tin cha tôi gọi họp mặt gia đình, có vẻ là chuyện lớn.

 

Cha tôi nhìn tôi và con trai nhỏ hồi lâu rồi đưa ra một tờ giấy xét nghiệm ADN. Trên đó có tên tôi và ông, cùng kết quả xét nghiệm không cùng huyết thống. Tôi không phải là con trai ruột của ông, đây là cú sốc với tôi và gia đình. Mẹ tôi sau khi nghe đã ngã xuống ngất lịm.

Hóa ra cái hôm cha tôi đến nhà tôi thăm cháu thì đã thấy tờ giấy xét nghiệm quan hệ giữa tôi và con trai. Cũng không hiểu ông nghi ngờ từ lúc nào mà ngay sau đó đã đi xét nghiệm xem tôi và ông có cùng huyết thống không.

Đến lúc này, mẹ tôi không thể giấu giếm được nữa. Ngày trước cha tôi hay đi làm ăn xa, mẹ tôi đã vụng trộm với ông hàng xóm. Tới khi biết mình có thai thì bà cũng không biết tôi là con của ai. Nhưng may thay tôi càng lớn càng giống mẹ nên cha tôi cũng không thể nghi ngờ. Đến khi sinh hai người em sau này đều giống cha tôi thì ông đã hoàn toàn tin tưởng vợ mình.

Tôi vừa mất người bố mình yêu quý, vừa không được chia tài sản - Ảnh 1
Tôi lặng người khi đối diện với sự thật.  Ảnh minh họa: Internet

Chẳng thể ngờ được cha tôi lại phát hiện tôi nghi ngờ con trai không phải con ruột của mình. Mà rõ ràng ai cũng nhìn ra thằng bé giống hệt gã con trai của ông hàng xóm kia. Giờ thì có thể giải thích rồi, vì tôi và con trai tôi là con cháu của nhà họ mà. Con trai của tôi giống chú của nó, còn tôi thì giống mẹ của mình. Mà cái hoàn cảnh trái ngang này là từ mối tình vụng trộm của mẹ tôi và ông hàng xóm kia!

Chuyện vỡ lỡ, cha tôi cũng lớn tuổi nên không muốn ly hôn, dù sao thì ông cũng nghĩ cho hai người em của tôi. Nhưng ông không muốn nhận tôi là con trai nữa, cũng không muốn gặp mặt nữa. Và tài sản của cải của ông cũng không chia cho tôi một đồng

Tôi lặng người khi đối diện với sự thật. Tôi vừa mất người bố mình yêu quý, vừa không được chia tài sản, mất luôn số tiền mà ông định cho vợ chồng tôi. Không chỉ vậy, gia đình hàng xóm còn nghèo khó, người cha ruột cùng huyết thống của tôi còn phải chạy chữa bệnh hiểm nghèo. Cuộc đời tôi như sang ngang éo le chỉ vì hai tờ giấy xét nghiệm ADN oan nghiệt!

 

 

 

Phát hiện chồng ngoại tình tinh quái mà cả người tôi run, anh ta quá thâm sâu và đáng sợ, tôi phải làm sao đây?

Mọi người xung quanh thường khen tôi có một người chồng mẫu mực. Chồng tôi giỏi kiếm tiền, lo cho vợ con không thiếu thứ gì. Không chỉ vậy, anh còn rất yêu thương, chăm sóc tôi và con. Hầu như tôi chưa từng phải phiền lòng gì về anh trong suốt 10 năm chung sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thấy người phụ nữ lạ ngượng ngùng xin vài sợi tóc của con trai, biết được lý do tôi sốc nặng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Có người từng nói sao mình lại thay đổi nhiều như thế, liệu có từng hối hận?

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Mẹ đơn thân có thể tự hào nói với nó rằng "vì có con mà mẹ đã sống một cuộc đời không hề tầm thường"

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, tôi bèn len lén đi theo thì bắt gặp cảnh tưởng này

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Tôi hoảng hốt khi thấy có một người đang nằm kế bên, 1 tháng sau cô ấy quay lại thông báo tin bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp được đền đáp sau bao khó khăn vất vả, cuối tháng 3 dương lịch cuộc sống bỗng chốc thành đại gia nghìn tỷ, tủ chất chật kín tiền vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 26/3/2026, Thần Tài nuông chiều, 3 con giáp sau được tạo điều kiện làm giàu, tài lộc bát ngát, hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Bệnh tật không thể gần gũi vợ, tôi phát hoảng khi vô tình thấy trong tủ quần áo thứ vợ giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài mở rương vàng sau ngày 30/3/20263 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy người phụ nữ lạ ngượng ngùng xin vài sợi tóc của con trai, biết được lý do tôi sốc nặng

Có người từng nói sao mình lại thay đổi nhiều như thế, liệu có từng hối hận?

Mẹ đơn thân có thể tự hào nói với nó rằng "vì có con mà mẹ đã sống một cuộc đời không hề tầm thường"

Thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, tôi bèn len lén đi theo thì bắt gặp cảnh tưởng này

Tôi hoảng hốt khi thấy có một người đang nằm kế bên, 1 tháng sau cô ấy quay lại thông báo tin bất ngờ

Đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét

