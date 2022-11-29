Tôi quyết định thuê người theo dõi vợ, chỉ sau 1 tuần sự thật khiến tôi kinh hãi về con người thật của cô ta

Tâm sự 29/11/2022 14:55

Cầm những bức ảnh trong tay, cảm giác ghê tởm vợ. Tôi tự hỏi những lúc ấy, cô ấy có nghĩ tới tôi, tới đứa con của cả 2 không?

Hai vợ chồng tôi đến với nhau phải nói đã vượt qua bao nhiêu khó khăn. Chúng tôi cưới nhau được gần 3 năm, có 1 con gái năm nay gần 4 tuổi. Tuy nhiên, gần đây tôi biết được bí mật động trời của vợ. Cô ấy có nhân tình.

Tôi đã như ngã quỵ ngay lúc ấy, dù trong tâm trí không bao giờ nghĩ đó là sự thật. Nhưng khi mọi chuyện đang phơi bày trước mắt, là vợ mình và gã đàn ông đó đang trần truồng như nhộng với nhau… tôi thực sự rất đau lòng và hoang mang.

Trước đây vì chiều vợ, thương con, tôi thường nhận phần đi ngủ muộn và chăm con buổi tối. Trong khi công việc của vợ vất vả, có hôm đi làm về đã nửa đêm vì bận công trình, có hôm liên hoan, karaoke đến 1 – 2 sáng… Thương vợ, nên tôi không trách móc gì cô ấy mà chịu khó ở nhà thay vợ chu toàn công việc gia đình.

Tôi quyết định thuê người theo dõi vợ, chỉ sau 1 tuần sự thật khiến tôi kinh hãi về con người thật của cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ ngày vợ bắt đầu có dấu hiệu ngoại tình, cô ấy hầu như không để ý gì đến con, đến chồng. Mỗi khi con ốm toàn tôi mang đi khám, tối ngủ con nằm mơ thấy ác mộng… tôi cũng lo cho con.

Tôi đã nhiều lần hoài nghi và mấy lần đã nói chuyện, bóng gió có, trực tiếp có về chuyện cô ấy phải thay đổi, đừng để tôi phát hiện ra chuyện bồ bịch… nhưng cô ấy vẫn không thay đổi.

Có lần tôi cho con về quê 1 tuần, đến khi vợ về thăm con chỉ được đúng một lúc. Ăn với chồng con, ông bà bà được bữa cơm là cô ấy chạy ngay đi mua quà sinh nhật cho gã đàn ông kia, vì hôm sau là sinh nhật nó. Tối đó, tôi đã nói chuyện căng thẳng với vợ nhưng cô ây bao biện nói là công việc được phòng giao nên phải làm.

Mình yêu vợ, thương con nên lúc nào cũng chỉ muốn mọi chuyện giải quyết yên ấm, để cả 2 không phải xấu hổ. Nhưng dường như tôi càng nhịn, vợ càng lấn tới.

Lần này, nhờ có đứa bạn thân mà tôi quen một người làm nghề thám tử. Tôi quyết định thuê người theo dõi vợ tôi. Chỉ sau 1 tuần, tôi đã có kết quả thật đau lòng. Cô ấy đi nhà nghỉ với gã thanh niên trẻ kém cô ấy mấy tuổi ở cùng chỗ làm. Hắn chính là người mà cô ấy bỏ cả chồng con để đi mua quà tặng sinh nhật đêm hôm trước.

Cầm những bức ảnh trong tay, cảm giác ghê tởm vợ. Tôi tự hỏi những lúc ấy, cô ấy có nghĩ tới tôi, tới đứa con của cả 2 không?

Cô ấy đi làm về, tôi hỏi luôn, ngay tức khắc cô ấy chối bay biến như là phản xạ. Quá thất vọng vì vợ, tôi ném xuống đất xấp ảnh bẩn thỉu kia. Cô ấy tôi lặng người đi, mặt tái dần. Vợ tôi cố giải thích với tôi. Nhưng những lời cô ấy giải thích tôi không nghe được mấy, vì nó sự thật đau đớn này khiến tai tôi ù đi.

Giờ đây tôi vẫn còn rất yêu vợ, yêu cái gia đình nhỏ bé này. Nhưng tôi phải làm gì để có thể quên được, xin các bạn hãy giúp tôi. Tôi phải làm gì để đảm bảo rằng cho vợ 1 cơ hội nữa không là quyết định sai lầm, làm sao để có thể tin và yêu vợ như xưa được?

Cảm thấy có chút nghi ngờ về mối quan hệ trên mức bình thường của vợ và sếp, tôi lén đưa con đi kiểm tra DNA, kết quả nhận về khiến tôi bủn rủn tay chân không dám tin vào sự thật

Cảm thấy có chút nghi ngờ về mối quan hệ trên mức bình thường của vợ và sếp, tôi lén đưa con đi kiểm tra DNA, kết quả nhận về khiến tôi bủn rủn tay chân không dám tin vào sự thật

Con trai không những không phải con tôi mà tôi còn mắc chứng suy nhược tinh trùng. Thật không thể tưởng tượng nổi! Trách gì vài năm trở lại đây vợ tôi rất thờ ơ, hững hờ chuyện chăn gối. Cô ấy thường lấy lý do rằng vì công việc quá vất vả, căng thẳng nên chẳng còn hứng thú.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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