Tôi cúi mặt khi thấy chồng và bồ, chồng hí hửng lên phòng khách sạn nhưng vừa cởi đồ xong thì cả 2 vội quỳ xuống chân lạy lục xin tôi tha thứ và muốn tặng thêm cho tôi 10 tỷ

Thế mà từ khi có tiền của, trở thành người sang chảnh, anh lại chê bôi vợ quê mùa, già xấu. Tuy không nói ra nhưng những hành động của anh cũng đủ khiến Trinh hiểu được chồng cô đã không còn yêu thương cô như trước kia.

Tuấn là giám đốc 1 công ty, nhưng vợ anh lại chỉ là cô gái ít học, làm nghề tự do. Có sự chênh lệch này là vì trước kia khi còn hàn vi, Tuấn còn là chàng trai nghèo khổ thì vợ anh đã cùng đồng cam cộng khổ với anh để giúp anh có được như ngày hôm nay.

Hôm ấy, biết chồng hẹn bồ ra khách sạn gần công ty để làm vài nháy, Trinh giả vờ lảng vảng quanh đó. Thấy bồ và chồng đang bước tới, Trinh tảng lờ quay sang mua hoa ở gánh hàng rong. Tuấn run rẩy nhìn vợ thì bỗng nhiên thấy cô cúi mặt quay đi.

Thế nhưng, dạo gần đây, phát hiện Tuấn công khai cặp bồ, Trinh không chịu đựng được nữa, liền quyết tâm lên kế hoạch dạy cho anh ta 1 bài học.

Tưởng thoát được kiếp nạn, Tuấn vội vã kéo bồ :

- Nhanh lên em, không con mái già nhà anh nó nhìn thấy.

Cô bồ hí hửng:

- Kể cả có nhìn thấy thì làm gì được em, cái con mụ nhà quê đó mà anh cũng sợ à? Em thì em chả sợ.

Tuấn búng mũi người yêu 1 cái rồi vội vã đẩy cô xuống giường:

- Thôi, kệ nó đi, việc của em bây giờ là chiều anh, nào để anh cởi áo cho em nhé.

Nói rồi, Tuấn tự cởi đồ mình rồi lại lần mò cởi váy ả bồ, anh đè lên người cô rồi mơn trớn:

- Chỉ có bên em anh mới có khoái cảm thôi, ở bên bà vợ già chỉ là trách nhiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa nói anh vừa định lao vào nhưng bỗng nhiên nghe tiếng vỗ tay khiến anh và bồ giật mình hốt hoảng. Thấy người phụ nữ đó, Tuấn tái xanh mặt:

- Em…sao em lại…lại..

Cô bồ biết là vợ Tuấn liền gạt anh rồi đứng lên nói:

- Sao chị chui được vào đây? Muốn gì, rõ quê mùa, bẩn thỉu, chả xứng với anh giám đốc tẹo nào.

Trinh liền cười khẩy:

- Các người giỏi nhỉ, bị bắt quả tang còn không hối cải mà trơ trẽn thật. Đúng, tôi quê mùa đấy, nhưng khách sạn này là 1 trong những chuỗi nhà nghỉ khách sạn của tôi, tôi muốn vào đâu chả được.

Cô bồ ngã ngửa ra sau còn Tuấn lắp bắp:

- Cái gì? Em mở khách sạn từ bao giờ? Em…giấu anh?

Trinh thản nhiên đáp:

- Tôi sợ anh xấu hổ vì làm bao năm mới có 1 công ty nhỏ con con còn tôi thì đã có cả chuỗi nhà hàng khách sạn nên chưa dám nói, anh có bí mật giấu tôi thì tôi cũng giấu anh được. Mà vừa này tôi mới nghe ai già khắm khú , ai không có khoái cảm ấy nhỉ?

Nói xong cô không chần chừ lao vào túm tóc ả bồ và kêu toàn bộ người của khách sạn tới cho nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô ta khiến cô ả xấu hổ không biết chui mặt vào đâu. Đám nhân viên liên tục dùng điện thoại quay lại cảnh đó khiến cả Tuấn và bồ càng sợ hãi.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, Trinh nói:

- Ảnh nóng của các người có muốn tôi phát tán lên mạng không? Có cái ảnh đó chắc cô ế tới già, rồi bị xã hội người ta khinh rẻ cho muốn ngẩng đầu lên cũng không được.

Cô bồ từ vẻ mặt kênh kiệu bỗng òa khóc quỳ xuống chân Trinh van xin lạy lục cô tha thứ. Còn Tuấn, anh phải viết bản cam kết trước mặt toàn thể mọi người rằng nếu còn để vợ bắt được đi ngoại tình, anh sẽ phải giao hết công ty lại cho vợ đồng thời đền bù 10 tỷ đồng.

Xong xuôi, Trinh mới phủi tay bỏ đi để lại 2 kẻ gian phụ dâm phụ nhục nhã ê chề dám chê bai cô vợ nhà quê.