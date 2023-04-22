Tỏ ra khinh thường nhân viên mới, không thèm đến dự đám cưới, một tháng sau tôi lao đao tìm chốn dung thân

Ngày cưới của Thùy vẫn diễn ra, cả phòng tôi không có người nào đến tham dự và chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi đã dạy cho cô đồng nghiệp mới bài học nhớ đời.

Cách đây hai tháng một cô đồng nghiệp mới vào phòng của chúng tôi làm việc, cô ấy tên là Thùy, ít nói, cả ngày chỉ cắm cúi vào bàn phím chẳng giao tiếp với ai. Thỉnh thoảng chúng tôi sai Thùy làm việc này việc kia thì cô ấy có làm nhưng với thái độ khó chịu ấm ức. Làm được một tháng thì Thùy đưa tấm thiệp mời cho tất cả mọi người trong phòng khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Trong phòng có 3 chục nhân viên, cô ấy chưa thuộc hết tên mọi người thế mà vẫn thản nhiên phát thiệp mời như phát tờ rơi. Nhiều người chưa một lần nói chuyện với Thùy vẫn được mời.

Ảnh minh họa: Internet Sau khi nhận được tấm thiệp mời, mọi người chưa vội về mà ngồi lại nói xấu Thùy đủ thứ, có đồng nghiệp nói là chẳng nợ nần gì nên sẽ không đi dự. Câu chốt hạ của cả phòng là sẽ không ai đi đến dự đám cưới của cô ấy. Ngày cưới của Thùy vẫn diễn ra, cả phòng tôi không có người nào đến tham dự và chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi đã dạy cho cô đồng nghiệp mới bài học nhớ đời.

Sau một tuần nghỉ cưới, Thùy tiếp tục đi làm chăm chỉ và nói chuyện với mọi người như chưa có việc gì xảy ra. Rồi công việc bận rộn khiến chúng tôi cũng nhanh chóng quên đi câu chuyện về đám cưới của Thùy. Ảnh minh họa: Internet Cho đến vài ngày gần đây cả phòng tôi lao đao khi biết tin Thùy chính là con gái của một cổ đông lớn trong công ty. Chưa kịp tìm cách tiếp cận lấy lòng cô ấy thì chúng tôi hay tin, Thùy lên làm giám đốc và phòng tôi sẽ thay đổi nhân sự một loạt. Hôm trước do bận việc nên tôi xuống căng tin ăn rất muộn, lúc đó mọi người đã ăn xong hết chỉ còn mỗi Thùy đang ngồi một mình, tôi liền đến bên cô ấy để ngồi. Sau vài câu chào hỏi tôi lân la hỏi đến việc thay đổi nhân sự của phòng mình, Thuỳ cười bảo có chuyện đó thật nhưng chỉ cho nghỉ việc những người nào có thành kiến với cô ấy để cô ấy dễ bề quản lý nhân sự. Nghe Thùy nói mà tôi lo lắng vô cùng, bởi từ trước đến nay chính tôi là người hay chê bai và bắt bẻ cô ấy nhất. Mọi người ơi bây giờ tôi phải làm thế nào lấy lòng giám đốc mới để tránh bị đuổi việc đây?

Hạnh phúc sắp được làm vợ anh, nhưng vừa nhìn thứ mẹ chồng chuẩn bị, tôi tuyên bố hủy hôn cực gắt khiến ai nấy cũng choáng váng Giường cũ, trên tường còn treo mấy bức tranh cũ rích bám bụi, tap đầu giường hỏng ngăn kéo, xù xì và tay nắm bung cả ra. Tường phòng ngủ bẩn lem nhem vết tô vẽ do trước đó chị chồng hay đưa cháu về chơi ăn ngủ ở phòng ấy.

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