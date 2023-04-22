Hạnh phúc sắp được làm vợ anh, nhưng vừa nhìn thứ mẹ chồng chuẩn bị, tôi tuyên bố hủy hôn cực gắt khiến ai nấy cũng choáng váng

Là phụ nữ, ai chẳng muốn có một đám cưới trọn vẹn, những bức ảnh cưới đẹp và một căn phòng tân hôn ấm áp, không cần quá cầu kỳ nhưng phải thể hiện được sự trân trọng của nhà trai. Thế nhưng, có những bà mẹ chồng keo kiệt khiến con dâu uất nghẹn, nhìn phòng tân hôn mà khóc ròng, thậm chí hủy đám cưới vì cảm thấy không thể sống chung.

Em năm nay 27 tuổi, đang là trưởng phòng marketing của một công ty truyền thông. Lương khá và còn có thêm thu nhập từ kinh doanh một cửa hàng đồ handmade. Chồng sắp cưới bằng tuổi em, là kỹ sư trong công ty Nhật, lương cũng gần 30 triệu. Nhà chồng 4 tầng, trông hơi cũ vì xây hơn chục năm rồi nhưng cũng rộng rãi. Em mới đến chơi 1-2 lần chỉ ở phòng khách và bếp chứ chưa bao giờ lên phòng ngủ vì lịch sự.

"Em điên quá các chị ạ. Lần này thì em đã nhìn rõ thái độ và lối sống quá khác người của nhà chồng em. Em sợ phải bước vào cuộc hôn nhân ấy, sống với những con người keo kiệt, bủn xỉn và không từ thủ đoạn vơ vét. Vậy nên, sau một đêm suy nghĩ em quyết định hủy cưới để thoát thân.

Chuẩn bị cưới, bọn em tự lo chụp ảnh cưới, may vest cưới, áo cưới, áo dài và vest cho bố mẹ hai bên nên tính ra hơn 100 triệu. Ngoài ra, chúng em có quỹ chung nên em bảo nó đưa mẹ 50 triệu mua sắm cho phòng tân hôn.

Thế mà, khiếp luôn các chị ạ. Trước hôm cưới 2 ngày em đi việc cùng chồng sắp cưới ghé qua nhà chồng lấy đồ, em bước vào căn phòng chuẩn bị cho tân hôn mà em choáng toàn tập. Giường cũ, trên tường còn treo mấy bức tranh cũ rích bám bụi, tap đầu giường hỏng ngăn kéo, xù xì và tay nắm bung cả ra. Tường phòng ngủ bẩn lem nhem vết tô vẽ do trước đó chị chồng hay đưa cháu về chơi ăn ngủ ở phòng ấy.

Em bực mình hỏi nó sao giờ này chưa chuẩn bị phòng tân hôn thì nó cười nói: 'Mẹ bảo mua sắm làm gì cho tốn kém. Mẹ mua cho bộ chăn ga sale đợt Black Friday rồi, rẻ mà đẹp lắm. Chắc mai mẹ rải lên'. Xong nó còn nịnh là với tình cảm của bọn em thì ở đâu chẳng tân hôn được. Tiền đó mẹ nó mang đi lo chi phí đám cưới rồi. Nhà trai phải bỏ ra nhiều không tính toán thì lỗ. Em nghe đến đâu sốc đến đấy.

Đã thế, nó còn bảo là con cái thì phải nghe lời bố mẹ, lương sau này cũng để cho mẹ giữ chứ không em lại tiêu hoang.

Ảnh minh họa: Internet

Em giận bỏ về luôn. Nó còn trách em ích kỷ không nghĩ cho bố mẹ chồng rồi dọa nạt em: 'Cô không bỏ cái tính đỏng đảnh, hơi tí giận dỗi thì về mẹ tôi đuổi đi lúc nào không biết đâu!'. Thế có điên không cơ chứ. Thôi em chẳng cần cưới xin gì nữa hết. Dù em ăn hỏi từ tuần trước rồi nhưng bố mẹ em biết chuyện cũng đồng ý trả lễ, hủy hôn luôn. Giờ em ôm gối ấm ức trong nhà, chẳng dám đi đâu nữa các chị ạ".

Trước những lời tâm sự của L.H, một số người góp ý khuyên cô nên "nhịn một chút" cho xong chuyện vì chồng L.H chắc không phải khéo ăn nói nên mới kể rõ mọi chuyện mà không giấu diếm cô. Thân con gái, hủy hôn vì lý do gì cũng thiệt thòi, sau này khó lấy chồng, mang tiếng xấu và bị người đời soi mói.

Nhưng phần lớn chị em lại đồng ý với cách xử lý của L.H và vui cho cô là bố mẹ luôn ủng hộ, coi trọng hạnh phúc của con gái thay vì sĩ diện với bên ngoài. Tiền cô đưa mẹ chồng để sắm sửa phòng cưới cho chính mình mà còn bị cắt bỏ chứng tỏ bà mẹ chồng ấy không hề tôn trọng hay yêu quý gì con dâu. Về nhà chồng mà như thế, chỉ sợ cuộc sống sau cưới đầy tủi hờn. Hơn nữa, nếu mẹ chồng keo kiệt, tính toán chi li như thế, sau này tiền lương của vợ chồng L.H bị tịch thu hết thì cô cũng khổ sở lắm.

Câu chuyện này là một bài học cho các cô gái khi yêu và xác định tiến tới hôn nhân. Kết hôn không chỉ đơn giản là hai người về một nhà mà còn là mối quan hệ mật thiết với bố mẹ hai bên, anh chị trong gia đình. Bản thân nàng dâu luôn là người phải hòa nhập với lối sống của gia đình chồng. Nếu nàng dâu chỉ ghé qua vài lần, chưa hiểu tính cách, thói quen, tư tưởng của bố mẹ chồng mà đã đồng ý cưới thì rất dễ xảy ra trục trặc khi chuẩn bị cưới, tệ hơn là những khó khăn khi đã về làm dâu.