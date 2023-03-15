Tỉnh dậy lúc nửa đêm không thấy vợ đâu, vội đi tìm tôi chết lặng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, trên tay còn đưa một số tiền không nhỏ

Tâm sự 15/03/2023 10:10

Đến ngày thứ ba, khuya hôm đó tôi giật mình tỉnh dậy thì không thấy vợ đâu. Tôi định đi xuống bếp uống ước, đồng thời tìm xem khuya rồi mà vợ đã đi đâu. Lúc tôi đi qua phòng chị giúp việc ở tầng trệt thì bất ngờ nghe tiếng vợ nghẹn ngào. Tôi nhìn qua khe cửa đang hở thì choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị Hương.

Tôi và vợ lấy nhau chưa được một năm, mới tháng trước vợ tôi mang thai. Vì thương cô ấy sức khỏe không tốt, vất vả làm việc nhà nên tôi quyết định thuê người giúp việc

Theo lời người quen giới thiệu, tôi biết được chị Hương, người giúp việc lâu năm. Tôi nghe bạn nói chị này làm việc rất được, khéo léo, lại có thể chăm sóc trẻ con. Tôi nghĩ nhờ ai giới thiệu cũng không bằng người quen. Vậy là tôi chọn chị Hương liền, chị nhận việc ngay hôm đó.

Lúc chị Hương vào nhà tôi làm thì vợ tôi vẫn đang ở bên nhà mẹ đẻ chưa về. Tôi chỉ nhắn cho cô ấy biết là đã tìm được người giúp việc. Hôm sau vợ tôi trở về, thấy chị Hương thì ậm ừ chào hỏi, không nói gì thêm. Tôi nghĩ chắc vợ cũng ưng ý rồi, vì chị ấy làm việc rất gọn gàng, chăm chỉ.

Tỉnh dậy lúc nửa đêm không thấy vợ đâu, vội đi tìm tôi chết lặng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, trên tay còn đưa một số tiền không nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày thứ ba, khuya hôm đó tôi giật mình tỉnh dậy thì không thấy vợ đâu. Tôi định đi xuống bếp uống ước, đồng thời tìm xem khuya rồi mà vợ đã đi đâu. Lúc tôi đi qua phòng chị giúp việc ở tầng trệt thì bất ngờ nghe tiếng vợ nghẹn ngào. Tôi nhìn qua khe cửa đang hở thì choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị Hương. Vợ tôi trông như đang cầu xin chị ta, lặp đi lặp lại một câu:

“Em xin chị giữ bí mật này giúp em. Giờ em với chồng đang rất hạnh phúc, chúng em còn chuẩn bị đón con đầu lòng. Chuyện cũ qua rồi em hối hận lắm, em xin chị”.

Sau đó, chị Hương gật đầu nói rằng sẽ không để tôi biết chuyện. Tôi âm thầm quay lại phòng như chưa thấy chuyện gì. Sau ngày hôm đó, tôi hỏi chị Hương rốt cuộc vợ tôi có gì giấu giếm chồng. Chị Hương cuối cùng cũng nói vợ tôi cho chị 30 triệu để giữ im lặng. Tôi nói sẽ cho chị 60 triệu, chỉ cần chị nói cho tôi biết bí mật của vợ. Chị đồng ý ngay.

Tỉnh dậy lúc nửa đêm không thấy vợ đâu, vội đi tìm tôi chết lặng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, trên tay còn đưa một số tiền không nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện vợ tôi muốn giấu chồng chính là cô ấy từng làm người thứ ba, cặp kè với đàn ông có vợ. Chị Hương từng làm người giúp việc cho gia đình người đàn ông đó, còn thấy họ dẫn nhau về nhà ôm ấp. Vợ tôi ngày đó vì muốn được sếp nâng đỡ nên bất chấp danh dự, tự trọng mà dâng mình. Dù cô ấy bây giờ đã đổi công việc, cũng chấm dứt với nhân tình nhưng chuyện cũ vẫn không thể xóa.

Tôi ngỡ ngàng không nói nên lời. Sau đó, tôi cho chị Hương nghỉ việc, còn mình thì hoang mang với câu chuyện cũ của vợ. Giờ tôi phải làm sao để tiếp tục yêu thương vợ như chưa từng biết chuyện đó đây?

Bất thình lình chạy về nhà vào buổi trưa, thấy vợ mang thứ gì đó ra ngoài, lên đi theo thì bắt gặp cảnh tượng bất ngờ

Bất thình lình chạy về nhà vào buổi trưa, thấy vợ mang thứ gì đó ra ngoài, lên đi theo thì bắt gặp cảnh tượng bất ngờ

Tôi có linh cảm vợ đang giấu mình điều gì đó. Tôi đi đến tủ lạnh xem thì thấy có rất nhiều đồ ăn, nhưng sao bữa cơm chẳng bao giờ có những món này? Tôi hỏi mẹ dạo này ăn uống sao thì bà nói vẫn chỉ có mấy món quen thuộc. Tôi thấy rất kì lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 5 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 9 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường