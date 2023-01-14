Tình cũ vừa ly hôn, chồng hớn hở đón vào nhà nghỉ, chứng kiến cảnh tượng phía con hẻm sâu, vợ ngất lịm vì điều không rõ trắng đen

Nhà Hoàng ở đầu làng, nhà Thục ở gần giữa làng còn tôi ở cuối giáp với làng bên nhưng không phải vì thế mà chúng tôi trở nên xa cách. Buổi sáng nào Hoàng cũng dậy thật sớm, đạp chiếc xe lọc cọc, cũ kĩ đến nhà Thục rồi đèo Thục xuống nhà tôi để rủ tôi cùng đạp xe đến trường cấp III trên huyện cho kịp giờ vào lớp.

Tối thứ 7 vừa rồi, tôi đến thăm một học sinh bị ốm nên về muộn, khi đi qua một nhà nghỉ kín đáo nằm sâu trong hẻm, tôi muốn khụy xuống vì nhìn thấy Hoàng, chồng tôi đang ôm chặt lấy tình cũ một cách háo hức trước khi cả hai vội vàng bước vào quầy lễ tân để nhận chìa khóa phòng …

Ở cái tuổi 17,18 chạy xe đạp với quãng đường gần chục cây số là chuyện nhỏ, vả lại đi lâu thành quen, từ lúc đạp xe đi đến lúc tan trường đạp xe về chẳng lúc nào chúng tôi ngớt ríu rít vui đùa nên xa mấy cũng thành gần.

Thân nhau suốt ba năm cấp III để rồi mỗi đứa một nơi. Khi tôi đỗ vào trường đại học sư phạm thì Hoàng đi xuất khẩu lao động còn Thục trượt đại học nên ở lại quê ôn thi một năm nữa để thử vận may cho ước mơ đèn sách của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày tiễn tôi và Hoàng lên thành phố, nhìn Thục rưng rưng nước mắt mà tôi không nén nỗi cảm xúc, mãi đến khi xe bóp còi inh ỏi giục giã tôi và Hoàng mới rời được tay Thục…

Hoàng mất một năm để học tiếng rồi mới sang nước ngoài kiếm sống. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được tin của Thục còn Hoàng thì gần như mất liên lạc. Đúng là số Thục không may thi đến lần thứ 2 vẫn trượt đại học nên Thục nản chí và quyết định ở lại quê tham gia sản xuất cùng bố, mẹ.

Ngày tôi ra trường có được một suất dạy văn ở trường trung học cơ sở trên phố cũng là ngày bố mẹ tôi bán hết nhà cửa, ruộng vườn rời quê làm người thành phố.

Tôi nghe nói Hoàng đã hết hợp đồng lao động ở nước ngoài cách đây một năm, Hoàng trở về quê và nghe đâu Hoàng sắp làm đám hỏi với Thục. Thì ra Thục và Hoàng đã đầu mày cuối mắt, đã thầm yêu trộm nhớ từ lâu mà tôi vô tư nên không để ý. Mừng cho Thục và Hoàng nhưng Thục lại đổi số điện thoại khác còn tôi do công việc bận rộn cũng không có thời gian về quê thăm bạn cũ.

Cứ tưởng Thục và Hoàng đã hạnh phúc cùng nhau dưới một mái nhà, nào ngờ một lần đến trung tâm sửa chữa điện máy để sửa máy tính cho trường tôi gặp lại Hoàng đang là thợ ở đó. Hàn huyên tay bắt mặt mừng rồi Hoàng tâm sự với tôi là Thục đã chủ động từ chối tình yêu của Hoàng để đến với một người đàn ông tuy lớn tuổi nhưng giàu có trên tỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ thương Hoàng nên thỉnh thoảng rỗi giờ dạy tôi lại chuyện trò qua điện thoại an ủi Hoàng, hoặc hẹn Hoàng đi cafe vào những ngày nghỉ. Một năm sau ngày gặp Hoàng, Hoàng đã cầu hôn tôi với tất cả tấm chân tình.

Tôi đón nhận món quà hạnh phúc để trở thành vợ Hoàng trong sự chào đón, ủng hộ của gia đình đôi bên. Hoàng bàn với tôi hai đứa chỉ mới bước vào tuổi 24, nhà còn đi thuê nên khoan có con, thư thư một, hai năm nữa để Hoàng cố gắng tích cóp thêm tiền, mau một căn hộ chung cư, ổn định cuộc sống rồi sinh em bé là hợp lí nhất.

Nghe chồng tôi vui vẻ đợi để Hoàng yên lòng thực hiện kế họach an cư lạc nghiệp của vợ chồng tôi. Làm vợ Hoàng được gần một năm thì tôi nghe Hoàng nói ông chồng giàu có của Thục đã bỏ Thục mà chưa kịp cho Thục một đứa con để chạy theo gái trẻ.

Cũng định bàn với chồng tìm dịp về quê thăm bạn để chia sẻ với Thục vì sao tôi, Hoàng và Thục cũng đã từng là bạn bè thân thiết.

Vậy mà tối thứ 7 vừa rồi, tôi đến thăm một học sinh bị ốm nên về muộn khi đi qua một nhà nghỉ kín đáo nằm sâu trong hẻm, tôi muốn khụy xuống vì nhìn thấy Hoàng, chồng tôi đang ôm chặt lấy Thục một cách háo hức.

Cả hai vội vàng bước vào quầy lễ tân để nhận chìa khóa phòng … Không lẽ tôi đứng đây đợi để ba mặt một lời cho rõ trắng đen.