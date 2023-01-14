Con dâu đến tháng bất ngờ, bố chồng cả đêm giúp cô làm việc ấy mà khiến cô run run sợ hãi, cúi đầu cảm ơn vì điều nghẹn ngào

Tâm sự 14/01/2023 21:57

Cô thấy ngại và tự dưng nổi da gà, lo sợ điều không hay. Cố gắng gượng lại khó khăn, 15 phút sau, lại chứng kiến cảnh tượng khó tin.

Cưới chồng được 1 tuần thì chồng Thảo đã phải đi công tác tận trong Nam tới hơn 1 tháng liền. Lúc ấy ở nhà chồng chỉ còn có bố chồng và Thảo nên cô thấy khó xử vô cùng vì mẹ chồng mất lâu rồi. Bình thường sẽ có em gái chồng ở cùng, nhưng có cũng vừa mới trở lại trường nhập học.

Lúc đầu Thảo định xin về nhà đẻ ở ngay nhưng mẹ cô lại gàn:

- Con vừa mới lấy chồng, chồng lại đi công tác xa phải ở nhà cơm nước cho ông thông gia bên đó chứ. Giờ mày về bên này ở để bố chồng lủi thủi 1 mình nhỡ ông ốm đau thì người ta chửi bố mẹ bên này đấy con à.

- Nhưng mà con…

Mẹ phản đối nên Thảo không thể nào về nhà ngoại được nên cô đành ở lại nhà nội. Mỗi chiều đi làm về cô nấu cơm rồi mời bố chồng xuống ăn. Rửa bát xong là cô lên phòng đóng cửa nằm ngay còn bố chồng ở dưới xem ti vi. Không hiểu sao đối mặt với bố chồng cứ thấy ngại ngại nên cô tìm cách tránh mặt.

Con dâu đến tháng bất ngờ, bố chồng cả đêm giúp cô làm việc ấy mà khiến cô run run sợ hãi, cúi đầu cảm ơn vì điều nghẹn ngào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việc Thảo tránh mặt bố chồng không phải là không có lý do, bởi ngay từ khi yêu chồng mình và về nhà anh chơi thì vô tình cô đã nghe được câu chuyện của 2 bác hàng xóm nói với nhau về bố bạn trai mình. Họ nói rằng sau khi mẹ anh mất bố anh đã dính líu tới chuyện h.ãm h.iếp 1 bé gái 16 tuổi. Họ tin chắc rằng ông có liên quan nhưng do nhà có điều kiện và quan hệ nên mọi chuyện sau đó lắng xuống và cả nhà cô bé kia đã chuyển đi khỏi khu phố.

Thảo không dám hỏi bạn trai chuyện này nhưng có lần vô tình anh cũng kể có lần bố anh suýt dính líu đến tù tội nhưng sau ông chứng mình được là mình bị oan. Thực lòng Thảo vẫn luôn đề phòng và không dám đến gần bồ chồng.

Tối ấy như thường lệ cơm nước xong thì Thảo lại lên phòng riêng khóa cửa xem ti vi rồi sau đó ngủ luôn. Nhưng rồi bất ngờ tới nửa đêm cô thấy đau bụng âm ỉ mới phát hiện mình tới tháng bất ngờ. Lần này cô “đèn đỏ” sớm hơn 5 ngày nên không biết. Cô mở cửa lao vội vào nhà tắm để sử dụng băng vệ sinh. Nhưng vào đó bụng đau quằn quại khiến Thảo ngồi sụp xuống sàn. Mặt tái mét ôm bụng, 5 phút sau mới đỡ, cô mời lò dò bò ra ngoài.

Nhưng vừa mới tới cửa phòng bố chồng cơn đau lại ập đến. Thảo ngồi xuống đất ôm bụng quằn quại kêu đau. Có lẽ tiếng kêu khá to của Thảo đã làm bố chồng tỉnh giấc, ông vội vàng ra mở cửa. Thấy con dâu ngồi đó nhăn nhó, mặt cắt không ra giọt m.áu. Ông vội vàng đỡ Thảo dậy:

- Con bị làm sao thế hả? Con vào trong này nằm bố xem nào.

Thấy con dâu quá đau nên ông đã dìu Thảo vào luôn phòng mình vì khi đó tới phòng Thảo xa hơn, mà sức ông cũng yếu rồi khó có thể dìu con dâu đi xa vậy.

- Con làm sao thế?

- Dạ con bị đau bụng phụ nữ bố à.

- Thế à. Thế con cứ nằm đây nghỉ, đợi bố đi hãm thuốc cho. Cái Hà (em chồng Thảo) cũng hay đau bụng thế này, bố nhờ người cắt thuốc của dân tộc uống mấy tháng là đỡ. Nó vẫn còn 1 ít để ở nhà, để bố lấy hãm cho con uống. Hãm như hãm trà thôi, uống nóng là đỡ liền.

Thảo chưa kịp nói gì bố chồng cô đã đi ra ngoài. Cô thấy ngại và tự dưng run run sợ. Định gượng dậy về phòng mình nhưng cơn đau lại quặn lên khiến cô không thể đi được. 15 phút sau thì bố chồng mang thuốc vào. Uống hết chén thuốc chừng 5 phút tự dưng Thảo thấy trong người dịu hẳn.

Con dâu đến tháng bất ngờ, bố chồng cả đêm giúp cô làm việc ấy mà khiến cô run run sợ hãi, cúi đầu cảm ơn vì điều nghẹn ngào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Con không phải ngại, cứ nằm đây nghỉ ngơi giờ đi lại đau bụng là choáng đấy. Bố sang phòng cái Hà ngủ cũng được. Mai đỡ rồi con về phòng con.

- Vâng ạ.

Đêm ấy vì để điện phòng nên thi thoảng Thảo lại lờ mờ thấy bố chồng cô sang ngó vào xem con dâu thế nào, có còn đau nữa không. Có lẽ cả đêm ấy ông lo không ngủ được. May mắn nhờ có chén thuốc ấy mà cơn đau bụng của Thảo đã đỡ nhiều, gần về sáng thì cô ngủ một mạch.

8 giờ sáng hôm sau cô mới tỉnh. Vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị nấu ăn sáng cho bố chồng. May mà hôm nay là chủ nhật không thì cô đã bị muộn làm. Nhưng xuống tới nhà đã thấy mùi phở gà thơm ngào ngạt khiến bụng cô cồn cào:

- Con dậy rồi đấy à, xuống ăn sáng đi. Bố nấu phở cho con dễ ăn đấy.

- Con cảm ơn bố đêm qua đã sắc thuốc cho con uống ạ. Thuốc đấy tốt quá bố ơi, lâu lắm rồi con mới thấy trong người thoải mái khi tới ngày ấy bố à.

- Để bố nhờ người lấy thêm thuốc cho con. Uống vài tháng như em Hà là đỡ ngay.

Không ngờ bố chồng lại chu đáo đến như vậy. Giờ thì cô tin ngày xưa ông đã bị oan thật rồi không hề như mấy bà hàng xóm kia nói. Tự dưng cô thấy mình may mắn khi có người bố chồng như ông.

Bắt gặp con dâu ngoại tình, mẹ chồng cố tình lờ cho qua còn dúi thêm món ‘bảo bối’ ấy, cầm trong tay mà cô rưng rưng nước mắt ân hận

Bắt gặp con dâu ngoại tình, mẹ chồng cố tình lờ cho qua còn dúi thêm món ‘bảo bối’ ấy, cầm trong tay mà cô rưng rưng nước mắt ân hận

Tôi day dứt vô cùng khi nhìn thấy chồng, những lời nói của mẹ khi ấy khiến tôi suy nghĩ, đắn đo bao ngày không thể đối diện.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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