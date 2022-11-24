Tình cũ của chồng diện váy trắng đến dự lễ cưới, còn lên sân khấu ê a hát mấy bài 'thất tình' sướt mướt, tôi liền 'phản đòn' một phen khiến cô nàng xấu hổ ê chề

Trúc kể: "Hôm ấy đám cưới của vợ chồng mình khá suôn sẻ, ca sĩ hát hay và khách mời chúc tụng rôm rả. Đến khi không còn ca sĩ theo chương trình, MC kêu gọi bạn bè cô dâu chú rể hát mừng thì cô nàng ấy xông lên, cầm mic xin hát 1 bài tình ca tặng chú rể.

Chuyện của Trúc kể về cô nàng một thời là người yêu của chồng mình đã khiến cho cả hôn trường được phen cười nghiêng ngả với 3 bài tình ca sầu thảm tiễn bạn trai đi lấy vợ.

Trúc nói rằng cô nóng hết cả mặt quay sang nhìn chồng, anh ấy thì bối rối bảo kệ cô ta, hát chán thì thôi chứ sao mà cấm được. Thật không ngờ, cô ta hát xong một bài thì đòi hát tiếp. Nhìn cô ta mặc váy trắng đứng trên sân khấu, sướt mướt hát "Anh ta bỏ em rồi" mà Trúc giận run hết cả người.

Cả đám khách mời là bạn của chồng mình bắt đầu chỉ trỏ. Cô nàng này từng yêu chồng mình 2 năm, nghe đâu chia tay vì cô ấy tính tiểu thư quá, suốt ngày hờn dỗi nên chồng mình không chịu được. Chắc bạn anh ấy quen mặt nên đoán được ngay. Chuyện cũ qua rồi nhưng chắc nàng ta ôm hận nên giờ phải chọc cho mình buồn trong ngày quan trọng nhất".



Ảnh minh họa: Internet

Bên dưới, khách khứa bắt đầu xì xào. Có lẽ người ta nghĩ Trúc cướp người yêu của cô nàng này cũng nên. Bực mình, Trúc nghĩ ra kế cho cô ta bẽ mặt một phen. Cô gọi phù dâu lại thì thầm nhờ xử lý.

Cô ta cứ say sưa hát, không biết clip cô ta vừa hát vừa khóc, phù dâu đã quay lại và gửi lên facebook của cô ta. Chắc chắn, anh người yêu hiện tại sẽ được xem màn kịch hay mà bạn gái mình tạo ra ở đám cưới tình cũ.

Chưa hết, phù dâu cố tình lên sân khấu, quệt vết tương ớt vào sau váy trắng của cô nàng. Lúc cô nàng ấy xoay người biểu diễn, bên dưới cười "ồ" lên trước tình huống khó đỡ. Sau 3 bài ai oán, cô ta vênh mặt lên đi xuống, giả lả lại bên cạnh chồng Trúc bảo: "Em chẳng muốn phải thế này đâu. Giá như anh đừng bỏ em để lấy cô vợ này thì em đã không phải khiến vợ anh ghen đỏ mặt tía tai thế này. Thôi em về nhé, chúc hai người vui vẻ".

Tối hôm ấy, Trúc gọi ông chồng "sát gái" của mình ra cho xem cùng đoạn status than thở của cô nàng vô duyên ấy trên nhóm kín. Chồng cô bật cười bảo vợ: "Em đúng là cô vợ cao tay và ghê gớm hết phần thiên hạ". Từng lời cô ta viết, Trúc đều thấy hả dạ.

"Nhục quá các chị ơi. Hôm nay em mặc váy trắng tinh, hát tình ca chọc tức cô dâu của người yêu cũ, không ngờ bị cô ta chơi khăm. Về đến nhà là người yêu em nổi cơn tam bành vì đoạn clip em hát hò xong còn khóc lóc đăng lên mạng xã hội cho thiên hạ cùng xem. Anh ấy mắng em như tát nước, đòi chia tay em.

Ảnh minh họa: Internet

Chán hơn, em không để ý vệt tương ớt ở đâu dính vào sau váy, đúng chỗ nhạy cảm. Bảo sao lúc em xoay lưng đi lại trên sân khấu tiếng cười của khách mời lớn như thế. Em làm sao trả được mối nhục này đây các chị ơi?".

Vậy mới nói, nếu còn giữ quan hệ tốt với người yêu cũ thì hãy đến dự đám cưới. Mà tham dự thì cũng nên đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ngồi bên dưới lặng lẽ chúc mừng là được rồi. Bất kỳ tình huống chơi trội nào của các cô đều khiến chính bản thân trở thành trò cười cho khách mời. Như tình huống này, đúng là sẽ có người bình luận về chú rể, nhưng chắc chắn cô nàng người yêu cũ xấu hổ hơn nhiều.