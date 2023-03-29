Nhưng sống với nhau một thời gian ngắn tôi đã cảm thấy mệt mỏi về sự chênh lệch trình độ, công việc. Vì chuyện này mà tôi chưa muốn sinh con. Tôi đã nhiều lần cố gắng thay đổi bản thân để tìm tiếng nói chung với chồng mà tình hình vẫn chưa cải thiện.

Tôi làm kế toán cho công ty xây dựng có thu nhập ổn định. Chồng tôi chỉ làm công nhân cơ khí, lương thưởng bấp bênh. Khi yêu và quyết định làm đám cưới với anh, tôi đã không suy nghĩ tính toán nhiều, tôi chỉ cần người đàn ông bên cạnh biết yêu thương và chung thủy với vợ.

Mỗi ngày chúng tôi đều tâm sự nói chuyện với nhau, biết những khúc mắc của tôi với chồng Hải tỏ ra thông cảm và khuyên tôi cố gắng. Những buổi hẹn café bắt đầu diễn ra, chuyện gì đến cũng đến, những cảm xúc yêu thương xưa cũ ùa về, tôi và Hải đã quấn lấy nhau mỗi khi gặp gỡ.

Một lần lên mạng, tôi thấy tin nhắn từ tài khoản lạ gửi tới. Thì ra là Hải, người yêu cũ thời đại học của tôi. Ngày xưa chỉ vì chút giận dỗi, tự ái mà chúng tôi đã chia tay nhau. Giờ thì Hải đang làm quản đốc cho một công ty sản xuất, vợ cậu ấy đang đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài.

Tôi muốn chia tay chồng để đến với Hải, chính cậu ta đã nói: "Khi nào vợ anh về nước, anh sẽ làm thủ tục ly hôn cô ấy. Lúc ấy chúng mình sẽ làm đám cưới". Tin lời Hải và nghe theo tiếng gọi của tình yêu, tôi dứt khoát làm đơn ly hôn trước sự ngỡ ngàng rồi cầu xin của chồng.

Ly hôn xong, tôi tự do đến với Hải và chờ ngày hai đứa làm đám cưới.Vợ Hải đã về nước được vài tháng mà chưa thấy cậu ta đề cập đến chuyện ly hôn vợ. Tôi sốt ruột giục giã thì Hải tỏ thái độ khó chịu và cáu gắt với tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay cuối tuần tôi hẹn Hải đi chơi nhưng cậu ta bảo bận việc công ty, tôi đành rủ cô bạn thân đi xem phim cùng. Tới rạp, vừa vào chỗ ngồi tôi bỗng nghe giọng nói rất quen: "Lâu rồi vợ chồng mình không tới chỗ này, sau này anh nhất định sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn". Tôi quay lại phía sau, nhìn thấy tôi Hải tái mặt vờ như không quen biết.

Ngồi xem phim mà tôi cứ nghĩ đến chuyện đánh ghen ngược với vợ Hải. Nhưng tôi biết, người sai là tôi chứ không phải ai khác. Vợ chồng họ chắc chắn đang hạnh phúc chứ không có ý định ly hôn như lời Hải đã hứa với tôi.

Về đến nhà tôi gọi điện cho Hải nhưng cậu ta không bắt máy, mãi đến nửa đêm tôi thấy tin nhắn của Hải gửi tới. Hải xin lỗi tôi và nói không thể chia tay vợ bởi cô ấy đang mang thai. Cả đêm tôi cứ nghĩ đến việc sẽ gặp vợ của cậu ta để nói chuyện và tìm cách giành lại tình yêu của Hải. Nhưng tôi không muốn phá vỡ thêm một gia đình nữa, tôi hoàn toàn bế tắc.