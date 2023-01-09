Thú nhận có thai với người khác, chồng bình tĩnh khuyên tôi không được bỏ đứa bé, ngày con chào đời tôi chết điếng khi biết sự thật

Tâm sự 09/01/2023 06:11

Giao ngẩn người ngồi một chỗ, muốn khóc nhưng không ra nước mắt, hóa ra chồng đã nói dối cô. Có phải anh làm vậy là để trả thù cô? Cô nên làm gì?

Giao năm nay 24 tuổi, cô vừa kết hôn. Giao vốn là một người hoạt bát và vui vẻ, tính tình dĩ hòa vi quý, thân thiện nên rất dễ kết giao bạn bè, đâu cũng chơi được, miễn là vui. Chính vì đặc điểm tính cách này, cô trở nên đặc biệt “bung xõa”, đến mức điên rồ khi đi chơi với bạn bè. Địa điểm yêu thích của Giao là đi đến club/hộp đêm. Cô nghĩ được “phiêu” theo nhạc dưới ánh đèn nhấp nháy là một điều rất tuyệt.

Giao và chồng cũng gặp nhau trong hộp đêm. Họ cùng nhau nhảy nhót trên sàn nhảy, lúc Giao vô tình bị vấp ngã, anh đã đỡ cô dậy. Sau đó họ uống cùng nhau, anh đưa cô về nhà và trở nên thân thiết cứ như thể hai người đã quen nhau lâu rồi. Rất nhanh, họ kết hôn sau 3 tháng hẹn hò. Quan điểm của đối với hôn nhân của Giao là thời gian dài ngắn không quan trọng, chỉ cần gặp được người ưng ý là có thể kết hôn bất cứ lúc nào.

Sau kết hôn, Giao vẫn đi hộp đêm thường xuyên, nhưng một cách bí mật vì chồng không cho cô đi hộp đêm thêm một lần nào nữa. Anh nói đó là chốn “vàng thau lẫn lộn”, không tốt đẹp gì.

Một lần, Giao lén chồng đến hộp đêm với một vài người bạn. Cô say bí tỉ đến mức không biết gì, lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau đã thấy mình trong một phòng khách sạn, bên cạnh là một người đàn ông lạ. Giao cuống cuồng trở về nhà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Thú nhận có thai với người khác, chồng bình tĩnh khuyên tôi không được bỏ đứa bé, ngày con chào đời tôi chết điếng khi biết sự thật - Ảnh 1
Thấy mình trong một phòng khách sạn, bên cạnh là một người đàn ông lạ, Giao cuống cuồng trở về nhà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ lần đó Giao lại có thai và đứa con không phải của chồng cô. Sau khi suy nghĩ và đắn đo, cô quyết định thú nhận tội lỗi của mình với chồng. Cô nói sẽ phá cái thai và cầu xin chồng tha thứ. Giao tưởng chồng cô sẽ giận dữ lắm, không ngờ lại không mất bình tĩnh mà nói với cô: “Không được phá thai. Anh sẽ chịu trách nhiệm cùng em nuôi đứa trẻ”. Giao cảm động lắm, chồng đã rộng lượng và chu đáo với mình như vậy, cô quyết định sinh đứa trẻ.

Vào ngày đứa trẻ chào đời, chồng Giao bỗng biến mất, để lại cho cô tờ giấy ly hôn anh đã ký sẵn. Giao ngẩn người ngồi một chỗ, muốn khóc nhưng không ra nước mắt, hóa ra chồng đã nói dối cô. Có phải anh làm vậy là để trả thù cô? Cô nên làm gì? Đi tìm chồng để xin tha thứ một lần nữa hay ký vào đơn ly hôn?

Về nhà thấy osin mặc chiếc váy ngủ để lộ phần dưới nóng bỏng, tôi cởi sạch đồ vội lao vào thì chết đứng khi nhận ra người đang nằm dưới thân mình

Về nhà thấy osin mặc chiếc váy ngủ để lộ phần dưới nóng bỏng, tôi cởi sạch đồ vội lao vào thì chết đứng khi nhận ra người đang nằm dưới thân mình

Nói rồi, Tú cứ thế mà luồn vào áo ngực của tình nhân sờ như đúng rồi nhưng đến khi người nằm dưới quay mặt ra cười lớn thì Tú mới giật mình sững sờ thấy điệu cười ấy quá quen mà run rẩy bật điện lên xem thế nào.

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