Từ ngày vợ sảy thai, cứ hễ đi tắm là cô lại mang theo hương để thắp, tôi lén lắp camera để theo dõi thì choáng váng khi biết nguyên nhân khiến con ra đi

Tâm sự 08/01/2023 07:17

Tú hốt hoảng chạy vào viện khi nghe tin Lan bị ngã. Hay tin Lan sảy thai, Tú c.hết lặng. Tú gần như ngã gục, Tú xót xa cho đứa con chưa thành hình, xót xa cho Lan. Lý do Lan giải thích là vì Lan bị trượt chân ngã.

Tú, tròn 30 năm sống trên cuộc đời này đây là lần đầu tiên Tú biết yêu, biết thương một người con gái. Lan là người con gái đầu tiên khiên cho trái tim tưởng như khó yêu của Tú rung động. Ấy thế mà ông trời thật biết cách trêu ngươi Tú khi Lan chỉ coi Tú là một người anh trai thân thiết, vì trái tim Lan đã trao trọn cho một người con trai khác không phải Tú rồi. Tú biết, Tú buồn vô cùng, nỗi buồn ấy chẳng thể dùng từ nào diễn ra được, chỉ có thể để nó cho những người trong tâm trạng chung với Tú, yêu một người mà không thể nói ra thấu rõ mà thôi.

Tú dặn lòng mình phải quên đi Lan, coi Lan là một người em gái như Lan muốn, nhưng đáng tiếc thay, Tú lại không thể làm được. Đã không biết bao nhiêu lần, Tú đặt xuống, đóng chặt trái tim lại nhưng nghe tiếng nó thổn thức mỗi khi nhìn thấy Lan, ở bên cạnh Lan, Tú biết, mình không thể làm được. Có thể, kiếp trước, Tú nợ tình cảm nên kiếp này, Tú phải trả Lan. Tú chấp nhận là người đứng phía sau an ủi Lan.

Cứ tưởng cuộc sống cứ như vậy trôi đi và không biết đến bao giờ Tú mới có cơ hội được sống thật với tình cảm của mình một lần thì Lan đột ngột tìm đến Tú mà khóc.

- Hắn ta đã phản bội em!!

Lan chỉ nói vậy rồi gục đầu vào vai Tú. Nhìn Lan khóc, lòng Tú đau quặn lại. Tú chẳng biết làm thế nào, chỉ còn cách ngày ngày ở bên cạnh Lan, khiến Lan vui, nói chuyện cho Lan nghe, đưa Lan đến những nơi Lan thích. Chính bản thân Tú cũng không biết đây có phải là cơ hội mà ông trời cho để Tú được ở bên Lan hay không nữa.

 

Từ ngày vợ sảy thai, cứ hễ đi tắm là cô lại mang theo hương để thắp, tôi lén lắp camera để theo dõi thì choáng váng khi biết nguyên nhân khiến con ra đi - Ảnh 1
Nhìn Lan khóc, lòng Tú đau quặn lại - Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của cả hai được tổ chức, ai cũng ngỡ ngàng. Còn với Tú thì đó là một điều may mắn vì đây là điều mà Tú mong đợi bao lâu nay. Tú biết, vì Lan đang đau khổ, cần một người ở bên cạnh an ủi nên mới lấy Tú nhưng Tú chấp nhận. Tú tin, thời gian sẽ khiến Lan hiểu được sự chân thành của Tú. Nhưng…

Tú tận tâm tận lực với cuộc hôn nhân này chỉ mong mang lại cho Lan những điều tốt đẹp nhất. Lan cũng đang rất cố gắng để yêu Tú và quên đi gã kia, nhất là khi Lan biết Lan đã mang trong mình giọt m.áu của Tú. Nhưng

Tú hốt hoảng chạy vào viện khi nghe tin Lan bị ngã. Hay tin Lan sảy thai, Tú chết lặng. Tú gần như ngã gục, Tú xót xa cho đứa con chưa thành hình, xót xa cho Lan. Lý do Lan giải thích là vì Lan bị trượt chân ngã. Tú cố gắng nhất để an ủi Lan. Chỉ có điều, từ sau ngày sảy thai, Lan lạ lắm, cứ đi tắm là mang theo hương để thắp. Tú có hỏi lý do nhưng Lan chỉ nói Lan thích thế. Thấy Lan bần thần, Tú sợ Lan có vấn đề từ sau ngày sảy thai nên lén lắp camera có ghi âm trong nhà tắm để theo dõi. Và Tú ước, gia như Tú đừng làm điều này. Lan đang cầu xin đứa con đã mất tha thứ và lý do…

Từ ngày vợ sảy thai, cứ hễ đi tắm là cô lại mang theo hương để thắp, tôi lén lắp camera để theo dõi thì choáng váng khi biết nguyên nhân khiến con ra đi - Ảnh 2
Tú không biết phải thương Lan hay hận Lan đây nữa. Tình yêu Tú có đủ lớn để bao bọc, tha thứ cho lỗi lầm lớn này của Lan nữa hay không đây? - Ảnh minh họa: Internet

Lan xảy thai không phải vì Lan bị ngã thường mà hôm đó, Lan lén đi gặp gã người yêu cũ do gã đề nghị. Nào ngờ gã định dở trò với Lan, Lan sợ hãi bỏ chạy nên không may bị ngã. Dù là do gã nhưng lỗi vẫn là do Lan, nếu Lan không đi gặp gã, con Lan sẽ không mất. Lan luôn bị ám ảnh khi nhìn xuống chiếc bụng mình mỗi khi đi tắm nên Lan mang hương đi thắp, mong con sẽ hiểu và tha thứ cho Lan.

Tú không biết phải thương Lan hay hận Lan đây nữa. Tình yêu Tú có đủ lớn để bao bọc, tha thứ cho lỗi lầm lớn này của Lan nữa hay không đây?? Nhưng Tú thấy đau lắm. Cuộc hôn nhân, Tú có nên tiếp tục cố gắng nữa không đây??

 

Đêm tân hôn đang quấn quýt nồng nàn, trong ánh đèn mờ ảo tôi sợ đến bủn rủn cả người khi thấy cái đầu người nhô lên

Đêm tân hôn đang quấn quýt nồng nàn, trong ánh đèn mờ ảo tôi sợ đến bủn rủn cả người khi thấy cái đầu người nhô lên

Tôi sợ đến bủn rủn cả người, vội túm chặt lấy chồng. Song khi chồng tôi quay sang nhìn cái đầu đột ngột xuất hiện ấy thì anh lại không ngạc nhiên cho lắm.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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