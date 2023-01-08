Về nhà thấy osin mặc chiếc váy ngủ để lộ phần dưới nóng bỏng, tôi cởi sạch đồ vội lao vào thì chết đứng khi nhận ra người đang nằm dưới thân mình

Tâm sự 08/01/2023 05:54

Nói rồi, Tú cứ thế mà luồn vào áo ngực của tình nhân sờ như đúng rồi nhưng đến khi người nằm dưới quay mặt ra cười lớn thì Tú mới giật mình sững sờ thấy điệu cười ấy quá quen mà run rẩy bật điện lên xem thế nào.

Hôm nay thời tiết đã nóng nực thì chớ, cái điều hòa bỗng dưng hỏng rồi mà phòng Liên ở tầng 3 nóng không thở được. Như phát rồ phát dại, Lê chạy đi các phòng xem phòng nào mát thì vào năm ngủ, xuống tầng 1 thấy phòng ô sin không có điều hòa mà mát lạnh Liên liền vào đó ngủ tạm 1 hôm. Đằng nào thì ô sin trưa nắng về quê rồi, phòng trống mà mát tội gì cô không ngủ chứ?

Đang buồn ngủ mà hơn 9h tối rồi chồng chưa về, nghĩ anh đi nhậu khuya mới về Liên mặc kệ mà đi ngủ ngon lành. Gần 11h đêm về nhà thấy vợ đi đâu không có nhà Tú cười như trúng số độc đắc mà xuống ngay phòng ô sin. Vừa bước vào phòng thấy ô sin hôm nay mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, quạt phơi phấp phới để lộ phần dưới n.óng b.ỏng đến c.hết người. Nghĩ em ô sin hôm nay bày đặt hờn dỗi quay mặt vào trong làm bộ, Tú không cưỡng lại sức hấp dẫn của cô ta mà vội cởi sạch đồ lão đến ôm hôn ả ô sin như đúng rồi.

Hôn hít điên cuồng chừng được 2 phút, Tú cười tủm tỉm thỏ thẻ vào tai ô sin bảo.

- Hôm nay con vợ anh nó không có nhà, mình làm 7 hiệp đi cho đã. Hơn tuần nay anh chưa được đụng chạm em rồi, nhớ quá đi. Hôm nay em cứ thoải mái cho cuộc vui thêm phần hưng phấn nhá. Con vợ anh không có nhà thì mình bung lụa đi, không phải lén lút như mọi ngày nữa. Cơ vội vàng đấy cục cưng của anh à? 

Về nhà thấy osin mặc chiếc váy ngủ để lộ phần dưới nóng bỏng, tôi cởi sạch đồ vội lao vào thì chết đứng khi nhận ra người đang nằm dưới thân mình - Ảnh 1
Vừa bước vào phòng thấy ô sin hôm nay mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, quạt phơi phấp phới để lộ phần dưới nóng bỏng đến chết người - Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi, Tú cứ thế mà luồn vào áo ngực của tình nhân sờ như đúng rồi nhưng đến khi người nằm dưới quay mặt ra cười lớn thì Tú mới giật mình sững sờ thấy điệu cười ấy quá quen mà run rẩy bật điện lên xem thế nào.

- Trời ơi, gì thế này? Vợ… vợ… sao lại là em? Sao em lại nằm ở phòng con Mai (ô sin) thế này?

- Là tôi thì sao? Đây là nhà tôi, tôi thích nằm đâu mà chẳng được. Con Mai có quyền cấm tôi à? Hay lắm, thì ra bao lâu nay anh đã ngoại tình với con Mai ngay tại chính căn nhà này. Anh sẽ c.hết với tôi, đồ chồng tồi.

- Vợ… đừng manh động thế? Anh biết thừa là vợ, anh chỉ nói trêu vợ tý thôi mà. Anh đời nào mà ngu đến mức phản bội vợ để cặp với con ô sin thấp hèn chứ? Vợ phải tin anh, đời này anh chỉ yêu và lên giường duy nhất với mỗi mình vợ thôi. Anh thề đó. 

- Ngụy biện. Thứ lời lẽ dối trá, dơ bẩn đó anh cũng thốt ra được sao? Mọi thứ đã rõ ràng như thế, anh còn phủ nhận à. – Liên tát chồng 1 cái thật đau.

- Vợ… anh nói thật mà.

- Im ngay. Nếu không phải hôm nay con Mai xin về nguy 2 hôm, điều hòa phòng tôi hỏng xuống đây ngủ thì có lẽ anh còn cắm sừng tôi dài dài nữa ấy nhỉ? Được lắm, chuyện đã đến nước này thì tôi không phải tiếc loại đàn ông rẻ tiền như anh được nữa. Chúng ta chia tay, anh đi mà bảo con Mai nuôi anh, mua xe cho anh đi, tậu nhà cho anh ở. Con này không rảnh nữa. 

 

 

Về nhà thấy osin mặc chiếc váy ngủ để lộ phần dưới nóng bỏng, tôi cởi sạch đồ vội lao vào thì chết đứng khi nhận ra người đang nằm dưới thân mình - Ảnh 2
 Khi người nằm dưới quay mặt ra cười lớn thì Tú mới giật mình sững sờ thấy điệu cười ấy quá quen mà run rẩy bật điện lên xem thế nào - Ảnh minh họa: Internet

- Vợ, anh nhận tội là được chứ gì? Xin em đừng bỏ anh, đừng đuổi anh đi mà. Rời xa em anh chỉ có nước ra đường ăn mày thôi. Anh thừa nhận có qua lại với con Mai nhưng là vì mấy lần đó anh đang muốn quá mà em lại đèn đỏ. Anh thề với vợ không có lần sau nữa. Vợ cho anh cơ hội sửa sai đi.

- Sửa sai ư? Anh không cặp với con Mai thì lại cặp với con khác mà thôi. Tôi không ngu để anh lừa dối hết lần này đến lần khác. Anh có 2 sự lựa chọn: 1 là ly hôn, 2 là cắt phăng cái “của nợ” của anh đi để khỏi phải gái gú gì nữa.

- Ối vợ, đàn ông có “cái đó” là tài sản quý nhất. Em làm thế chẳng khác gì g.iết anh đi còn hơn. Anh sợ rồi, anh thề sẽ không có lần sau nữa. Vợ tha cho anh đi mà.

- Tha này…

Tức quá, Liên lấy luôn cái mũ bảo hiểm mà táng cho chồng vài phát vào đầu khiến anh bất tỉnh luôn. Tỉnh dậy thấy mình ở trong viện, đầu đau như búa bổ. Tưởng vợ “xử” của quý của anh thật Tú vội bật dậy sờ vào phần dưới của mình thì thở phào vẫn còn ai dè đúng lúc đo vợ bước vào tay lăm lăm cái kéo bảo.

- Đây là cảnh cáo, có lần sau nữa thì cái của nợ của anh mất luôn.

- Dạ vợ, không có lần 2 nữa đâu ạ. Anh sợ lắm rồi.

Dọa cho chồng sợ toát mồ hôi hột Liên biết lão không dám ngoại tình nữa. Còn về phần Mai, Liên đuổi việc luôn nhưng cũng không quên cảnh cáo cô ta có ý định ve vãn chồng cô hay người đàn ông có gia đình nào khác thì đừng trách cô ác. Đây là lời cảnh cáo của Liên, đừng để lúc cô điên lên làm thật thì cả họ ra quỳ lạy cũng không thay đổi được gì đâu.

Đêm tân hôn đang quấn quýt nồng nàn, trong ánh đèn mờ ảo tôi sợ đến bủn rủn cả người khi thấy cái đầu người nhô lên

Đêm tân hôn đang quấn quýt nồng nàn, trong ánh đèn mờ ảo tôi sợ đến bủn rủn cả người khi thấy cái đầu người nhô lên

Tôi sợ đến bủn rủn cả người, vội túm chặt lấy chồng. Song khi chồng tôi quay sang nhìn cái đầu đột ngột xuất hiện ấy thì anh lại không ngạc nhiên cho lắm.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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