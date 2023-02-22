Thấy con trai giống hàng xóm như khuôn, tôi nghi ngờ liền họp gia đình xét nghiệm ADN để rồi kết quả phơi bày khiến tất cả ‘hóa đá’

Mọi thứ suôn sẻ, chúng tôi chỉ ở gần bố vợ chứ không sống chung nhà nên không có vấn đề gì lớn. Sau một năm rưỡi kết hôn thì vợ sinh cho tôi cậu con trai đầu lòng bụ bẫm, kháu khỉnh. Con tôi hiện tại gần 1 tuổi, tôi đờ người phát hiện ra con trai mình càng lớn càng giống gã hàng xóm.

Sau đám cưới chúng tôi được bố vợ chia cho một mảnh đất ở gần ông. Hai vợ chồng dồn tiền tiết kiệm lại, sau đó bố vợ cho thêm nửa tiền nữa, chúng tôi cất được căn nhà khá ổn, vậy là được an cư. Bố mẹ tôi sống chung với anh trai và chị dâu nên vợ chồng tôi buộc phải ra ở riêng.

Tôi bèn tìm gặp vợ gã đàn ông kia nói chuyện, cô ta lúc ấy cũng giật mình nhận ra vấn đề. Mang ảnh gã ta hồi bé ra so sánh, hai người quả thực rất giống nhau. Hai chúng tôi đều căm phẫn tột cùng khi phát hiện khả năng cao mình đã bị dắt mũi bấy lâu nay. Chúng tôi quyết định họp mặt gia đình cả hai bên để chất vấn rõ ràng chuyện này. Không thể có chuyện cho qua dễ dàng tội lỗi vô liêm sỉ ấy được.

Gã này cũng đã có vợ con đề huề rồi. Nghĩ tới khả năng vợ mình tằng tịu với gã hàng xóm rồi bắt chồng “đổ vỏ” mà tôi căm phẫn. Dù cay đắng nhưng tôi vẫn phải thừa nhận là mình xấu trai hơn gã ta. Nhưng tôi lại rất tinh ý, vợ và người xung quanh chưa phát hiện gì thì tôi đã nhận ra nét giống nhau giữa con mình với người hàng xóm.

Vợ tôi và gã đàn ông kia đều không tin nổi khi bị chúng tôi chất vấn, rồi đồng thanh phủ nhận giữa họ không có bất kỳ sự mờ ám nào. Vợ tôi thậm chí còn mang con ra để thề rằng mình không làm gì có lỗi với chồng. Tôi cười khẩy, tuyên bố sẽ xét nghiệm ADN, lúc đó xem họ còn chối cãi vào đâu được.

Kết quả ADN được mở ra trước sự hồi hộp và khẩn trương của đại gia đình đôi bên. Để rồi người phải ngơ ngác bật ngửa là tôi. Thằng bé chính là con trai tôi không thể nghi ngờ gì nữa. Chính tôi lấy mẫu đi xét nghiệm tại cơ sở uy tín, không thể nhầm lẫn kết quả được.

"Quả thực thằng bé giống anh T. thật đấy, càng nhìn tôi càng thấy giống. Nếu thằng bé không phải con anh T. mà vẫn mang dòng máu của bố mẹ, vậy thì có khi nào người mang dòng máu gia đình anh T. lại là mẹ nó không?", đột nhiên bố vợ tôi lên tiếng khiến tất cả đều bàng hoàng sững sờ. T. là tên người hàng xóm kia.

Ảnh minh họa: Internet

Người tiếp theo quyết định xét nghiệm ADN chính là bố vợ tôi. Kết quả khiến tất cả không thể tin nổi, vợ tôi không phải là con gái ruột của ông mà là con gái ruột của bố anh T. Vợ tôi không ngoại tình với anh T. mà chính mẹ vợ mới ngoại tình với ông hàng xóm. Cô ấy không giống bố cho lắm nhưng con tôi thì lại rất giống họ ngoại. Mẹ vợ tôi mất rồi, ông hàng xóm vẫn còn. Sự thật bại lộ khiến gia đình đôi bên đều hóa đá.

Vợ tôi đau khổ phát hiện thân phận thật, bố vợ phẫn nộ tột cùng còn tôi cũng phải nhận một cái kết đắng nghét. Giá kể tôi lẳng lặng xét nghiệm ADN không cho ai biết hoặc chất vấn riêng vợ có phải mọi chuyện đến bây giờ vẫn trong bóng tối. Thế hệ trước làm sai, cuối cùng vợ chồng và con tôi phải gánh chịu hậu quả.

Vợ tôi bị bố từ mặt, tôi là con rể dĩ nhiên ông cũng đuổi thẳng cổ. Con tôi mang dòng máu nhà anh T. (anh ta tính ra chính là anh trai cùng cha khác mẹ với vợ tôi) nhưng nhà họ không có điều kiện. Bố vợ không cho chúng tôi đất nữa, còn đòi lại 1 nửa tiền làm nhà. Nếu nhà tôi dọn đi thì ông đưa nửa tiền chúng tôi bỏ ra xây nhà, muốn ở lại thì trả tiền mua đất như người ngoài và thêm khoản tiền ông cho làm nhà nữa. Giờ chúng tôi lấy đâu ra tiền mà trả, ra ngoài thuê trọ thì cũng khổ quá. Tôi hối hận lắm rồi, khuyên các anh em hãy cố gắng tin tưởng vợ hơn nhé!