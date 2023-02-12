Thấy con càng lớn càng không giống bố mẹ, chồng đòi đi xét nghiệm ADN kiểm chứng, chưa kịp đi thì đã nhận kết quả đau lòng hơn

Tâm sự 12/02/2023 10:46

Chắc chắn là con ruột của anh ấy rồi nhưng cầm tờ kết quả trên tay, chồng tôi có thể yên tâm nhưng lòng tôi thì đã chết.

Cô luôn nghĩ đó là những câu câu like trên mạng, cho đến khi chính Lam là nhân vật chính, cô mới biết chuyện gì trên đời này đều có thể xảy ra.

Lam kể: "Chúng tôi chính thức hẹn hò từ năm cuối đại học. Sau đó 2 năm thì có 1 chút hiểu lầm xảy ra, anh ấy đi học nâng cao bên Nhật còn tôi thì không chịu đựng được sự mập mờ, những lý do bận rộn để tự cho mình quyền vô tâm nên tôi chủ động đề nghị chia tay.

Nhưng có lẽ là vẫn còn duyên. Hơn 1 năm sau anh ấy về nước thì chúng tôi tình cờ gặp lại, tình cũ không rủ cũng đến. Chúng tôi yêu lại từ đầu, như người ta nói, thứ gì mất đi mới biết cách trân quý. Chúng tôi tổ chức đám cưới chỉ 1 năm sau đó".

Cuộc sống hôn nhân không có quá nhiều sóng gió cho đến 1 lần, Lam hỏi đùa chồng: "Anh thích con mình đẻ ra giống ai, nhỡ nó không giống mình thì sao nhỉ?". Anh ta cười nắm tay vợ trìu mến: "Giống ai cũng được, mà em xinh, anh đẹp thì chắc chắn con mình sẽ xinh đẹp rồi".

Thấm thoắt thời gian trôi qua, bé gái nhà Lam ngày càng lớn và đặc biệt đều được nhận xét: "Sao bố mẹ nó sáng láng thế kia mà con bé giống ai thế nhỉ". Dù người ta không nói rõ nhưng Lam cũng cảm nhận được sự thật.

1 lần, Lam đọc được tin nhắn của chồng nói chuyện với bạn, anh ta hỏi nhờ chỗ xét nghiệm ADN kín đáo vì không muốn cho Lam biết. Cô đau khổ và sụp đổ không nghĩ chồng mình lại nghi ngờ vợ thế. Cũng nhiều người nói những nét trên mặt, dáng, làn da của trẻ khi bé cũng có thể thay đổi khi lớn lên. Thế nhưng chồng Lam vẫn không từ bỏ ý định.

Thấy con càng lớn càng không giống bố mẹ, chồng đòi đi xét nghiệm ADN kiểm chứng, chưa kịp đi thì đã nhận kết quả đau lòng hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện bắt đầu bung bét khi Lam "ngả bài" với chồng và muốn hỏi suy nghĩ thật của anh ta về cô. Rằng cơ sở ở đâu để anh nghĩ cô có bầu với người khác rồi đổ thừa cho anh. Cuộc đối thoại của họ diễn ra như sau:

- Đằng nào em cũng biết rồi thì anh cũng nói rõ, anh sẽ đi làm xét nghiệm, coi như đây là cơ hội cho em chứng minh. Nếu em không làm gì sai thì em sẽ không sợ sự thật đúng không?

- Tôi không đồng ý, tuyệt đối không.

- Vậy có nghĩa em có tật giật mình, đây vốn là chuyện rất nhỏ nhặt, em không phản bội anh thì con bé vẫn là con chúng ta mà tâm lý anh cũng được thoải mái... Bảo sao, ngày trước em rào đón anh là con mình sau này không giống bố mẹ thì sao... Hóa ra đã tính toán từ trước.

- Ly hôn đi, ngay bây giờ!

 

Thái độ của Lam ngày càng gay gắt khiến chồng cô càng thêm nghi ngờ. Lý giải về điều này, cô chia sẻ: "Chắc chắn là con ruột của anh ấy rồi nhưng cầm tờ kết quả trên tay, chồng tôi có thể yên tâm nhưng lòng tôi thì đã chết. Bước chân vào hôn nhân điều cần nhất là sự sẻ chia và tin tưởng. Nhưng ngay từ đầu anh ấy đều không có cả 2 yếu tố đó. Tôi không cho phép ai có quyền chà đạp lên nhân phẩm và danh dự của tôi. Chồng tôi quan tâm đến kết quả, còn tôi quan tâm đến cả quá trình tình yêu và những lời hứa hẹn mà anh ấy dành cho tôi. Sống với những người đa nghi thì bao nhiêu sự công khai minh bạch cũng chẳng đủ để thỏa mãn họ".

Không ngờ Lam đã dứt khoát ly hôn, có thể ai cũng nghĩ đó là lý do hết sức bình thường và không đáng. Nhưng chính bản thân Lam biết điều gì là cần thiết đối với cô. 

Niềm tin là thứ quan trọng nhất trong tất cả mối quan hệ. Và đối với phụ nữ, khi niềm tin ấy bị sụp đổ thì họ sẵn sàng giũ bỏ những thứ mà họ đã từng hết lòng vun đắp.

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Tôi rất khó nghĩ. Tôi thương mẹ, nhưng cũng không biết phải đối diện với bố như thế nào?

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