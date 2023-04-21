Trước khi tổ chức lễ cưới một tuần, tôi phát hiện ra anh vừa yêu tôi vừa hẹn hò với cô gái khác. Cô gái ấy lại chính là người yêu của bạn anh. Khi được hỏi, anh không chối cãi mà thú nhận. Anh bảo bạn anh bỏ rơi cô ấy, vì thương hoàn cảnh nên anh gần gũi an ủi chứ không có ý định gì sâu xa. Anh hứa hẹn sẽ không để tôi buồn lần nữa. Lần đầu tôi tin anh.

Cuộc hôn nhân của tôi và anh là kết quả từ tình yêu gượng ép. Anh lấy tôi vì bố mẹ anh cần một người con dâu đảm đang, khéo léo có thể nắm "cương" của một con ngựa bất kham như anh. Còn tôi chấp nhận cưới anh vì đã đến tuổi mà người ta ví như quạt điện hỏng để lâu ngày trong nhà. Lẽ ra tôi đã cố gắng hài lòng với cuộc sống này nếu như anh không phản bội tôi nhiều lần.

Ngày anh về, tôi vẫn cơm nước chu đáo đón chào anh. Tối đến tôi mang toàn bộ bằng chứng mà tôi thu thập được chứng minh anh ngoại tình đặt trước mặt anh. Anh nhìn danh sách cuộc gọi dài hàng mấy gang tay, ảnh chụp những lần thân mật… Anh lặng im không nói gì cũng không giải thích, lầm lũi đi khỏi nhà.

Cưới nhau được một năm mà vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé. Anh vẫn động viên tôi kiên nhẫn rồi trời không phụ lòng người. Anh bảo thời gian tới anh cũng cần tập trung cho công việc, sự nghiệp. Sau đó anh được cử đi học đào tạo tại Đà Nẵng 6 tháng. Tôi chuẩn bị hành trang cho anh lên đường mà không hề hay biết anh lại tiếp tục lừa dối tôi. Suốt nửa năm trời ngày nào anh cũng gọi điện hỏi han, quan tâm, nhớ vợ yêu vợ vậy mà…

Sáng hôm sau tôi nhận được bức thư anh để lại. Anh nói anh rất yêu tôi, rằng anh ngoại tình vì "công việc", đó là con gái của sếp và cũng là thầy giáo cũ của anh, anh xin lỗi tôi vì những phút yếu lòng, rằng anh vẫn yêu tôi, lại mong tôi tha thứ, anh xấu hổ không dám về nhà đến khi tôi cho phép. Lần thứ hai tôi lại tin anh.

1 năm nữa trôi qua, chồng tôi đã lên trưởng phòng, căn nhà vẫn vắng tiếng trẻ con, cuộc sống của chúng tôi vẫn yên bình và êm ả. Một ngày cuối năm tôi nhận được lệnh phải đi công tác vùng cao 1 tuần. Anh chuẩn bị cho tôi chu đáo từ cái bàn chải đánh răng đến cái lược chải đầu. Giá như mà tôi nhận ra được bộ mặt thật của con người ấy, giá mà tôi không đồng ý đi Tây Bắc, chuyến đi định mệnh thay đổi cuộc đời tôi.

Xong việc sớm nên tôi về trước dự định 2 ngày, điện thoại mất sóng nên tôi cũng không kịp báo anh. Ngày tôi về, anh ra bến xe đón, tự tay đi chợ nấu mấy món tôi thích ăn, không khí những ngày giáp Tết thật là ấm áp. Cơm nước xong xuôi tôi lên phòng xếp hành lý vào tủ quần áo, bất chợt một thứ kinh khủng đập vào mắt: đồ lót phụ nữ và đó không phải là của tôi. Cả một bầu trời tối đen trước mặt, cố trấn tĩnh, tôi lục lọi mọi thứ trong phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Thật là tàn nhẫn, anh lăng nhăng ngoại tình với người đàn bà khác chưa đủ hay sao mà còn dẫn họ về chính căn phòng hằng đêm vợ chồng đầu ấp tay gối. Mùi nước hoa còn vương trên áo mới thay ra của anh, thỏi son lạ rơi dưới gầm giường, bộ đồ lót… toàn bộ viễn cảnh của hai kẻ phản bội hiện ra trước mặt tôi, nhơ nhuốc và bẩn thỉu.

Quá giận dữ và thất vọng, tôi lao ra khỏi nhà, mặc kệ chồng tôi còn đang ngạc nhiên dưới bếp. Lang thang trên đường, tôi gặp Nam, một cậu em đồng nghiệp cũng là đàn em khóa dưới trong trường đại học của tôi. Cậu ấy cũng có tâm sự buồn, 2 chị em dù không ai hiểu câu chuyện của ai nhưng khả năng uống rượu thì rất tâm đầu ý hợp. Đêm hôm đó tôi không về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây, ngay lúc này, tôi phải đối mặt với những sự thật tàn nhẫn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó khăn hơn lúc này bởi chính bản thân tôi cũng đã phản bội chồng. Tôi không có tư cách để nói anh chuyện anh ngoại tình nữa. Hai chúng tôi chắc không thể quay về làm một đôi vợ chồng như bình thường nữa. Nhưng bỏ nhau thì biết nói sao với hai bên gia đình. Tôi phải làm sao bây giờ?