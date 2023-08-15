Suốt 3 năm ly hôn vợ cũ vẫn giữ ảnh cưới, tôi rón rén hỏi nguyên nhân thì 'hóa đá' trước lý do được tiết lộ

Tâm sự 15/08/2023 18:06

Tôi nghe vợ nói thế mà thấy chua chát xót xa, đau lòng vô cùng. Hóa ra những điều tôi nghĩ từ trước đến giờ đều không đúng.

Năm ấy, vợ chồng tôi có để dành được một khoản tiết kiệm khoản 900 triệu. Chúng tôi định tập tành kinh doanh. Nhưng thời gian đó, em gái của tôi gặp tai nạn phải vào viện, tôi liền lấy số tiền tiết kiệm đó để lo cho em. Vợ tôi rất tức giận hỏi vì sao tôi không hỏi ý kiến của cô ấy, trong khi chồng của em ấy cũng làm ra tiền, bố mẹ tôi còn có đất đai ở quê. Tôi chỉ nói mình là anh trai thì phải lo cho em gái, còn bố mẹ cũng phải có tài sản để dưỡng già.

Vợ tôi tức giận suốt cả tuần rồi quyết định ly hôn chồng. Cô ấy cho rằng tôi không tôn trọng vợ, gia trưởng và chỉ biết nghĩ cho gia đình của mình. Lúc đó tôi thấy vợ quá ích kỷ, hẹp hòi nên ký đơn không suy nghĩ. Tôi là người đàn ông trong gia đình thì vợ phải nghe theo, tôi muốn vợ phải hiểu điều đó.

Suốt 3 năm ly hôn vợ cũ vẫn giữ ảnh cưới, tôi rón rén hỏi nguyên nhân thì 'hóa đá' trước lý do được tiết lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nuôi con còn tôi chu cấp tiền mỗi tháng. Nhưng số tiền tiết kiệm là của hai vợ chồng, nên sau khi ly hôn tôi cũng cố gắng vay mượn để trả lại cô ấy một nửa. Chẳng ngờ được, sau khi ly hôn vợ, công việc của tôi cũng xuống dốc không phanh, trong người chẳng còn mấy đồng. Em gái tôi lúc đó ngỏ ý mời tôi về sống cùng, tôi đồng ý ngay. Nhưng từ ngày về ở nhà em gái, tôi sống phải để ý ánh mắt soi mói của em rể, làm gì cũng thấy không thoải mái. Lúc này tôi mới nhớ về vợ con của mình.

Vợ cũ biết được tình hình của tôi nên nói không muốn nhận trợ cấp từ tôi nữa. Cô ấy giờ đã ổn định công việc, thậm chí là sống thoải mái với việc kinh doanh cô ấy tự điều hành. Đến một ngày sang nhà vợ cũ đón con đi chơi, tôi tình cờ thấy cô ấy vẫn giữ lại hình cưới trong nhà. Tôi nuôi hy vọng nối lại tình xưa với vợ cũ.

Suốt 3 năm ly hôn vợ cũ vẫn giữ ảnh cưới, tôi rón rén hỏi nguyên nhân thì 'hóa đá' trước lý do được tiết lộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho vợ cũ hỏi vì sao cô ấy còn giữ hình cưới, nói muốn cùng cô ấy bắt đầu lại. Vợ cũ trả lời một câu khiến tôi nghẹn lời chết lặng:

“Em muốn con sau này hiểu rằng bố mẹ chúng từng yêu thương nhau nhưng lại không có duyên sống với nhau cả đời. Em muốn con lớn lên với niềm tin rằng bản thân là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Sau này con lớn, em sẽ giải thích cho con chuyện mình ly hôn để con không tổn thương nhiều”.

Tôi nghe vợ nói thế mà thấy chua chát xót xa, đau lòng vô cùng. Tôi từng có vợ con, gia đình ấm cúng nhưng lại không biết giữ lấy. Giờ tôi hối hận lắm, tôi phải làm sao đây?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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