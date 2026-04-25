Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi 'ngã quỵ' khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Tâm sự 25/04/2026 20:00

Tôi về nhà thuyết phục vợ đi khám để nhanh chóng điều trị, dù sao thì lớn tuổi hơn sẽ khó thụ thai hơn. Nhưng dù tôi nói thế nào thì Dương vẫn không đồng ý, cô ấy cứ viện lý do mà tránh né.

Từ ngày lấy được Dương, tôi thấy mình là người đàn ông may mắn. Dương là người phụ nữ xinh đẹp, thùy mị và dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Cô ấy có học thức, sinh trưởng trong gia đình gia giáo. Tôi cảm mến em ngay từ lần đầu gặp mặt rồi theo đuổi để rước em về làm vợ.

Tôi luôn tự hào vì có được người vợ như Dương. Mỗi khi cùng nhau ra ngoài, chúng tôi luôn nhận được lời khen ngợi, ngưỡng mộ từ người khác. Họ khen chúng tôi trai tài gái sắc. Quả thật tôi không hoàn hảo, nhưng vợ tôi thì đúng là xinh đẹp, thu hút. Chúng tôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc suốt 2 năm đâu. Cho đến năm thứ 3, Dương vẫn không có con khiến tôi lo âu.

 

Tôi không ngại chuyện đi thăm khám, nên nhân lúc đi khám sức khỏe định kỳ, tôi đã tự kiểm tra sức khỏe sinh sản của mình. Kết quả cho thấy tôi không có bệnh gì, vậy thì chắc là do vợ tôi rồi.

Tôi về nhà thuyết phục vợ đi khám để nhanh chóng điều trị, dù sao thì lớn tuổi hơn sẽ khó thụ thai hơn. Nhưng dù tôi nói thế nào thì Dương vẫn không đồng ý, cô ấy cứ viện lý do mà tránh né. Tôi thương vợ nên tìm lời nhẹ nhàng nói cô ấy nghe. Nhưng mẹ của tôi thì mong có cháu nên nói lời nặng nề. Dương nghe thế thì ngay hôm sau đã cùng tôi vào viện khám.

Dương vào một phòng siêu âm, tôi cũng đi theo cô ấy để xem tình hình thế nào. Nhưng khi bác sĩ đưa máy siêu âm lên vợ tôi thì liền đuổi cô ấy xuống rồi hét lên một câu làm tôi chết sững:

“Cô đã không có buồng trứng, tử cung thì muốn siêu âm cái gì? Cô là người chuyển giới đúng không, sao không nói cho chồng mình biết mà còn đến đây làm gì? Thôi cô ra ngoài đi, đừng làm phiền người khác đến khám bệnh!”.

Tôi ngẩn người hóa đá, sau đó thì mặt mày tài xanh không nói nên lời. Dương đi ra nhìn thấy dáng vẻ của tôi thì chỉ cúi đầu im lặng. Tôi ngồi xuống ghế bệnh viện, suy sụp thật sự. Dương nghẹn ngào lên tiếng:

“Em xin lỗi anh là do em không dám nói với anh. Em chỉ muốn sống với anh cả đời, em không muốn mất anh. Giờ nếu anh không thể tha thứ cho em thì mình dừng lại, em sẽ không oán trách anh”.

Tôi quá sốc, không thể tin được người vợ mình yêu thương bao lâu nay lại là một người chuyển giới. Cô ấy che giấu quá khéo, hay là vì tôi quá mu muội mà không nhận ra? Suốt những năm qua dù đã bên nhau nhưng quả thật chúng tôi vẫn chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Cũng là vì Dương cứ chần chứ, nói là bao giờ sinh được con cho tôi thì sẽ đi đăng ký. Đến cả giấy giờ tùy thân của vợ tôi cũng chưa từng nhìn qua.

Chuyện đã thế này tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi quả thật có tình cảm với Dương, còn sống với nhau bao năm thì tình cảm càng gắn bó. Nhưng giờ em không thể có con, tôi nói năng thế nào với bố mẹ mình đây? Huống hồ, tôi vẫn không thể chấp nhận được em là người chuyển giới. Tôi phải làm sao đây?

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video cho chồng mình, vừa nghe giọng nói ấy, tôi "ngã quỵ" vì sự thật rụng rời

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video cho chồng mình, vừa nghe giọng nói ấy, tôi "ngã quỵ" vì sự thật rụng rời

Cô gái kia lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, hình như đang định gọi cho ai đó. Tôi ngỡ ngàng nhìn thấy chiếc vòng tay của cô ấy, trông rất quen mắt. Tôi nghĩ lại thì nhớ ra nó giống hệt chiếc vòng mà chồng tôi từng mua.

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Tâm sự 39 phút trước
Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Tâm sự 43 phút trước
Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Tâm sự 45 phút trước
Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Tâm sự 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 26/4/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nhật Nguyệt soi đường chỉ lối, 3 ngày liên tiếp (1, 2, 3/5/2026), 3 con giáp được TÀI LỘC vây quanh, quý nhân xôm tụ, hồng phúc cao ngất nhân gian

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu

Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Trong 3 ngày 26, 27, 28, 29 và 30/4, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, bội thu tiền của, sớm thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nhân tình của chồng buông lời cay độc, cái kết khiến ai cũng hả hê

Nhân tình của chồng buông lời cay độc, cái kết khiến ai cũng hả hê

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Vợ đi công tác, chồng 'hí hửng' đưa nhân tình về mà không biết 1 que tăm đã tố cáo chuyện tày trời

Vợ đi công tác, chồng 'hí hửng' đưa nhân tình về mà không biết 1 que tăm đã tố cáo chuyện tày trời

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu

Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu