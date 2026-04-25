Khi người vợ gánh cả gia đình: Bài học đắt giá từ cuộc hôn nhân sai lầm

Tâm sự 25/04/2026 20:25

Tôi và anh hẹn hò được 6 tháng thì tiến đến hôn nhân. Thời gian đầu anh hết mực cưng chiều vợ. Sau vài năm chung sống chúng tôi có với nhau 1 bé trai. Khi đó, anh bảo tôi ở nhà nội trợ, chăm con. Dù không muốn nhưng vì thương chồng con, tôi đành đồng ý.

Câu chuyện của tôi là lời cảnh tỉnh cho những phụ nữ lấy nhầm chồng.

Tôi và anh hẹn hò được 6 tháng thì tiến đến hôn nhân. Thời gian đầu anh hết mực cưng chiều vợ. Sau vài năm chung sống chúng tôi có với nhau 1 bé trai. Khi đó, anh bảo tôi ở nhà nội trợ, chăm con. Dù không muốn nhưng vì thương chồng con, tôi đành đồng ý.

 

Cuộc sống gia đình hạnh phúc duy trì được vài năm. Sau đó, anh bắt đầu chán nản với công việc văn phòng, bất mãn với văn hóa công ty cũng như đồng lương ngày một eo hẹp của mình nên quyết định thôi việc. Ban đầu anh vẫn ung dung không cho tôi biết chuyện vì nghĩ rằng với năng lực hiện tại của mình, có hàng chục công ty tốt hơn ngoài kia sẽ rộng mở chào đón một nhân viên ưu tú như anh.

Thế nhưng, mọi việc đã diễn ra vượt ngoài suy nghĩ của chồng tôi. Lý do nghỉ việc được nhiều người cho là vô lý đã khiến các nhà tuyển dụng từ chối hồ sơ của anh. Thời điểm đó, chồng tôi rơi vào tuyệt vọng. Anh không biết phải đối diện với tôi và con ra làm sao nên đành giấu nhẹm chuyện mất việc trong thời gian dài. Nhưng với sự nhạy bén của một người phụ nữ, tôi dần nhận ra sự tình. Những biểu hiện bất thường của anh cứ lặp đi lặp lại qua từng ngày. Sáng anh giả vờ bận rộn với công việc, cả ngày không buồn nhắn tin, hỏi han vợ con, đêm đến thì say bí tỉ, quậy phá vợ con.

Chịu đựng tầm 2-3 tuần, tôi đến công ty cũ của anh và ngỡ ngàng khi được người sếp cũ cho hay: “Chồng em thôi việc ở công ty được gần tháng nay rồi!”. Lúc này lòng tôi vừa lo vừa hụt hẫng vô cùng. Lo vì không biết chồng đã làm gì, đi đâu trong những ngày qua. Hụt hẫng vì không biết thời gian tới tôi và con sẽ đối diện với cuộc sống ra sao khi giờ đây trụ cột chính trong gia đình đã mất việc. 

Khi người vợ gánh cả gia đình: Bài học đắt giá từ cuộc hôn nhân sai lầm - Ảnh 1
Cuộc chất vấn đi cùng lời cảnh tỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hay tin chồng mất việc, tôi và anh đã có cuộc trò chuyện về những việc sắp tới mà cả hai cần làm để duy trì cuộc sống gia đình. Lúc này, trong mắt tôi người chồng mà mình yêu thương trong nhiều năm qua chưa bao giờ "đáng xấu hổ” đến thế. Anh không nhận lỗi vì đã giấu vợ chuyện mất việc của mình, cũng chẳng buồn nghĩ xem thời gian tới cả hai phải làm gì. Thay vào đó, anh đã buông những lời trách mắng, đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc gia đình, con cái cho tôi. Anh nói: “Bao năm qua tôi đã chăm lo cho cái nhà này đủ rồi, giờ tôi nhường phần việc này lại cho cô”.

Cuộc trò chuyện của vợ chồng tôi kết thúc trong không vui. Từ một bà nội trợ chỉ biết nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con đi học, chăm lo cho chồng bằng đồng lương hàng tháng anh đưa, tôi chính thức thay thế vị trí bao năm qua của chồng và trở thành một người “trụ cột” đúng nghĩa.

Sau đó, tôi phải làm đủ việc để trang trải cuộc sống, lo toan và duy trì gia đình của mình. Sáng sớm, tôi phải đến trường học phụ bán ở căn-tin, đến trưa thì phụ việc nhà. Buổi tối, tôi kiếm thêm thu nhập từ việc chạy bàn, rửa bát tại một nhà hàng gần nhà. Cuộc sống lầm lũi cứ thế đeo bám tôi. Vậy mà chồng suốt ngày chỉ ở nhà xem bóng đá, chơi số đề, dăm ba bữa lại quậy một mớ nợ lên đến gần trăm triệu. Nghe tôi đề cập đến chuyện kiếm việc làm, anh lại nạt nộ, bỏ nhà đi nhậu. Nhiều lúc tôi ân hận vì đã nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà sau khi kết hôn. Giá như ngày đó tôi cứng rắn hơn. 

Không người phụ nữ nào muốn bản thân phải cực nhọc, khổ sở sau khi lập gia đình. Bản thân tôi cũng có lúc muốn từ bỏ, buông xuôi. Nhưng cứ hễ nghĩ đến con, tôi lại giục bản thân phải thật cố gắng để cho con ăn học thành tài. Trong thâm tâm, tôi vẫn mong mỏi một ngày nào đó chồng sẽ thức tỉnh và chí thú làm ăn, dù rằng hy vọng đó rất mong manh…

Lấy nhầm chồng bất tài, tôi trở thành trụ cột và cái giá phải trả cho hôn nhân

Cuộc sống gia đình hạnh phúc duy trì được vài năm. Sau đó, anh bắt đầu chán nản với công việc văn phòng, bất mãn với văn hóa công ty cũng như đồng lương ngày một eo hẹp của mình nên quyết định thôi việc. Ban đầu anh vẫn ung dung không cho tôi biết chuyện vì nghĩ rằng với năng lực hiện tại của mình, có hàng chục công ty tốt hơn ngoài kia sẽ rộng mở chào đón một nhân viên ưu tú như anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Tâm sự 39 phút trước
Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Tâm sự 43 phút trước
Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Tâm sự 45 phút trước
Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Tâm sự 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 26/4/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/4/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nhật Nguyệt soi đường chỉ lối, 3 ngày liên tiếp (1, 2, 3/5/2026), 3 con giáp được TÀI LỘC vây quanh, quý nhân xôm tụ, hồng phúc cao ngất nhân gian

Nhật Nguyệt soi đường chỉ lối, 3 ngày liên tiếp (1, 2, 3/5/2026), 3 con giáp được TÀI LỘC vây quanh, quý nhân xôm tụ, hồng phúc cao ngất nhân gian

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu

Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Trong 3 ngày 26, 27, 28, 29 và 30/4, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, bội thu tiền của, sớm thành đại gia

Trong 3 ngày 26, 27, 28, 29 và 30/4, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, bội thu tiền của, sớm thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nhân tình của chồng buông lời cay độc, cái kết khiến ai cũng hả hê

Nhân tình của chồng buông lời cay độc, cái kết khiến ai cũng hả hê

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa biết vợ từng kết hôn, tôi muốn dừng lại nhưng mẹ khiến tôi sững sờ

Vừa biết vợ từng kết hôn, tôi muốn dừng lại nhưng mẹ khiến tôi sững sờ

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!