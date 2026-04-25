Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Tâm sự 25/04/2026 20:02

Đến khi tốt nghiệp, đi làm được vài năm, tôi quen được Dũng, là chủ một công ty xuất nhập khẩu. Dù đã 35 tuổi nhưng anh vẫn chưa lập gia đình, anh nói với tôi vì lo cho công ty mà không còn thời gian yêu đương.

Tôi may mắn khi trời sinh có khuôn mặt xinh đẹp, cùng vóc dáng cao ráo ưa nhìn. Từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy là con gái thì phải chịu học hành, không đậu vào trường top đầu thì cũng phải trường trung bình, phải học tới nơi tới chốn.

Mẹ cũng thường nói với tôi về việc lấy chồng giàu. Mẹ tôi hay nói đàn bà khôn cũng không bằng may mắn, hơn nhau đều ở tấm chồng. Tôi hiểu mẹ muốn tốt cho tôi nên luôn cố gắng học hành chăm chỉ.

 

Mấy năm sinh viên tôi cũng biết yêu đương nhưng đều không có kết quả vì bị mẹ phát hiện. Những người tôi quen đều bằng tuổi tôi, cũng đang đi học thì làm sao có tiền bạc, nhà cửa. Mẹ nói tôi phí thời gian cho những mối tình như thế.

Tôi xinh xắn, lại có học thức nên dần thu hút sự chú ý của Dũng. Tôi còn chủ động biểu đạt tình cảm với anh. Rồi Dũng dẫn tôi về ra mắt gia đình, mẹ anh rất quý mến tôi. Được gia đình hai bên ủng hộ, chúng tôi có một đám cưới long trọng, khiến tôi và mẹ nở mày nở mặt.

Sau khi lấy chồng, tôi tận hưởng cuộc sống chẳng phải lo tiền bạc, việc nhà thì đã có người giúp việc làm. Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi thấy lấn cấn, là sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu.

Là vợ thì có ai được chồng cho tiền mà không thấy thích? Có khi tôi hỏi lý do thì anh chỉ nói thưởng cho tôi muốn mua gì thì mua. Tôi lúc đó chỉ nghĩ đúng là lấy chồng giàu sướng thật.

Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi thấy lấn cấn, là sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu - Ảnh minh họa: Internet

Có một lần, tôi đi mua sắm được chiếc váy cực đẹp, quyết định đến văn phòng của chồng để khoe. Lúc đó tôi nghe thư ký nói anh và một anh bạn đang bàn việc bên trong. Tôi đứng bên ngoài, vừa hé cửa đã nghe tiếng chồng tâm sự với bạn:

 “Mỗi lần gần gũi với vợ là tôi lại nhớ tới Liên, cũng thấy có lỗi với vợ, vậy là lại chuyển khoản cho cô ấy như phí chuộc lỗi. Vợ tôi chẳng biết, còn vui vẻ đi mua đồ về khoe với chồng”.

“Thế chú cứ lằng nhằng với Liên như thế mãi à, nghe đâu cô ấy có chồng con bên nước ngoài mà?”.

“Tôi cũng chẳng làm gì được, cô ấy còn quay về tìm tôi thì tôi không bỏ được”.

Tôi đứng ngoài cửa nghe tới đó thì quay mặt đi, đưa tay bụm miệng để không phát ra tiếng khóc. Cô thư ký bên ngoài cũng không hiểu vì sao tôi vội vàng rời đi như thế. Vì tôi sợ, tôi thật sự hoảng loạn với những gì nghe được từ chính miệng người chồng của mình.

Hóa ra chồng tôi từng có một mối tình lâu năm nhưng không được gia đình chấp thuận. Người yêu cũ của anh sang Mỹ định cư, có gia đình nhưng không hạnh phúc. Khi cô ấy quay về là lúc vợ chồng tôi chuẩn bị lấy nhau. Không quên được tình cũ, cũng phải cưới người vợ cha mẹ chấp thuận, chồng tôi một chân đứng hai thuyền.

Tôi chẳng khác gì người vợ hờ để anh ăn nói với gia đình, chứ chẳng yêu thương gì. Tôi dù có ham lấy chồng giàu, muốn cuộc sống đủ đầy thì có gì sai, tôi đã trao cho chồng đêm đầu tiên của mình, cũng hết lòng chăm sóc cho anh và gia đình, tôi đã làm gì sai?

Tôi đau khổ tột cùng nhưng ly hôn chồng thì tôi lại đắn đo. Trở thành đàn bà một đời chồng, từ bỏ tấm chồng giàu có này, tôi liệu có thể tìm được hạnh phúc khác không?

TIN MỚI NHẤT

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Tâm sự 39 phút trước
Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Tâm sự 43 phút trước
Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Tâm sự 45 phút trước
Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Tâm sự 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 26/4/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/4/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nhật Nguyệt soi đường chỉ lối, 3 ngày liên tiếp (1, 2, 3/5/2026), 3 con giáp được TÀI LỘC vây quanh, quý nhân xôm tụ, hồng phúc cao ngất nhân gian

Nhật Nguyệt soi đường chỉ lối, 3 ngày liên tiếp (1, 2, 3/5/2026), 3 con giáp được TÀI LỘC vây quanh, quý nhân xôm tụ, hồng phúc cao ngất nhân gian

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu

Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Trong 3 ngày 26, 27, 28, 29 và 30/4, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, bội thu tiền của, sớm thành đại gia

Trong 3 ngày 26, 27, 28, 29 và 30/4, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, bội thu tiền của, sớm thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nhân tình của chồng buông lời cay độc, cái kết khiến ai cũng hả hê

Nhân tình của chồng buông lời cay độc, cái kết khiến ai cũng hả hê

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ đi công tác, chồng 'hí hửng' đưa nhân tình về mà không biết 1 que tăm đã tố cáo chuyện tày trời

Vợ đi công tác, chồng 'hí hửng' đưa nhân tình về mà không biết 1 que tăm đã tố cáo chuyện tày trời

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu

Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu