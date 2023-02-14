‘Sốc’ vì chia tay, bạn thân tìm ‘tình một đêm’ trả thù, nhìn cô ấy rực rỡ ra ngoài đường, tôi giật mình nghe lời thú nhận đẫm nước mắt trong mưa

Tâm sự 14/02/2023 07:22

Nghe lời thú nhận của cô ấy, tôi điếng người vì thú nhận chỉ trong 3 tháng mà mọi chuyện đã trở nên quá khác.

Tôi biết họ là một cặp trong suốt 4 năm, bạn tôi hy vọng rằng đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của mình, viễn cảnh một đám cưới ngập tràn hoa trên một bãi biển đầy nắng sẽ không còn xa xôi nữa. Cô ấy tin chắc đám cưới sẽ đến như một điều hiển nhiên. Nhưng... đời đâu ai biết trước được chữ ngờ.

Cô ấy đến tìm tôi vào một buổi tối mưa tầm tã. Có lẽ, ông trời cũng xót thương cho cô ấy nên đã tạo ra khung cảnh mưa buồn cho hợp tâm trạng hoặc có khi mưa đổ xuống đầu bạn tôi để cô ấy tỉnh táo lại mà chấp nhận hiện thực nghiệt ngã kia.

Dìu bạn vào nhà, tôi thấy mắt cô ấy đỏ hoe, tóc ướt nhẹp, trông thật thê thảm. Thật may là cô ấy tìm đến tôi chứ nếu dại dột làm điều đó thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Sau khi uống một ly sữa ấm, thay bộ đồ khô, cô ấy vẫn im lặng nhìn căn phòng trong vô thức. Tôi hỏi gì cô ấy cũng chẳng trả lời, cứ khóc mãi, tôi để mặc cô ấy khóc đến khi nào bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

‘Sốc’ vì chia tay, bạn thân tìm ‘tình một đêm’ trả thù, nhìn cô ấy rực rỡ ra ngoài đường, tôi giật mình nghe lời thú nhận đẫm nước mắt trong mưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 1 tiếng sau, căn phòng vẫn yên lặng, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngớt. Cô ấy ngừng khóc và nằm mệt nhoài trên ghế sofa. Rồi bỗng nhiên, cô ấy cất tiếng:

- Anh ấy đột nhiên về nhà và nói với mình rằng, tuần sau hãy dọn đồ ra khỏi nhà. Sẽ có một cô gái khác vào thay thế mình.

- Nghĩa là sao...

- Anh ta bảo hết yêu mình rồi, anh ta yêu người kia nhiều hơn và giờ không muốn nhìn thấy mặt mình nữa.

- Thế là chia tay à?

- Mình, mình... lúc đó chẳng biết nói gì nữa. Cú sốc ấy rất lớn, mình chưa bao giờ nghĩ anh ấy có người khác bên ngoài. Bọn mình vẫn bình thường. Mọi chuyện đến đột ngột quá, mình nghe cứ như sấm nổ bên tai rồi òa khóc bỏ chạy. Mình thấy bản thân hèn quá.

- Đáng lẽ cậu nên cho anh ta ăn vài bạt tai, khỏi cần nghe giải thích gì cả, rồi bình thản bước chân ra khỏi căn nhà đó.

- Mình không làm được. Cậu biết đấy, mình không mạnh mẽ đến mức vậy.

- Anh ta biết cậu là một cô gái yếu đuối còn thản nhiên làm ra chuyện ấy... Tức thật. Thôi vào giường ngủ đi, mai mình và cậu qua bên kia dọn đồ đạc. Tạm thời cứ sống ở nhà mình đã.

Thế rồi mọi chuyện cũng qua, cô ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần để sống và làm việc. Khoảng 1 tháng sau, tôi có việc đi công tác nên bảo cô ấy cứ ở lại nhà đây cho thoải mái, đằng nào cô ấy cũng chưa tìm được chỗ ở mới.

Ba tháng trôi qua như cái chớp mắt, gặp cô ấy ở ngoài sân bay, tôi phải dụi mắt mấy lần mới tin nổi đó là bạn thân của mình. Cô ấy đúng kiểu phụ nữ thất tình sau khi chia tay là phải tút tát lại vẻ ngoài cho thật đẹp, thật lộng lẫy để người yêu cũ tiếc nuối. Thôi cũng chẳng sao, miễn điều đó làm tâm trạng cô ấy khá hơn.

‘Sốc’ vì chia tay, bạn thân tìm ‘tình một đêm’ trả thù, nhìn cô ấy rực rỡ ra ngoài đường, tôi giật mình nghe lời thú nhận đẫm nước mắt trong mưa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về đến nhà, tôi bắt đầu hỏi han trong 3 tháng qua cô ấy sống ra sao. Tôi xém làm rơi cốc cà phê trên tay khi biết rằng chỉ 3 tháng mà cô ấy đã quan hệ nhiều người đàn ông, cả tình một đêm lẫn người tình nhiều lần. Tôi phải hỏi đi hỏi lại con số ấy để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Thôi xong, đó là sự thật mà tôi không thể tưởng tượng được.

Vào một đêm nọ, tôi và cô ấy đến quán bar giải khuây. Đang mải nói chuyện với người bạn mới, tôi phát hiện cô ấy đột nhiên biến mất. Theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cô ấy đang nằm gọn trong vòng tay của một anh chàng lạ hoắc nào đó, tay anh ta còn vuốt ve đùi của bạn tôi và cứ tiến dần lên. Thật kinh tởm, tôi kéo cô ấy về phía mình ngay lập tức còn anh kia sửng sốt ngước nhìn.

Cô ấy đã cũng ngà ngà say, mặc cho tôi kéo đi. Cô ấy nôn nốc nôn tháo và khóc như mưa trên suốt quãng đường về nhà.

Tôi biết cô ấy vẫn còn yêu người cũ, vẫn không quên được người đàn ông đó và muốn trả thù hết tất cả đàn ông trên đời. Tôi thật lo lắng nếu cô ấy dùng cách này, đó là một sự hủy hoại bản thân. Sẽ như thế nào nếu cô ấy lỡ mang thai hoặc dính vào căn bệnh thế kỷ kia. Thật khủng khiếp làm sao.

Sáng hôm sau, tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ bạn nhưng cô ấy không muốn lắng nghe bất kỳ điều gì. Tôi cảm giác cô ấy đang tự hủy hoại bản thân còn mình thì bất lực khi muốn giúp đỡ.

Sau đêm tân hôn, chị dâu đột ngột biến mất, vội vàng đẩy cửa phòng cưới, cả nhà tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng bên trong

Sau đêm tân hôn, chị dâu đột ngột biến mất, vội vàng đẩy cửa phòng cưới, cả nhà tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng bên trong

Nhưng anh càng nói, mẹ càng không chấp nhận nổi sự thật. Bà gào khóc đến tuyệt vọng. Lúc ấy, không ai còn có thể chie sẻ được điều gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 0 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 6 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 8 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường