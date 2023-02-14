Sau đêm tân hôn, chị dâu đột ngột biến mất, vội vàng đẩy cửa phòng cưới, cả nhà tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng bên trong

Tâm sự 14/02/2023 06:11

Nhưng anh càng nói, mẹ càng không chấp nhận nổi sự thật. Bà gào khóc đến tuyệt vọng. Lúc ấy, không ai còn có thể chie sẻ được điều gì.

 

Mẹ tôi liền cất công lên tận phòng con trai, con dâu để gọi hai người dậy. Ai ngờ bà gõ cửa mãi mà chẳng ai lên tiếng, cửa phòng tân hôn thì không chốt trong. Bà đánh liều đẩy cửa vào thì kinh hoàng khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Anh tôi lấy vợ khi tuổi đã khá cao, 35 tuổi. Tuy nhiên với đàn ông ở lứa tuổi đó thì cũng không thể coi là già. Hơn nữa anh tôi lại là người đàn ông có điều kiện rất tốt, vừa có ngoại hình lại làm ra tiền, lối sống thì chuẩn mực, gia đình tôi cũng tử tế đàng hoàng.

Mãi chẳng thấy anh đưa bạn gái về giới thiệu nên mẹ tôi đã ra tay chọn vợ cho con trai. Mẹ tôi lọc ra được vài đối tượng môn đăng hộ đối và đẹp đôi với anh trai nhưng cuối cùng anh tôi lại “chốt” chị dâu. Chị dâu tên Thương, là người phụ nữ rất đẹp đôi với anh tôi, chỉ có điều gia cảnh nhà chị không được tốt lắm. Nhưng nhà tôi không chê bai gì chị, bởi bản thân chị đã khá ưu tú rồi. Nhà tôi lấy con dâu là lấy người chứ đâu có lấy của.

Sau đêm tân hôn, chị dâu đột ngột biến mất, vội vàng đẩy cửa phòng cưới, cả nhà tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của anh chị diễn ra rất linh đình. Anh tôi là con trai cả trong gia đình nên bố mẹ tôi không tiếc tiền đầu tư cho đám cưới của anh. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến sáng đầu tiên sau đêm tân hôn của anh chị. Nhà tôi có người giúp việc hơn nữa bố mẹ cũng tâm lý nên không gọi chị dâu dậy sớm. Nhưng đến tận 8 giờ vẫn chưa thấy anh chị xuống nhà ăn sáng thì bố mẹ tôi cũng có phần tức giận.

Mẹ tôi liền cất công lên tận phòng con trai, con dâu để gọi hai người dậy. Ai ngờ bà gõ cửa mãi mà chẳng ai lên tiếng, cửa phòng tân hôn thì không chốt trong. Bà đánh liều đẩy cửa vào thì kinh hoàng khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Chị dâu đã biến mất, chỉ có anh tôi ngồi thẫn thờ trên giường. Đáng nói hơn là trên giường và dưới sàn nhà vương vãi rất nhiều tiền, đều là những tờ 500 nghìn mới cứng.

Rõ ràng đêm qua trong phòng tân hôn của anh chị đã xảy ra chuyện gì đó kinh khủng lắm. Mẹ tôi hớt hải hỏi con trai thì lúc ấy anh mới ngẩng lên nhìn mẹ bằng khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt đờ đẫn. Anh chẳng nói chẳng rằng mà bất ngờ quỳ sụp xuống chân mẹ tôi bật khóc nức nở.

Sau đêm tân hôn, chị dâu đột ngột biến mất, vội vàng đẩy cửa phòng cưới, cả nhà tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi sợ hãi hỏi anh có chuyện gì. Một người đàn ông luôn tự tin và thành công như anh tôi, giờ phút đó trở nên suy sụp và hoảng loạn hơn bao giờ hết. Anh và chị Thương chưa có tình cảm sâu đậm, kể cả chị dâu đã làm ra chuyện gì phản bội anh thì cũng đâu đến mức khiến anh trở nên như thế?

Thế nhưng những lời van xin của anh sau đó lại khiến mẹ tôi phải gào khóc trong tuyệt vọng. Hóa ra anh tôi là người đồng tính. Anh chọn chị dâu vì nghĩ gia đình chị ấy nghèo nên có thể dễ dàng mua chuộc. Trong đêm tân hôn anh đã nói rõ với chị mọi chuyện và đề nghị chị làm bình phong cho anh đồng thời giúp anh sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Đổi lại anh sẽ trả thù lao cho chị. Nhưng chị dâu không đồng ý, quăng cho anh tôi mấy cái tát, ném trả tiền rồi chị ấy rời khỏi nhà tôi ngay trong đêm.

Anh tôi đã quá mệt mỏi khi không được sống thật là chính mình. Hơn nữa chuyện chị dâu biến mất chắc chắn chẳng thể giấu được, sau cả đêm thức trắng anh quyết định nói rõ với bố mẹ tôi mọi chuyện. Anh bảo anh đã có người tình đồng tính, muốn cùng người đó sang nước ngoài kết hôn, không bao giờ trở về nước nữa.

Tính hướng của anh tôi là trời sinh, làm sao có thể chọn lựa? Chỉ trách anh không nói thẳng với chị dâu từ trước đám cưới, đợi đến đêm tân hôn mới nói thì khác gì lừa chị ấy. Chị ấy lẳng lặng biến mất đã là nhân nhượng lắm rồi.

Bố mẹ tôi ngất lên ngất xuống bởi ông bà chỉ có mình anh là con trai. Anh đi rồi ông bà biết phải làm sao? Chuyện nối dõi tông đường nhà tôi phải làm thế nào? Tôi thương anh cũng thương bố mẹ vô cùng. Tôi phải khuyên mọi người thế nào đây?

 

Giữa đêm thấy chăn đệm ướt sũng, nhìn lên bạn trai còn đang ngủ say, tôi khiếp vía bỏ chạy thục mạng, nghe tiết lộ sau đó mà rụng rời

Giữa đêm thấy chăn đệm ướt sũng, nhìn lên bạn trai còn đang ngủ say, tôi khiếp vía bỏ chạy thục mạng, nghe tiết lộ sau đó mà rụng rời

Cuộc 'ân ái' hoàn toàn không như tôi tưởng tượng, mà ngược lại vô cùng, tôi càng hụt hẫng trước điều mà anh dành cho.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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