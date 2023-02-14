Mẹ mới mất 5 tháng, bố chồng nằng nặc tái hôn, nghe xong hết lí do, tôi bủn rủn chân tay

Tâm sự 14/02/2023 05:17

Mọi người còn đang ngỡ ngàng, nhưng lời tuyên bố sốc toàn tập, đặc biệt, bố chồng đã sẵn sàng cho việc này.

Tôi cũng không tài nào hiểu nổi tại sao bố chồng lại vội vàng như vậy. Trước đây tôi từng rất ngưỡng mộ tình cảm giữa bố và mẹ chồng.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống chung cùng bố mẹ chồng để tiện bề chăm sóc ông bà, vì trong nhà có mỗi hai anh em, cô em chồng đã đi lấy chồng xa thỉnh thoảng mới về nhà. Nói là vậy nhưng ông bà đỡ đần chúng tôi mới đúng, từ việc nhà đến việc chăm con, tôi chẳng mấy khi phải động tay vào.

Tôi và mẹ chồng đặc biệt rất thân thiết. Mẹ là người chu đáo, tinh tế và rất khéo trong việc đối nhân xử thế khiến tôi rất nể. Tôi luôn lấy bà làm gương để học tập, noi theo. Khi về làm dâu được 7 năm, mẹ chồng bất hạnh qua đời vì bạo bệnh khiến cả nhà xót xa. Bố chồng suy sụp lắm, vì dẫu sao ông bà cũng sống với nhau nửa đời người mà.

Thế nhưng khi mẹ mất chưa đầy 5 tháng, bố chồng đã đòi đi thêm bước nữa với cô hàng xóm tên Mai mới chuyển đến gần nhà. Việc này khiến cả nhà sốc nặng, phản đối gay gắt. Anh em họ hàng lần lượt khuyên can bố, thậm chí chồng tôi còn nói sẽ từ mặt nếu ông tái hôn.

Mẹ mới mất 5 tháng, bố chồng nằng nặc tái hôn, nghe xong hết lí do, tôi bủn rủn chân tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng không tài nào hiểu nổi tại sao bố chồng lại vội vàng như vậy. Trước đây tôi từng rất ngưỡng mộ tình cảm giữa bố và mẹ chồng. Dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng ông bà vẫn xưng “vợ-chồng” ngọt xớt, cũng chẳng ngại đấm vai bóp chân cho nhau trước mặt con cái. Những lúc thấy cảnh đó, tôi chỉ ước ao sau này hai vợ chồng tôi khi về già cũng tình cảm được như vậy.

Nhưng bây giờ mẹ chỉ mới nằm xuống, còn chưa qua giỗ đầu bố đã đòi tái hôn. Chẳng nhẽ bố và người phụ nữ kia ngoại tình với nhau từ lâu, còn thứ tình cảm đối với mẹ chẳng qua xuất phát từ sự áy náy? Thấy mọi người phản đối gay gắt, cuối cùng bố chồng đành phải nói ra sự thật để thuyết phục các con, tác thành cho hai người.

- Thực ra cô Mai là mối tình đầu của bố. Sau khi ra trường bố và cô ấy muốn cưới nhau nhưng bị gia đình cô Mai cấm cản. Bố mẹ cô ấy chê bố nghèo, không xứng với gia đình nhà họ. Thậm chí khi cô Mai có bầu, mẹ cô ấy vẫn không chấp nhận mối hôn sự này. Đến khi cô Mai sinh con ra, nhà họ đã mang đứa trẻ trả lại cho bố. Đúng lúc khó khăn nhất, mẹ các con đã đến với bố và chấp nhận nuôi con cho bố. Đứa trẻ đó chính là thằng Huy.

Mẹ mới mất 5 tháng bố chồng đã đòi tái hôn, nghe ông giải thích chồng tôi bủn rủn chân tay - 2

Nghe lý do bố giải thích, chồng tôi bủn rủn chân tay trước sự thật phũ phàng. (Ảnh minh họa)

Bố không hề có tình cảm với mẹ con, luôn giữ một tình yêu với cô Mai, nhưng vì bà ấy đối xử tốt với thằng Huy nên bố đành chôn vùi tình yêu trong lòng để sống trọn đời với bà ấy. Thứ tình cảm bố dành cho mẹ các con là tình nghĩa, là trách nhiệm chứ không phải tình yêu. Bây giờ mẹ các con mất rồi, cô Mai cũng đã ly dị chồng, bố muốn đi theo tiếng gọi tình yêu, bù đắp sự tiếc nuối năm xưa. Mong các con đừng ngăn cản, tác thành cho đôi ông bà già mệnh khổ này.

Tôi và chồng đều choáng váng đến bủn rủn chân tay. Cả hai không thể ngờ người mẹ đáng kính bao lâu nay lại không phải là mẹ đẻ của chồng tôi mà chỉ là mẹ kế. Để tăng thêm độ tin tưởng, bố chồng còn đem tờ giấy xét nghiệm huyết thống cho cả nhà xem. Đúng là chồng tôi và cô Mai kia chung huyết thống thật.

Tôi vừa giận vừa thương bố chồng. Thương ông từng có một đoạn tình cảm dở dang như vậy, nhưng tôi càng thương người mẹ chồng quá cố hơn. Cả đời bà hi sinh cho gia đình, nhưng đổi lại chỉ là sự lừa dối của bố chồng. Song, đáng nói hơn là giờ tôi và chồng đều không biết phải đối mặt với cô hàng xóm kia, người mẹ ruột của chồng ra sao nữa.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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