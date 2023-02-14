Phát hiện bạn gái ngoại tình với sếp, chàng trai cuồng loạn trong đám cưới, chỉ bằng vài tấm ảnh, anh khiến người xem nháo nhác vì bất ngờ

Tâm sự 14/02/2023 07:07

Hội trường đang đông vui, tươi cười, chú rể bất ngờ đi ra giữa, sau đó, anh tuyên bố điều khiến ai cũng giật mình.

Thông thường, khi thấy nửa kia của mình lừa dối, ngoại tình trước hôn nhân, nhiều người sẽ chọn cách chia tay, từ hôn, không cùng đối phương có bất kỳ sự kết nối nào nữa. Thế nhưng ở Đông, câu chuyện diễn biến theo hướng không ai có thể ngờ.

Phát hiện bạn gái và sếp có gian díu với nhau, chàng trai đã quyết định vạch trần bộ mặt của hai kẻ giả tạo ngay trong đám cưới của chính mình, khiến tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, choáng váng.

Theo thông tin đăng tải của cư dân mạng có nickname là Hạnh cho biết, cô vừa tham dự vào một đám cưới không thể nào quên tại Nhật Bản.

Vào đúng ngày cưới, sau khi sếp của cô dâu đọc diễn văn chúc phúc đôi vợ chồng trẻ, chú rể đứng lên tiếp lời. Trong khi tất cả mọi người đều tưởng rằng chú rể sẽ thay mặt cô dâu, nói lời cảm ơn thì đột nhiên, chú rể đi ra giữa sân khấu, dõng dạc nói rằng, cô dâu là một kẻ lừa dối còn vị sếp là một kẻ hai mặt, vô liêm sỉ. Rõ ràng hai người gian díu với nhau nhưng vẫn có thể diễn sâu trước mắt mọi người.

Phát hiện bạn gái ngoại tình với sếp, chàng trai cuồng loạn trong đám cưới, chỉ bằng vài tấm ảnh, anh khiến người xem nháo nhác vì bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay lập tức, vị sếp của cô dâu kích động phản bác lại, cho rằng chú rể say rượu nói lung tung. Thế nhưng sau khi chú rể lấy trong túi ra những tấm hình, chụp lại từng cảnh tượng ngoại tình của cô dâu và sếp, tất cả đều im lặng. Cả hội trường đám cưới đang náo nhiệt, vui vẻ bỗng nhiên rơi vào im lặng, căng thẳng.

Vợ của sếp là người phá vỡ sự im lặng đó. Cô tức giận xoay người bỏ đi khiến ông sếp đang muối mặt trên sân khấu tỉnh táo lại, chạy đuổi theo xin lỗi.

Vì tình tiết bất ngờ này, toàn bộ đám cưới tạm dừng khoảng 30 phút, sau đó được tuyên bố hủy bỏ. Cha mẹ cô dâu và chú rể đều cúi đầu nhận lỗi với các vị khách đã tới.

Phát hiện bạn gái ngoại tình với sếp, chàng trai cuồng loạn trong đám cưới, chỉ bằng vài tấm ảnh, anh khiến người xem nháo nhác vì bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đám cưới, Hạnh cũng liên lạc với chú rể để hỏi rõ ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra chú rể biết cô dâu ngoại tình chỉ ngay sau lễ đính hôn (khoảng một tháng rưỡi trước khi kết hôn). Vì vậy, anh mới thu thập bằng chứng, quyết định ngay trong đám cưới sẽ lật mặt nạ của hai kẻ dối trá, khiến họ phải đau đớn, khổ sở, mất mặt trước tất cả mọi người.

Được biết, cuối cùng vị sếp kia bị vợ ly dị, cũng bị công ty sa thải. Cô dâu cũng chủ động từ chức ở công ty cũ, chấp nhận thanh toán tất cả chi phí cho đám cưới. Trong khi đó, chú rể nhận được tiền bồi thường từ hai người đã lừa dối mình. 

Sau đêm tân hôn, chị dâu đột ngột biến mất, vội vàng đẩy cửa phòng cưới, cả nhà tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng bên trong

Sau đêm tân hôn, chị dâu đột ngột biến mất, vội vàng đẩy cửa phòng cưới, cả nhà tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng bên trong

Nhưng anh càng nói, mẹ càng không chấp nhận nổi sự thật. Bà gào khóc đến tuyệt vọng. Lúc ấy, không ai còn có thể chie sẻ được điều gì.

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