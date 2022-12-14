Số tiền tích góp hơn 10 năm của vợ chồng không cánh mà bay, đến khi tra hỏi rõ ràng lời nói ra từ miệng chồng làm tôi tức tối đến tột độ không tin vào những gì anh ta đã làm

Nghe chồng mô tả về vị trí và đặc điểm của mảnh đất, tôi thích luôn. Hai con tôi cũng khá lớn rồi, không thể sống mãi trong phòng trọ được. Thế là tôi rút hết tiền từ ngân hàng về và cất vào trong tủ.

Cách đây hơn 1 tháng, chồng tôi bảo anh vừa được mách một mảnh đất rẻ, dặn tôi rút hết tiền tiết kiệm để mua. Nghe chồng mô tả về vị trí và đặc điểm của mảnh đất, tôi thích luôn. Hai con tôi cũng khá lớn rồi, không thể sống mãi trong phòng trọ được. Thế là tôi rút hết tiền từ ngân hàng về và cất vào trong tủ. Sau đó, do công việc quá bận nên tôi không có thời gian hỏi chồng chuyện đất cát. Ngày hôm qua rảnh rỗi hơn, tôi mới có thời gian dọn nhà, và choáng váng khi phát hiện số tiền gần 2 tỷ đồng cất trong tủ bị mất không còn đồng nào.

Tôi run rẩy vì sợ, gọi chồng lại hỏi xem anh có cất hộ không, hay đã lấy tiền đó đi mua đất rồi mà không bảo vợ. Nhìn thái độ lúng túng của chồng là tôi biết anh đã cầm số tiền đó, nhưng tôi dự cảm điều chẳng lành vì anh không dám nhìn thẳng mắt vợ. Phải chăng anh đang giấu giếm tôi điều gì khuất tất? Ảnh minh họa: Internet Tôi hỏi chồng đã làm gì với số tiền đó. Đến khi tôi bật khóc lớn tiếng, làm ầm lên thì anh mới khai thật. Chồng bảo em gái anh ấy chơi chứng khoán. Ham làm giàu nhưng không có tiền, cô ấy đã vay nặng lãi để đầu tư. Đến khi em gái mất hết tiền, chủ nợ gọi điện đến đòi bố mẹ thì gia đình chồng tôi mới biết sự thật: Cô ấy nợ hơn 3 tỷ đồng, một con số quá lớn đối với gia đình chồng tôi. Để cứu danh dự của gia đình và của em, chồng tôi đã nói dối chuyện mua đất để tôi rút hết tiền ngân hàng về, sau đó anh lén lút lấy tiền ấy đi trả nợ cho em gái. Bố mẹ chồng cũng đang phải cầm cố sổ đỏ để có thêm tiền trả nợ.

Về sự tham lam và ngu ngốc của em chồng, tôi thật sự không còn lời nào để nói nữa. Điều tôi quan tâm lúc này là làm sao để lấy lại số tiền mà hai vợ chồng đã đổ mồ hôi sôi nước mắt dành dụm suốt 10 năm nay. Chồng bảo hãy coi như gia đình gặp tai nạn hay trộm cắp, của đi thay người. Anh khuyên tôi hãy quên số tiền đó đi, từ ngày mai hai đứa sẽ làm lại từ đầu. Ảnh minh họa: Internet Trời ơi, gần 2 tỷ mà anh coi nhẹ như lông hồng. Tôi phát điên khi nghe chồng nói. Đó là đồng tiền mà tôi lao khổ mất bao nhiêu năm tuổi trẻ mới có, giờ làm lại từ đầu thì đến lúc về hưu mới có đất xây nhà hay sao? Tôi cũng không chấp nhận được việc chồng không tôn trọng vợ, tự ý quyết định về tài sản chung, lại lừa dối vợ nữa Tôi bảo nếu chính tôi ngu ngốc hay hư hỏng phá hoại số tiền đó thì anh có để yên cho tôi rồi hai vợ chồng nắm tay làm lại từ đầu không? Anh im lặng không nói gì. Theo mọi người, tôi phải làm sao để đòi lại số tiền đó đây?

Nhặt được 1 chiếc ví nam màu nâu rơi ở trước cổng, giây phút mở ra tôi chết lặng với thứ nằm bên trong hóa ra gã chồng tôi là một người đàn ông kinh tớm đến như vậy Ngắm nhìn thật kĩ tấm hình đó, tôi phát hiện đó là thư kí của chồng tôi. Vậy là rõ rồi, anh đang quan hệ bất chính với ả. Có lẽ sáng nay ra khỏi nhà, vội vàng tráo ví nên chồng tôi đã đánh rơi. Lần này anh đừng hòng chối tội.

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