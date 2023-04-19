Sau một đêm mãnh liệt "quấn lấy nhau", anh kéo tôi ra cửa hàng nội y rồi nói một câu khiến tôi "sốc tận óc"

Tâm sự 19/04/2023 16:45

Cưới nhau hơn một tháng rồi nên em đồng ý cho chồng "vượt rào". Không ngờ sau đêm mặn nồng, sáng hôm sau anh đã chở em thẳng tới cửa hàng bán đồ nội y.

Em là người giữ cách ăn mặc kín đáo, ăn nói dịu dàng, nhỏ nhẹ trong mọi tình huống. Em cực kỳ bài xích chuyện quan hệ trước hôn nhân hay ăn mặc hở hang. Mỗi lần nghe mấy chị đồng nghiệp kể chuyện "giường chiếu", em đều lảng tránh vì cảm thấy khó chịu khi họ có thể mang chuyện riêng tư như thế ra để nói với nhau giữ chốn công sở. 

Em lại mới đính hôn được hơn một tuần và cũng đã làm xong giấy đăng kí kết hôn rồi. Chúng em yêu nhau 5 năm và em luôn giữ mình, chưa từng để anh ấy có hành động nào quá mức thân mật cho phép.

Sau một đêm mãnh liệt 'quấn lấy nhau', anh kéo tôi ra cửa hàng nội y rồi nói một câu khiến tôi 'sốc tận óc' - Ảnh 1
Nghĩ anh nói cũng có lý, vả lại còn hơn một tháng là cưới rồi nên em đồng ý "vượt rào" - Ảnh minh họa: Internet

Mấy hôm trước, em và anh đi chơi khuya nên có đến khách sạn ngủ. Chúng em chọn phòng có hai giường riêng biệt. Nửa đêm, người yêu "mò" sang và thủ thỉ, bảo rằng trên danh nghĩa chúng em đã là vợ chồng rồi thì "chuyện ấy" diễn ra là bình thường. Nghĩ anh nói cũng có lý, vả lại còn hơn một tháng là cưới rồi nên em đồng ý "vượt rào". Không ngờ sau đêm mặn nồng, sáng hôm sau anh đã chở em thẳng tới cửa hàng bán đồ nội y.

Em sốc quá, bần thần đứng mãi ngoài cửa không chịu vào. Người yêu em giận dữ kéo mạnh em vào trong, còn tuyên bố thẳng một câu: "Nếu em không thay đổi tư tưởng khi làm "chuyện ấy" thì đừng trách anh hư hỏng". Em sốc đến mức chết đứng, không ngờ anh lại có thể nói câu đó.

Sau một đêm mãnh liệt 'quấn lấy nhau', anh kéo tôi ra cửa hàng nội y rồi nói một câu khiến tôi 'sốc tận óc' - Ảnh 2
"Nếu em không thay đổi tư tưởng khi làm "chuyện ấy" thì đừng trách anh hư hỏng" - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, người yêu lựa cho em những bộ đồ lót quyến rũ, vượt xa tưởng tượng của em. Khi em tỏ ý không muốn mặc, anh chê em non nớt và cổ hủ quá. Mà vợ chồng thì "chuyện giường chiếu" đóng vai trò rất quan trọng. Muốn hạnh phúc thì vợ chồng phải hòa hợp khi trên giường, chứ em cứ đơ như khúc gỗ thì anh ấy cũng không còn cảm xúc.

Em không biết anh ấy nói thế là đúng hay sai? Em không hiểu nổi con người của anh nữa. Mọi người ơi, em sai hay anh sai? Liệu hôn nhân của em có bền vững và hạnh phúc không khi chúng em quá khác nhau về quan điểm sống?

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