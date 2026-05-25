Sau khi chồng qua đời, em chồng đưa tôi 2 tỷ rồi tiết lộ sự thật khiến tôi chua chát

Tâm sự 25/05/2026 16:31

Chồng tôi bất ngờ qua đời vì bị đột quỵ. Sự ra đi của anh quá đột ngột khiến tôi suy sụp không thể tin nổi. Sống cùng nhau 10 năm, đến một lời chào tạm biệt tôi cũng không thể nói để anh nghe, cứ vậy mà mất đi người bạn đời chung chăn gối.

Chồng tôi bất ngờ qua đời vì bị đột quỵ. Sự ra đi của anh quá đột ngột khiến tôi suy sụp không thể tin nổi. Sống cùng nhau 10 năm, đến một lời chào tạm biệt tôi cũng không thể nói để anh nghe, cứ vậy mà mất đi người bạn đời chung chăn gối.

Tôi và chồng quen nhau từ thời đi học, yêu nhau 4 năm ở bên nhau 6 năm. Chúng tôi có hai con, một trai một gái. Gia đình tôi không dư dả, chỉ đủ ăn. Cả hai vợ chồng đều làm nhân viên văn phòng. Nhưng hai năm gần đây, chồng tôi tập tành kinh doanh, kiếm được cũng kha khá. Anh mua xe mới, sắm sửa đồ đạc trong nhà cho vợ con. Chồng tôi còn định sẽ kiếm thêm để mua nhà mới.

 

Nhưng sau khi chồng qua đời, tôi thấy trong tài khoản của anh chỉ còn 20 triệu. Từ trước đến nay ngoài khoản lương anh nhận từ công việc văn phòng, tôi chưa từng hỏi qua thu nhập từ việc kinh doanh của anh. Anh đưa tôi bao nhiêu thì tôi biết bấy nhiêu. Tôi chỉ nghĩ chắc anh đầu tư nhưng chưa sinh lời, số tiền còn lại chắc là để dành đưa cho tôi.

Sau khi chồng qua đời, em chồng đưa tôi 2 tỷ rồi tiết lộ sự thật khiến tôi chua chát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả thật 20 triệu chồng để lại không thể giúp tôi trang trải cuộc sống nuôi hai con. Lương của tôi cũng chẳng cao, tôi chật vật nghĩ cách kiếm tiền. Tôi tăng ca, làm thêm việc nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu căn  bản, không thể dư dả được. Một năm sau khi chồng mất, tôi làm việc bạt mạng, gầy ruộc đi.

 

 

Tuần rồi, em chồng bất ngờ đến tìm tôi. Thấy tôi gầy đi, em ấy thương xót hỏi có phải tôi đang thiếu tiền không? Tôi nói cũng không đến mức thiếu ăn, chỉ là phải làm việc nhiều hơn trước. Nói chuyện được một lúc thì em chồng lấy từ trong túi ra xấp tiền rồi nói:

“Đây là 2 tỷ anh trai em gửi cho em. Ban đầu anh ấy nói sợ chị chi tiêu hoang phí nên không để chị biết. Nhưng giờ em đến thấy tình hình chị và hai cháu đáng thương quá nên em gửi lại chị số tiền này”.

Tôi bàng hoàng không thể tin những gì em chồng nói. Hóa ra chồng tôi kiếm được 2 tỷ này nhưng không hề đưa cho vợ mà lại gửi cho em chồng? Anh ấy không hề tin tưởng tôi, sợ tôi tiêu xài hoang phí hết tiền của anh ấy sao?

Lúc em chồng rời đi, tôi vẫn đang lặng người nhìn xấp tiền trên bàn. Tôi vừa đau lòng vừa oán trách người chồng đột ngột ra đi của mình. Nhưng giờ tôi và con sống khổ sở, cũng không thể trả lại số tiền này cho em chồng chứ. Nghĩ thôi tôi đã thấy chua chát…

12 giờ khuya, chồng đánh thức rồi nói tin sét đánh khiến tôi bỏ đi giữa đêm mưa gió

12 giờ khuya, chồng đánh thức rồi nói tin sét đánh khiến tôi bỏ đi giữa đêm mưa gió

Tôi và chồng kết hôn tính đến nay đã hơn một năm. Chúng tôi vẫn chưa có ý định sinh con vì công việc của cả hai còn đang trong giai đoạn khó khăn. Anh phải chật vật kiếm tiền, tìm cơ hội thăng tiến. Còn tôi cũng phải cố gắng mỗi ngày để tài chính gia đình ổn định hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tâm sự 12 phút trước
4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

Tâm sự 17 phút trước
Đặt điện thoại đang sạc lên ngực, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Đặt điện thoại đang sạc lên ngực, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Video 18 phút trước
Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Tâm sự 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Ngoại tình 33 phút trước
Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Tâm sự 33 phút trước
Phát hiện cô giúp việc ôm chân bố chồng giữa đêm, tôi sững sờ trước phản ứng của ông

Phát hiện cô giúp việc ôm chân bố chồng giữa đêm, tôi sững sờ trước phản ứng của ông

Tâm sự 36 phút trước
Phát hiện laptop cũ của chồng dưới gầm bàn, tôi đau thấu tim gan khi đọc những tin nhắn bí mật

Phát hiện laptop cũ của chồng dưới gầm bàn, tôi đau thấu tim gan khi đọc những tin nhắn bí mật

Tâm sự 41 phút trước
Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Tâm sự 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chơi lớn tổ chức đám cưới tiền tỷ, ai ngờ ngay lúc trao nhẫn cưới chú rể run rẩy nghe tiếng gọi phía sau

Chơi lớn tổ chức đám cưới tiền tỷ, ai ngờ ngay lúc trao nhẫn cưới chú rể run rẩy nghe tiếng gọi phía sau

Lần đầu về quê vợ, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ làm tôi rợn người

Lần đầu về quê vợ, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ làm tôi rợn người

Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai đủ kiểu, chồng tôi đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai đủ kiểu, chồng tôi đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Sau khi tái hôn, chồng cũ bất ngờ xuất hiện đưa chiếc nhẫn kèm tin sốc khiến tôi hủy hôn ngay lập tức

Sau khi tái hôn, chồng cũ bất ngờ xuất hiện đưa chiếc nhẫn kèm tin sốc khiến tôi hủy hôn ngay lập tức

Vừa bước vào nhà bạn trai, tôi bàng hoàng trước hành động của anh và vợ cũ

Vừa bước vào nhà bạn trai, tôi bàng hoàng trước hành động của anh và vợ cũ

Ngày giỗ vợ, tôi hoảng hốt khi thấy có người nằm bên cạnh và sự thật khiến tôi run rẩy

Ngày giỗ vợ, tôi hoảng hốt khi thấy có người nằm bên cạnh và sự thật khiến tôi run rẩy