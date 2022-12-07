Sau đêm say rượu, tôi khốn đốn trong bẫy tình bởi gã bạn trai của em gái

Tâm sự 07/12/2022 17:06

Hôm đó là sinh nhật bạn tôi. Tôi đã không định đi nhưng nó cứ gọi giục mãi. Khi tới nơi, tôi cũng thấy hắn ở đó. Bữa tiệc rất sôi động, tôi bị mọi người khích đểu khá nhiều về chuyện bây giờ kém thế, không dám uống rượu.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống, nền nếp. Bố mẹ tôi là cán bộ về hưu và chỉ có 2 cô con gái. Thế nhưng, vì tôi là một đứa cá biệt nên khiến bố mẹ rất đau đầu. Tôi xinh xắn, dáng đẹp nên ngay từ khi còn học cấp 3, tôi đã được nhiều anh để ý. Vì được những người đàn ông giàu có theo đuổi, chiều chuộng nên tôi sa ngã. Tôi không thể tìm được một người yêu thương mình thật sự. Tôi vướng vào yêu đương sớm, đau khổ và thất tình nhiều lần khiến tôi trở nên lì lợm và bất cần.

Tôi đã từng nhiều lần chứng kiến bố mẹ khổ sở, đau đầu vì mình. Nhưng chẳng hiểu sao, cuộc sống của tôi cứ đi theo vết xe đổ như vậy. Tôi học giỏi, chỉ có điều tôi không chú tâm được vào việc học. Mãi tới khi tốt nghiệp ra trường sau 2 năm phải học lại, tôi mới chấn chỉnh bản thân và tu chí làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, lúc đó, cái tiếng tăm về tôi ở khu phố cũng đã tệ hại lắm rồi. Những người đàn ông tử tế đều không có ý định tìm hiểu tôi. Được sự động viên của bố mẹ, tôi về quê, xin việc đi làm lại. Tôi chỉ hi vọng một điều có thể làm lại được cuộc đời.

Sau đêm say rượu, tôi khốn đốn trong bẫy tình bởi gã bạn trai của em gái - Ảnh 1
Trong quá khứ, tôi đã từng là một cô nàng hư hỏng - Ảnh minh họa: Internet

Cũng may, gia đình còn có cô em gái làm niềm vui. Em gái tôi tuy không được xinh xăn như tôi nhưng rất giỏi giang, ngoan ngoãn. Em là sự tự hào của bố mẹ và của cả tôi nữa. Sau này, khi đã suy nghĩ chín chắn hơn, tôi thương và phục em gái mình lắm. Vì em ấy, tôi có thể hi sinh mọi thứ vì tôi thấy em xứng đáng được yêu thương. Cũng nhơ có em tôi mà bố mẹ tôi mới có niềm vui tuổi già.

Hiện tại tôi đi làm, công việc cũng tạm ổn. Tôi cũng mong tìm được một người tâm lí, yêu thương mình nhưng chưa có. Ở đây mọi người biết về quá khứ của tôi nên nhiều người chê cười, chế giễu lắm. Tôi cứ phải đạp lên dư luận mà sống.

Còn em gái tôi, sau nhiều năm đèn sách, ra trường, em đi làm và yêu một người. Ngày em dẫn cậu người yêu về ra mắt, tôi đã rất sốc và phản đối ngay. Tôi không lạ gì cậu ta cả. Cậu ta chơi chung nhóm bạn cũ của tôi, cũng chẳng phải người tử tế gì. Hỏi ra thì em tôi kể quen nhau trong cái lần tôi dẫn em gái mình đi sinh nhật bạn cùng cả hội. Anh ta đã xin số điện thoại rồi tán tỉnh.

Em gái tôi tốt, hiền lành và còn ngây thơ lắm. Nó không va chạm tình trường nhiều nên dễ bị rung động. Còn gã kia thì lõi đời rồi. Tôi thương em, góp ý nhưng em không nghe. Nhìn em mê man với hạnh phúc, được chiều chuộng, yêu đương... tôi đành im lặng. Tôi chỉ hi vọng hắn yêu em tôi thật lòng.

Sau đêm say rượu, tôi khốn đốn trong bẫy tình bởi gã bạn trai của em gái - Ảnh 2
Em gái tôi tốt, hiền lành và còn ngây thơ lắm. Nó không va chạm tình trường nhiều nên dễ bị rung động - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó là sinh nhật bạn tôi. Tôi đã không định đi nhưng nó cứ gọi giục mãi. Khi tới nơi, tôi cũng thấy hắn ở đó. Bữa tiệc rất sôi động, tôi bị mọi người khích đểu khá nhiều về chuyện bây giờ kém thế, không dám uống rượu. Bực mình, tôi có uống 1 ly rượu. Tôi không ngờ, chỉ một lượng nhỏ đó thôi mà tôi thấy đầu óc choáng váng rồi sau đó không nhớ gì nữa cả.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Toàn thân tôi đau ê ẩm. Nhưng điều khiến tôi hoảng sợ hơn cả là người đàn ông nằm cạnh mình. Anh ta chính là... gã bạn trai của em gái tôi.

Hẳn nở một nụ cười nham hiểm. Tôi lao ra khỏi căn phòng đó trong cơn sợ hãi. Ngày hôm sau hắn gửi cho tôi một loạt ảnh giường chiếu của tôi với hắn và hẹn gặp. Tôi gần như phát điên lên, muốn tìm hắn ta để xử lí. Hắn hẹn gặp tôi ở khách sạn... Tôi đã cự tuyệt nhưng hắn nói nếu không làm theo lời hắn thì hắn sẽ gửi ảnh cho em gái tôi và nói bị tôi mồi chài lên giường cùng. Cực chẳng đã, tôi phải làm theo.

Một tháng trời ròng rã hắn biến tôi thành nô lệ phục vụ những yêu cầu của hắn. Cuối cùng hắn ra yêu sách bắt tôi phải đưa một khoản tiền lớn mới chấm dứt mọi chuyện. Hắn theo đuổi em gái tôi là có mục đích, hắn không hề yêu thương gì nó. Chỉ là vì nó quá ngây thơ nên anh ta muốn lợi dụng. Cái hôm tôi bị chuốc cho say cũng là âm mưu của hắn. Giờ đây, nếu tôi không làm theo, hắn sẽ tung loạt ảnh ra và thêu dệt chuyện tại tôi hư hỏng, mồi chài nên hắn mới lên giường cùng tôi.

Sau đêm say rượu, tôi khốn đốn trong bẫy tình bởi gã bạn trai của em gái - Ảnh 3
Tôi khốn đốn với cái âm mưu mà gã bạn trai tồi tệ của em gái tạo ra - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết chắc chắn hắn sẽ làm điều đó nếu tôi không nghe theo. Mọi người sẽ không tin tôi vì quá khứ bất hảo trước kia của tôi khiến họ cho rằng hắn đúng. Sau tất cả, em gái sẽ căm hận tôi vì nghĩ tôi chủ bụng cướp người yêu của nó. Nó sẽ tuyệt vọng và mất niềm tin. Bố mẹ sẽ đau khổ khi có 2 đứa con gái mà lại rơi vào cảnh thù hận như thế.

Tôi đành chấp nhận làm theo lời hắn. Tôi mang toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, vay mượn thêm để đưa số tiền cho hắn. Kèm theo đó, hắn kí vào biên bản hứa sẽ chấm dứt tất cả và giao nộp hết ảnh cho tôi. Tôi nhượng bộ hắn vì không muốn mọi chuyện vỡ lở.

Sau lần đó, hắn phũ phàng chia tay em gái tôi và cặp kè với cô khác. Em gái tôi khóc hết nước mắt, đau khổ lắm. Nhưng tôi thấy điều đó còn may mắn hơn gấp bội phần. Tôi thì biết cắn răng giữ chặt bí mật này và mong em mình hạnh phúc!

Đánh liều lấy một cô vợ nhà giàu ai ngờ ngày ra mắt em thốt ra câu này khiến tôi vỡ mộng, trong phút chót tôi cay cú bỏ bạn gái thạc sĩ về cưới cô bán xôi

Đánh liều lấy một cô vợ nhà giàu ai ngờ ngày ra mắt em thốt ra câu này khiến tôi vỡ mộng, trong phút chót tôi cay cú bỏ bạn gái thạc sĩ về cưới cô bán xôi

Lần đó, bố mẹ tôi lên gặp gỡ gia đình cô ấy để bàn chuyện cưới xin. Trong buổi trò chuyện, nhìn cảnh bố mẹ mình mang tiếng là nhà trai mà cứ khúm núm trước bố mẹ cô ấy, tôi đã thấy chạnh lòng thương.

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