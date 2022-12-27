Sáng nào vợ cũng lò mò thức giấc vào 4 giờ sáng, tôi lặng lẽ theo dõi thì giật mình trước việc cô ấy làm

Tâm sự 27/12/2022 13:12

Từ lúc ra ở riêng, tôi thấy vợ cứ đặt báo thức rồi dậy lúc 4 giờ sáng. Tôi hỏi thì vợ bảo dậy sớm làm mấy việc lặt vặt để sáng còn đi làm sớm. Tôi cũng không nghĩ nhiều.

Mới cưới một tháng, vợ chồng tôi đã ra ở riêng ngay. Bởi mẹ và vợ tôi có vài khúc mắc nên cả hai không thoải mái khi sống cùng nhà.

Từ lúc ra ở riêng, tôi thấy vợ cứ đặt báo thức rồi dậy lúc 4 giờ sáng. Tôi hỏi thì vợ bảo dậy sớm làm mấy việc lặt vặt để sáng còn đi làm sớm. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Cho đến hôm qua, tôi giật mình dậy sớm, xem đồng hồ mới 4 giờ 30 phút, vợ tôi không còn nằm bên cạnh nữa. Lúc này, tôi bắt đầu tò mò về việc làm của vợ mình.

Sáng nào vợ cũng lò mò thức giấc vào 4 giờ sáng, tôi lặng lẽ theo dõi thì giật mình trước việc cô ấy làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy làm gì mà cứ 4 giờ sáng lại dậy? Tôi rón rén đi xuống lầu. Tôi sững sờ khi thấy vợ đang lau nhà. Cô ấy chỉ bật mấy bóng đèn led vì trời vẫn còn tối nhưng lại không bật hết điện lên, có lẽ sợ ảnh hưởng đến tôi.

Lau nhà xong, vợ lại lấy quần áo đi nhẹ nhàng lên sân thượng phơi. Khi tôi bước ra phơi cùng, cô ấy giật mình, bảo sao tôi không ngủ thêm tí nữa. Tôi trách vợ âm thầm làm việc nhà, sao không rủ tôi làm cùng. Cô ấy nói bận bịu việc kinh doanh cả ngày, đêm đến lại phải học thêm mấy khóa chứng khoán nên không có thời gian làm việc nhà. Vì thế, cô ấy dậy sớm vừa làm việc nhà vừa xem như tập thể dục buổi sáng.

Sáng nào vợ cũng lò mò thức giấc vào 4 giờ sáng, tôi lặng lẽ theo dõi thì giật mình trước việc cô ấy làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thương vợ lắm. Nhưng bảo thuê giúp việc thì cô ấy không đồng ý vì không muốn có người lạ đến nhà. Tôi phải thuyết phục làm sao đây?

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