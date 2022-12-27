Với tôi, nhiều lúc câu trước ông khen thì câu sau lại nói "con dâu nhà này chả được được việc gì cả". Không biết có phải là do tôi từ ngày về làm dâu "chỉ ăn với đẻ" như ông nói không. Bởi tôi sinh liền 3 năm 2 đưa từ ngày lấy chồng. Tôi đã muốn đi làm nhưng chồng không cho đi. Anh bảo đợi con lớn lên chút nữa rồi đi làm, giờ vứt hai con cho ông bà thì không yên tâm. Chồng tôi làm cho một công ty của nước ngoài mức lương thuộc diện cao. Thậm chí, nhiều khi anh còn làm thêm được dự án bên ngoài. Đó cũng là lý do mà chồng tôi yêu cầu vợ tạm thời ở nhà.

Lấy chồng xong tôi về ở cùng với bố mẹ chồng. Vợ chồng tôi sống ở trên tầng 2, bố mẹ chồng ở tầng 1. Ở trong nhà ấy một thời gian, tôi đã hiểu hết mọi người trong gia đình như thế nào. Mọi người trong nhà ai cũng tốt tính, duy chỉ có bố chồng là tôi có cái nhìn khác hẳn so với những ngày chưa về làm dâu.

Vừa ra khỏi phòng, tôi thấy bóng dáng lờ mờ ở phía ngoài. Bỗng nghe tiếng mẹ chồng nói: "Sao về muộn thế con. Lọc cọc làm mẹ lại tưởng trộm". Đoán biết là mẹ chồng tôi hỏi chồng mình nên tôi chạy ra nhưng vừa định ra thì thấy bố chồng kéo chồng tôi bảo có chuyện để nói. Khi đó đồng hồ điểm 1 giờ sáng.

Thấy con dâu chỉ ở nhà, bố mẹ chồng tôi thì lại luôn tỏ ra sốt ruột, lúc nào cũng coi tôi ăn bám. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như đêm hôm ấy, tôi không chợt tỉnh giấc vì con ho nhiều quá. Ngủ được lúc, thằng bé lại khục khặc, rồi lại nôn ra giường. Sau khi để con ngủ lại, tôi ra nhà vệ sinh vứt đồ bẩn.

Tôi không có ý tọc mạch như thấy hành động mờ ám của bố chồng nên không thể không chú ý. Tôi khẽ khàng nghe trộm xem chuyện bố chồng nói với chồng tôi những gì. Bố chồng tôi cau mày nói: "Bố nói cho anh biết. Mấy hôm nay bố thấy con vợ mày khác lắm. Hôm nay bố vừa nghe nó nói chuyện điện thoại cứ úp mở, nội dung không trong sáng. Anh để ý mà xem lại vợ đi".

Khi chồng tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bố chồng tôi lại nói tiếp: "Em gái nó qua nhà. Bố thấy nó lén lút cho tiền. Mà lần nào qua cũng lén lút vậy. Hôm trước còn tính mua nhà riêng cho bố mẹ nó nữa đấy. Anh cứ để vợ ở nhà ăn ngon mặc đẹp rồi hùng hục đi làm xong cho vợ nó cướp công cướp sức. Giờ anh cứ đưa tiền cho mẹ anh giữ đi. Mẹ anh giữ tiền còn đẻ ra chứ để vợ anh chỉ có mất thôi".

Những lời bố chồng nói tôi giận tím người nhưng ứng xử của chồng tôi đã khiến tôi rất mừng. Anh luôn hiểu tôi, chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Dù có thế nào, anh cũng biết phân xử đúng sai. Trước những thắc mắc của bố chồng, anh chỉ thỏ thẻ nói rằng: "Vợ con tính thế nào con là người hiểu hơn ai hết. Nhưng bố đã nói vậy thì để con tìm hiểu thêm còn giờ cũng muộn rồi, bố đi nghỉ sớm đi".

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Xong câu chuyện, tôi rón rén quay trở lại phòng. Vờ nằm ngủ say, nhưng trong lòng tôi vẫn không thể bớt giận. Những ngày sau đó, bố chồng tôi vẫn thì thụt với chồng tôi về chuyện tiền nong. Tôi quyết tìm hiểu xem sự tình thế nào. Hóa ra, bố chồng tôi nghe lời bạn gom tiền để cho vay lãi hấp dẫn. Để gom thêm tiền nên bố chồng tôi tính "dụ" chồng tôi đưa tiền cho mẹ chồng tôi giữ rồi ông sẽ lấy sau.

Nhưng thật không may, số tiền bố tôi cho họ vay trước bị bùng. Khi có đông đủ cả nhà, tôi vừa cười vừa nói: "Vừa rồi con thấy công an họ triệu tập cái bác Bắc đầu ngõ nhà mình vì tội lừa huy động vốn. Ở khu mình nhiều người bằng tuổi bố mẹ gom theo. Mà biết đâu có khi bác ấy lại gạ bố ấy chứ". Bố chồng tôi tái mặt nhìn tôi.

Ngay sau đó, trước mặt cả nhà tôi đưa một cọc tiền lãi cho chồng bảo: "Em vừa lấy lãi ngân hàng tháng này. Anh xem biếu bố mẹ ít để bố mẹ ăn sáng". Trước hành xử của tôi, bố chồng chỉ im lặng. Sau dịp mất mặt trước con dâu này, bố chồng tôi thay đổi hẳn thái độ với tôi.