Quá lứa lỡ thì nên cắn răng lấy người chồng lùn để ‘kiếm đứa con’, ai ngờ đêm tân hôn đê mê vì anh quá chuyên nghiệp, lại còn tặng vợ một món quà khiến tôi say đắm

Tâm sự 24/12/2022 23:10

Lúc đầu tôi không kỳ vọng quá vào đêm tân hôn của mình vì chồng đã lùn lại còn có tin đồn “yếu”. Ai ngờ hành động của anh vào đêm tân hôn đã làm thay đổi tất cả.

Chưa đầy 1 tuần nữa là Hằng lên xe hoa về nhà chồng, nói thì có vẻ nhiều người nghĩ Hằng lấy chồng xa này nọ. Vậy nhưng sự thật thì chồng Hằng chính là anh hàng xóm đối diện với nhà cô, với nhiều cô dâu sắp đến ngày cưới thì lo lắng hồi hộp. Nhưng với Hằng thì cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng, nguyên nhân là Dũng, chồng tương lai của cô chỉ cao có 1m55. Cứ bị người ta trêu là cưới chồng lùn khiến Hằng tủi thân lắm.

Hằng vốn dĩ cũng xinh đẹp, nhưng khổ năm nay đã 29 tuổi mà chưa có chồng con gì cả. Sợ cảnh làm gái trinh đến già nên Hằng đành gật đầu cưới luôn anh hàng xóm, dù sao lấy chồng cũng chỉ vì có con nên Hằng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì cả.

Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp hoành tráng của Hằng và Dũng diễn ra trong bầu không khí ấm áp tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Quá lứa lỡ thì nên cắn răng lấy người chồng lùn để ‘kiếm đứa con’, ai ngờ đêm tân hôn đê mê vì anh quá chuyên nghiệp, lại còn tặng vợ một món quà khiến tôi say đắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Này….đêm nay cuối cùng mày cũng được làm đàn bà rồi nhé. Chúc mừng mày thoát ế..Cơ mà có điều đáng ngại đấy Hằng ạ, chồng mày lùn thế liệu “chỗ dưới” của anh ta yếu không làm ăn được gì không??

- Khiếp…sao chúng mày đi nói chuyện ấy ở đây hả?? Tao đâu có bận tâm.

- 29 năm còn trinh nên mày nghĩ thế là phải. Đàn ông mà không khiến vợ thỏa mãn thì sớm muộn rồi ly hôn. Nói tóm lại thì tối nay mày nương tay cho chồng mày nhé….anh ấy chiều cao khiêm tốn nên đừng có mà bắt anh ấy bế đấy.

Nghe đám bạn nói vậy mà Hằng càng ngán ngẩm, cô đang tự nghĩ không biết đêm nay liệu mình có thể tân hôn trọn vẹn để mà “sản xuất em bé” hay không nữa. Sau khi khách khứa về hết thì Hằng leo lên phòng chuẩn bị cho đêm dâng hiến của mình. Lúc Dũng leo lên phòng thì đã thấy Hằng nằm sẵn trên giường…

- Sao em lại nằm thế kia.

- Vậy anh muốn em thế nào nữa. Anh lùn thế kia sao bế em lên giường được. Đêm nay….có tân hôn được không hả anh?? Anh chỉ cao 1m55 nên chắc cũng không có sức mấy…nên chỉ cần cố 1 hiệp để em có bầu là được.

- Em nói vậy là sao?? Anh có bị gay đâu mà không tân hôn được.

- Đám bạn em nói anh lùn nên sợ “chuyện ấy” cũng không được như bình thường.

- Vậy thì bạn em nhầm to rồi nhé. Nhưng trước khi tân hôn anh có thứ này muốn em nhìn trước đã.

Nói rồi Dũng đứng trước mặt vợ từ từ cởi đồ, khỏi phải nói lúc đó Hằng choáng váng như nào khi nhìn thấy chiếc chìa khóa trước mặt mình.

- Ngạc nhiên lắm đúng không??

- Nhưng đây là chìa khóa gì hả chồng??

- Là căn biệt thự anh muốn tặng em đấy. Sang tháng vợ chồng mình có thể chuyển vào sống rồi… Căn biệt thự này là công sức bao năm của anh…giờ anh cho em đứng tên đấy. Em sướng chưa.

Quá lứa lỡ thì nên cắn răng lấy người chồng lùn để ‘kiếm đứa con’, ai ngờ đêm tân hôn đê mê vì anh quá chuyên nghiệp, lại còn tặng vợ một món quà khiến tôi say đắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hằng không nói mà òa khóc ôm lấy ông chồng của mình, hóa ra nhìn bề ngoài bé nhỏ thế thôi nhưng ông chồng của Hằng lại vô cùng hoàn hảo. Điều mà bất kỳ phụ nữ nào cũng muốn đó là một căn nhà, để ở đó ổn định cuộc sống và chăm sóc con cái.

Nói về đêm tân hôn của Hằng và ông chồng 1m55 thì hoàn toàn tuyệt vời chứ không như lời dọa của mấy cô bạn của Hằng. Trái lại thì Hằng còn thấy chồng mình tuy lùn nhưng đúng là chuyên nghiệp khiến cô thỏa mãn vô cùng. Đúng là may mắn khi cưới được ông chồng như Dũng khiến cả đời này Hằng có thể sống hạnh phúc vui vẻ.

Gần 40 tuổi mà chưa lấy vợ, mẹ mai mối cho em gái làng chơi về vườn, ai ngờ đêm tân hôn em vừa cởi áo ra đã cấm tiệt chồng không được động vào 'chỗ này'

Gần 40 tuổi mà chưa lấy vợ, mẹ mai mối cho em gái làng chơi về vườn, ai ngờ đêm tân hôn em vừa cởi áo ra đã cấm tiệt chồng không được động vào 'chỗ này'

Khi nghe vợ mai mối cho cô gái có đời tư hỗn loạn như vậy, tôi định từ chối nhưng lại nghĩ lại vì cô cũng ngoan ngoãn, hiền lành. Ai ngờ, đêm tân tân hôn lại tìm ra bí mật đằng sau.

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