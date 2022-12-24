Gần 40 tuổi mà chưa lấy vợ, mẹ mai mối cho em gái làng chơi về vườn, ai ngờ đêm tân hôn em vừa cởi áo ra đã cấm tiệt chồng không được động vào 'chỗ này'

Tâm sự 24/12/2022 23:02

Khi nghe vợ mai mối cho cô gái có đời tư hỗn loạn như vậy, tôi định từ chối nhưng lại nghĩ lại vì cô cũng ngoan ngoãn, hiền lành. Ai ngờ, đêm tân tân hôn lại tìm ra bí mật đằng sau.

36 tuổi vẫn độc thân, Thắng cũng lang thang nay làm chỗ này mai làm chỗ khác và chưa hề muốn ổn định 1 chỗ. Anh không thích lập gia đình vì sợ bó buộc nhưng bố mẹ Thắng thì có mỗi cậu con trai nên giờ nhất quyết bắt cưới vợ.

- Mày kiểu gì năm nay cũng phải lấy vợ, lấy ai cũng được miễn là lấy vợ.

- Sao trước bố mẹ bắt con phải lấy gái phố nhà có điều kiện, công việc đàng hoàng.

- Trước khác, giờ khác. Giờ tao chỉ cần có đứa cháu nối dõi thôi.

- Thế con chịu, giờ chả kiếm đâu được vợ. Gái giờ họ chê con nghề nghiệp không ổn định, lương thấp. Chả ai yêu đâu.

 

- Giờ thì có gái đứng đường nó chấp nhận thì cũng phải cưới.

Gần 40 tuổi mà chưa lấy vợ, mẹ mai mối cho em gái làng chơi về vườn, ai ngờ đêm tân hôn em vừa cởi áo ra đã cấm tiệt chồng không được động vào 'chỗ này' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe mẹ nói mà Thắng há hốc miệng rồi cười 1 tràng. Mới 3-4 năm trước thôi anh cũng dẫn về vài cô nhưng ai mẹ cũng chê vì thấy không xứng với gia đình. Giờ chẳng ngờ bà lại mạnh miệng bảo gái đứng đường bà cũng chấp nhận làm dâu. Thắng nghĩ bà chỉ buộc miệng nói thế để giục anh cưới vợ thôi chứ đời nào bà chịu, bà sợ mất mặt lắm mà.

Chẳng ngờ hôm đó đi làm về tắm rửa xong định xách xe đi nhậu với bạn bè thì mẹ Thắng ngăn lại:

- Tối nay ở nhà, tí có con bé Hoa qua chơi, mẹ định mai mối cho mày với nó.

- Hoa nào hả mẹ??

- Hoa làm ở quán gội đầu đầu ngõ ấy.

- Hoa cave á??

- Ừ, nhưng nó bỏ nghề rồi.

- Mẹ định bảo con lấy cave thật á?? Mẹ có làm sao không đấy??

- Tao chẳng làm sao cả, con bé xinh xắn lại ngoan, mày giờ thì còn lấy được ai nữa mà làm cao.

Thắng choáng váng trước những gì mẹ nói, không ngờ lần này bà không nói chơi. Thắng từ chối cũng không được nữa, bà đã quyết sẽ cưới cô gái từng làm cave cho con trai rồi. Hàng xóm ai có nói gì bà cũng bỏ ngoài tai hết. Chán đời Thắng mặc kệ mẹ muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng chỉ 1 tháng sau đó đám cưới đã diễn ra, tất cả là do mẹ Thắng sắp xếp hết. Cưới xong Thắng bỏ đi uống rượu với bạn đến tận 11 giờ đêm mới về, mò vào phòng thấy vợ đã nằm ngủ. Sẵn có tí men trong người Thắng lao vào vợ thì bất ngờ bị Hoa chặn lại:

- Anh bình tĩnh em sẽ tự cởi. Nhưng em cũng nói trước anh động vào đâu cũng được nhưng trừ chỗ này ra nghe chưa.

Nghĩ vợ đã từng làm gái rồi thì chẳng còn chỗ nào là “vùng cấm” nữa nên mặc kệ lời vợ nói cứ thế Thắng lao vào để rồi 2 phút sau thì:

- Á…

Thắng chỉ có thể hét lên thất thanh trước khi toàn bộ cơ thể lăn thẳng xuống đất, chân đ.ập mạnh vào cái chân bàn đau điếng.

- Cô giết tôi rồi, sao cô lại đánh tôi.

- Đã bảo không được động vào chỗ đó sao anh còn cứ chạm vào hả??

- Tân hôn không chạm vào chỗ đó thì chạm vào đâu.

- Em đang đèn đỏ không được động vào.

- Đèn đỏ sao không thấy dùng băng vệ sinh??

- Em dùng cốc nguyệt san hiểu chưa.

Gần 40 tuổi mà chưa lấy vợ, mẹ mai mối cho em gái làng chơi về vườn, ai ngờ đêm tân hôn em vừa cởi áo ra đã cấm tiệt chồng không được động vào 'chỗ này' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó Thắng phải vào viện vì cú đẩy của vợ khiến anh bị rạn cả xương chân do đ.ập vào chiếc chân bàn.

3 hôm sau Thắng mới có thể tân hôn lại với vợ vì lúc này vợ đã hết đèn đỏ nhưng rồi ngay giây phút đó Thắng đã đơ người:

- Cô… cô còn trinh sao?? Chẳng phải cô đã từng làm gái à??

- Tại em làm ở quán cắt tóc gội đầu nên người ta gắn luôn cho em cái mác cave đấy chứ. Đâu phải ai làm ở đấy cũng là gái đâu.

Hóa ra là như vậy, đúng là phải bái phục trước con mắt của mẹ anh thật. Lấy được cô vợ xinh xắn lại còn trinh Thắng quyết định tu tỉnh làm ăn. Bố mẹ cho ít vốn 2 vợ chồng quyết tâm mở cửa hàng buôn quần áo và giờ thì mọi thứ đi vào hoạt động tốt đẹp rồi, mấy tháng nữa thôi là vợ anh sinh con. Giờ mẹ Thắng thi thoảng vẫn kể lể, “tao mà không hỏi con Hoa giúp thì mày ế vợ cả đời con ạ”.

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