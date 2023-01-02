Sau đám cưới, hai vợ chồng tôi lên Hà Nội sinh sống và làm việc. Cũng từ đó, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu 4 năm sau phải có nhà và sau đó thì mới tính sinh em bé. Cứ thế, hai vợ chồng cứ cố gắng vì mục tiêu chung, vì gia đình nhỏ nên cũng khá hạnh phúc.

Tôi và Hà đến với nhau qua mai mối của người lớn hai bên. Chúng tôi đều đã nhiều tuổi (Hà 28, tôi 31) nên chẳng yêu đương được bao lâu thì đã tính tới chuyện cưới xin. Bố mẹ thì mừng lắm, lo chu toàn mọi thứ, chúng tôi chỉ cần đi chụp ảnh cưới, tới ngày thì về quê là xong.

Mọi thứ yên bình và dễ chịu đến lạ kì. Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ tình duyên trước kia của tôi đã quá lận đận nên ông trời ban Hà tới để chấm dứt những tháng ngày đó.

Đặc biệt, dù chuyện tình không sâu đậm kiểu chết đi sống lại như ngôn tình, không sôi nổi như tuổi trẻ bồng bột, nhưng chúng tôi vẫn có sự khăng khít nhất định. Tôi nghĩ cũng bởi cả hai có sự chia sẻ và thấu hiểu.

Thế nhưng, rồi chính tôi lại là người phá nát đi cái hạnh phúc và bình yên hai vợ chồng khó khăn gây dựng.

Dạo đó, chúng tôi đã trả xong nợ mua nhà, đang cố gắng tiền mua con xe hơi để tiện về quê vì Hà bầu bí rồi. Thế nên, tôi nhận thêm vài dự án ở ngoài, Hà hiểu và thông cảm với tôi lắm. Cô ấy không bao giờ kiểu dò la tôi đi đâu, với ai, mấy giờ về. Chỉ đôi khi tôi báo cơm nhà mà không về thì Hà mới gọi hỏi. Nhưng không mắng mỏ, không rầy la, cô ấy nhẹ nhàng nhắc tôi ăn nhẹ gì cho khỏi đau dạ dày.

Tôi chưa bao giờ có ý định đi ngoại tình, cho tới khi gặp Hân – bạn thân của Hà. Trước kia đám cưới chúng tôi, Hân cũng tới. Sau này, thi thoảng tôi có gặp và chuyện của Hân thì tôi được nghe vợ nhắc thường xuyên. Hình như dạo gần đây vợ chồng cô ấy có chút trục trặc.

Tuy nhiên, dù tình cờ gặp nhưng tôi cũng chỉ hỏi về công việc chứ không có ý định hỏi kỹ đời tư. Nào ngờ, Hân chủ động chia sẻ với tôi. Cô ấy còn rủ tôi đi uống rượu.

Hân rất tinh tế, nhắc tôi:

- Anh đừng nói với con Hà, con bé đó trông vậy thôi chứ hay ghen số 1, lại ghét chồng uống rượu lắm. Đặc biệt, đừng nói với nó vợ chồng em sắp ly hôn nhé.

Tôi tin lời Hân. Thi thoảng tôi đưa bạn thân của vợ đi giải sầu. Nhưng sầu không biết hết chưa thì hai chúng tôi lại cảm thấy có 1 mối thân tình kì lạ. Khi phát hiện ra không gặp Hân tôi có chút nhớ nhung, tôi sợ hãi, lập tức cắt đứt. Nhưng không, cô ấy chủ động, quyết gặp tôi cho bằng được.

Ảnh minh họa: Internet

Và sau 1 buổi tối, hai chúng tôi quá chén rồi cũng vượt quá giới hạn. Nhưng tôi không hiểu vì sao, sau hôm ấy Hà biết được. Cô ấy chỉ hỏi tôi:

- Chọn vợ con hay chọn bạn của vợ?

Tôi cầu xin cô ấy tha thứ, thật may Hà cũng hiền như tên cô ấy vậy. Gia đình chúng tôi lại như chưa có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng không đánh ghen, không nhắc lại. Thậm chí, vẫn không hủy kết bạn với Hân trên facebook.

Nhưng khi tôi quyết tâm sẽ vun vén cho gia đình, về sớm để phụ giúp vợ việc nhà nhằm bù đắp cho tội lỗi khi xưa thì Hà khiến tôi phát hoảng. Mỗi bữa ăn, em đều dùng miếng lót nồi bằng chính tờ giấy in những đoạn tin nhắn của tôi và Hân. Thậm chí, miếng lót của tôi còn có cả hình tôi và Hân tình tứ. Tôi không biết từ đâu mà em có, nhưng hành động của em khiến tôi ám ảnh… Tôi mong thà vợ mình cứ đánh ghen, cứ tức giận hay chửi mắng có khi còn nhanh qua. Hà dùng cách như này khiến tôi thật sự sợ hãi. Tôi phải làm sao bây giờ?