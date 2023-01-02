Biết chồng ngoại tình, vợ lẳng lặng không đánh ghen, ai ngờ lúc gần gũi, cô yêu cầu anh làm điều ngượng mặt đến mức sợ hãi không dám đối diện

Tâm sự 02/01/2023 07:05

Trong giây phút gần gũi, cô bắt đầu khác lạ, yêu cầu tôi làm những điều trước nay chưa từng đến bất ngờ.

Tôi cưới được gần 15 năm, có một cháu trai. Vợ chồng tôi rất ít quan hệ, những lần có là do tôi chủ động và cô ấy mặc kệ, tôi thích làm gì thì làm, không cảm xúc.

Cách đây một năm, vợ chồng tôi có cú sốc về công việc khiến tình cảm giảm sút, không tìm được tiếng nói chung. Trong chuyện ấy, nhiều khi vợ bảo tôi nên làm cái này cái kia để có cảm hứng hơn nhưng tôi chỉ làm cho có lệ rồi lại theo cách mình muốn.

Nói chung, đúng vào khoảng thời gian đen tối của hôn nhân thì tôi gặp người phụ nữ khác. Cô ấy không trẻ, thậm chí nhan sắc và cơ thể không bằng vợ tôi. Tôi và cô ấy xuất phát điểm chỉ là tâm sự nhân tình thế thái, rồi hẹn hò. Trong một phút yếu lòng, không muốn làm cô ấy thất vọng, chúng tôi đã quan hệ với nhau. Từ đó, chúng tôi không dứt ra được.

 Tôi cũng không hiểu tại sao như thế, cả 2 đều biết đó là sai, không hề muốn ảnh hưởng đến gia đình, tôi vẫn yêu vợ và không muốn thay đổi gì. Tôi cảm thấy mình yêu cả hai. Tuy nhiên, có một điều lạ là bản thân không hề muốn sở hữu bồ, chỉ muốn sở hữu vợ. Tôi vẫn ghen tuông phát điên mỗi khi có đồng nghiệp gọi điện hoặc nhắn tin cho vợ dù vợ không có tình ý gì.

Biết chồng ngoại tình, vợ lẳng lặng không đánh ghen, ai ngờ lúc gần gũi, cô yêu cầu anh làm điều ngượng mặt đến mức sợ hãi không dám đối diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi chuyện vỡ lở, vợ biết chuyện và đòi ly hôn, đuổi tôi ra khỏi nhà. Vợ khóc rất nhiều, sau một tuần chúng tôi đã có buổi nói chuyện, tôi xin vợ tha thứ và muốn hàn gắn gia đình. Tôi thấy mình còn yêu vợ rất nhiều, có lẽ tôi ngoại tình vì ham muốn và thấy mình bị vợ bỏ rơi thôi.

Sau một tuần, vợ tôi thành người khác, không hề khóc lóc hay hờn giận, chủ động ôm hôn tôi và nói không muốn mất tôi. Tôi thực sự trút được gánh nặng.

Đêm làm lành đó, chúng tôi đã gần gũi lại với nhau, sau đó vợ âm thầm khóc. Từ lần đó, mỗi ngày vợ đều muốn làm chuyện ấy, như biến thành người khác, có ngày đòi hỏi tôi 3-4 lần, cứ nhìn thấy tôi là vợ ham muốn.

Chuyện đã 3 tháng và tôi cảm thấy sức khỏe mình giảm sút nhiều, luôn cố gắng đáp ứng mỗi khi vợ muốn, lo lắng vợ sẽ bỏ nếu tôi không làm tròn bổn phận người chồng. Thi thoảng, trong lúc gần gũi, vợ lại hỏi tôi về người tình khiến tôi mất hết cảm giác. Còn nếu không làm vợ thỏa mãn thì vợ khóc và tôi thấy mình rất tệ hại.

Tôi muốn hỏi chuyên gia, vợ tôi có phải đang bị bệnh không và tôi cần làm gì để giúp, song hành cùng vợ? Tôi rất thương vợ và thấy mình tồi tệ. Tôi lo lắng nếu không thể đáp ứng được nhu cầu thì vợ sẽ có người đàn ông khác. Gần đây tôi không biết vợ nghĩ gì, muốn gì, có thật sự tha thứ cho tôi và ở bên tôi hay không? Xin cho tôi lời khuyên.

 

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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