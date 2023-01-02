Trúc tâm sự, cô vừa tốt nghiệp đại học thì được người họ hàng đằng nội giới thiệu cho Hải. Khi ấy, Hải mới du học nước ngoài về, đẹp trai, trí thức, gia đình gia giáo nên bố mẹ Trúc thích lắm, cứ ra sức vun vén cho 2 người. Lại thêm Hải cũng nhiệt tình tấn công vậy là sau gần 7 tháng qua lại tìm hiểu, cô với anh chính thức thành vợ thành chồng.

Đến giờ này, khi sóng gió đã trôi qua gần 3 năm mà mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, Trúc vẫn thấy lòng đắng chát bởi cô không thể ngờ, người đàn ông cô yêu hơn chính bản thân mình lại có thể đối xử với cô bội bạc đến thế.

Không thuyết phục được chồng, Trúc đành đi khám một mình. Đi hết viện lớn viện nhỏ cô đều nhận chung 1 kết quả, sức khỏe sinh sản của cô hoàn toàn bình thường.

Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu của 2 người khá ổn nhưng chẳng hiểu sao cưới hơn năm mà Trúc vẫn không thể mang bầu. Sốt ruột, cô giục Hải đi khám song anh xua tay: "Nhìn anh cao toe khỏe mạnh thế này làm sao phải đi khám. Người cần khám là em đó".

Trúc bảo nhiều khi nghĩ tới chuyện con cái cô cũng căng thẳng mệt mỏi nhưng chồng bảo thủ vậy cô chỉ còn cách tự an ủi mình rằng con cái là cái duyên cái số, lúc nào ông trời cho ắt được.

Vậy mà hôm ấy đi làm về, Hải lại nghiêm mặt gọi Trúc vào phòng nói chuyện: "Tôi với cô ly hôn đi. Vợ chồng sống với nhau không có con cái làm sợi dây gắn kết sẽ không có hạnh phúc. Kết thúc sớm cho đỡ mệt mỏi hai bên".

Trúc nghe chồng nói mà bàng hoàng, cô vội bảo Hải: "Chuyện con cái anh phải bình tĩnh. Em đi khám, bác sỹ nói sức khỏe hoàn toàn bình thường như vậy thì đâu phải lỗi tại em".

Hải nghe vậy liền cười phá lên: "Thế cô nghĩ tại tôi chắc. Để tôi nói toẹt cho cô hiểu nhé, có người đang mang thai cho tôi rồi. Như thế là cô đủ biết ai bị tậm tịt rồi chứ?".

Những lời Hải nói làm Trúc sốc nặng. Thì ra nghĩ vợ không đẻ được nên anh đã ra ngoài ngoại tình. Giờ cô bồ kia có thai anh mới về ruồng bỏ vợ.

Cay đắng nhưng biết không thể níu kéo, Trúc đành gạt nước mắt, ký đơn ly hôn.

Trúc kể, sau khi ly dị cô phải mất hơn 1 năm mới ổn định lại được tinh thần rồi tái hôn, làm lại từ đầu.

Cũng may, kết hôn lần thứ 2 chỉ vài tháng cô đã mang bầu. Thai được 7 tuần, Trúc vào viện siêu âm xem đã có tim thai chưa. Khám xong, cô ra ngoài đợi lấy kết quả. Thế nào đúng lúc ấy cô lại gặp Hải đưa vợ mới đi khám bầu lần 2. Anh lại dẫn vợ mới tới trước mặt cô hỏi: "Cau điếc như cô tới đây làm gì? Suốt ngày đi viện không chán hả? Nói cho cô thèm, vợ tôi đang bầu đứa thứ 2 rồi đấy".

Nghe giọng "cà khịa" của Hải, Trúc chán chẳng buồn đáp lại, vừa hay lúc có kết quả khám thai. Y tá từ phòng khám mở cửa ra đưa phiếu khám cho Trúc rồi dặn: "Lần đầu mang thai lại còn là thai đôi nên phải cẩn thận giữ gìn em nhé".

Hải đứng bên nghe vậy mà tái cả mặt. Lúc này Trúc mới quay lại nhìn vợ Hải rồi liếc sang anh bảo: "Tôi nghĩ có lẽ anh nên kiểm tra lại xem anh có đúng là bố của những đứa trẻ do vợ anh đẻ không. Tự nhiên tôi lại thấy lăn tăn thay cho anh đó".

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Trúc nói thế khiến Hải ngây người. Trúc bảo lúc ấy cô cũng chỉ định nói để chọc tức Hải vậy nhưng vợ mới của anh lại đỏ gay mặt, tỏ ra luống cuống vô cùng. Song Trúc cũng không đứng lại lâu, kệ vợ chồng Hải ở đó, cô ra ngoài bắt xe về thẳng.

Trúc kể, hơn tháng sau, cô nghe bạn bè nói Hải với vợ mới chuẩn bị ly hôn. Hóa ra chính cái hôm gặp Trúc trong viện, nghe những lời cô nói, cộng thêm biểu hiện khác lạ của vợ mới làm Hải nghi ngờ nên đã về mang con đi xét nghiệm ADN, không ngờ đứa trẻ đúng không phải con của Hải. Ngay cả cái thai trong bụng cô ta cũng là con của người khác.

Hải điên cuồng đi khám, bác sỹ kết luận anh bị vô sinh, tinh trùng có đuôi 0% hầu như không có hi vọng làm cha. Cùng lúc nhận mấy tin sét đánh khiến Hải suy sụp hoàn toàn. Nghĩ tới vợ cũ, anh hối hận vô cùng song anh biết, mọi thứ đều đã quá muộn.