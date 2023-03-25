Phụ nữ quá ngây dại vì tin 100% vào điều này với đàn ông, hóa ra cũng chỉ là những ‘cú lừa’ ngốc nghếch chẳng khác một trò đùa

Tâm sự 25/03/2023 22:40

Phụ nữ chẳng nên tin 100% vào những điều này vì tất cả chỉ khiến chị em trở nên tổn thương hơn mà thôi.

Đàn ông ngọt ngào, phụ nữ lại thích nghe những lời đường mật. Vì vậy nhiều người cả đời phải sống trong khổ sở không thoát ra được. Sau đây là những lời nói dối của đàn ông mà phụ nữ chỉ nên nghe cho vui, hoặc tin ít thôi kẻo khổ cả đời.

“Em béo hay gầy không quan trọng, anh không để tâm đến việc đó”

Đàn ông luôn yêu bằng mắt. Khi thấy một cô gái đẹp, họ sẽ không thể rời mắt được. Vì vậy phụ nữ đừng dại tin câu “ngọai hình không quan trọng” của đàn ông. Đừng vì câu nói đó mà bỏ bê bản thân không chăm sóc.

Đừng vì vậy mà ăn uống thả phanh, đến khi tăng cân xấu xí lại bị chồng chán chê. Hãy là người đàn bà khí chất, ăn uống có khoa học, tập luyện điều độ để giữ gìn vóc dáng. Dù đã làm mẹ, làm vợ, bạn cũng phải thật xinh đẹp và thần thái.

“Ngoài con và em, những thứ khác chỉ là phù du”

Phụ nữ quá ngây dại vì tin 100% vào điều này với đàn ông, hóa ra cũng chỉ là những ‘cú lừa’ ngốc nghếch chẳng khác một trò đùa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khó lòng mà bỏ được những mối quan hệ và thú vui bên ngoài. Vì vậy phụ nữ đừng bao giờ tin vào việc chồng chỉ có một mình bạn. Chồng khi ở nhà là của mình, còn khi đã bước ra đường, họ lao vào cuộc chơi, vào vòng tay khác, bạn sẽ không thể kiểm soát được. Suy cho cùng, đừng tự huyễn hoặc bản thân là duy nhất trong lòng chồng.

“Anh chỉ xem những người phụ nữ khác là đồng nghiệp, bạn bè”

Phụ nữ quá ngây dại vì tin 100% vào điều này với đàn ông, hóa ra cũng chỉ là những ‘cú lừa’ ngốc nghếch chẳng khác một trò đùa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi thân thiết với một người phụ nữ nào đó, chắc chắn giữa họ có mối quan hệ mập mờ. Tuy nhiên họ lại thường chối bay chối biến và nói chỉ xem nhau là bạn. Nếu phụ nữ tin điều này, đến một ngày nào đó bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Bởi đàn ông không ai thủy chung tuyệt đối, chẳng qua chưa bị phát hiện mà thôi.

“Hãy tin anh, anh chưa bao giờ nói dối em”

Người đàn ông nói dối sẽ luôn giải thích vòng vo về những việc mình làm. Chỉ có đàn bà dại mới tin người chồng của mình thật thà 100%. Chỉ có người ngốc nghếch mới vỗ ngực tự hào rằng chồng luôn đối xử chân thành với mình.

 

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Nào ngờ, mẹ Thy kinh ngạc vì hành động của bà đang làm, không dám tin vào những điều mà bà thúc ép vợ chồng cô.

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