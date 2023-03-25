Con dâu sững sờ vì mẹ chồng bày mưu bắt uống thuốc để sinh quý tử, nghe lời khuyên của bác sĩ mà càng sốc gấp trăm lần

Tâm sự 25/03/2023 22:28

Nào ngờ, mẹ Thy kinh ngạc vì hành động của bà đang làm, không dám tin vào những điều mà bà thúc ép vợ chồng cô.

Cưới nhau 5 năm, sinh được hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu nhưng như thế chưa đủ với mẹ chồng Thy. Bà cho rằng cô chưa hoàn thành nghĩa vụ với gia đình nhà chồng khi chưa sinh cho bà một thằng cu để nối dõi tông đường.

Chồng Thy là người nhu mỳ nên anh không ép vợ sinh con trai, nhưng anh lại sợ mẹ. Mỗi khi mẹ anh nhắc đến chuyện đẻ con trai anh thường lảng đi chỗ khác để Thy một mình gánh đòn.

Cũng vì cái suy nghĩ phải có con trai nên hai cô con gái của Thy chẳng được bà nội yêu thương cho lắm. Thy buồn, nhưng chẳng dám than thở với ai.

3 tháng trước, mẹ chồng Thy gọi con dâu vào phòng nói như “tát nước vào mặt” và yêu cầu cô phải sinh quý tử thật sớm. Thy chỉ biết vâng dạ và nghĩ lần này cũng như bao lần khác.

Nhưng Thy không ngờ, ngay ngày hôm sau mẹ chồng cô nhờ mấy người thay đổi hướng giường của vợ chồng cô. Mấy thứ đồ trong phòng Thy thích bà mang ra ngoài để vì cho rằng không hợp phong thủy.

Con dâu sững sờ vì mẹ chồng bày mưu bắt uống thuốc để sinh quý tử, nghe lời khuyên của bác sĩ mà càng sốc gấp trăm lần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng sợ nhất là bà tự ý đi lấy một đống thuốc nam về bắt Thy uống. Bà bảo, nghe người ta nói uống thuốc này sinh được con trai. Không chỉ Thy và cả chồng cô cũng phải uống cùng. Ngày nào Thy cũng phải uống thứ thuốc mà không biết đó là thuốc gì, cắt ở đâu. Thy tìm hiểu thì thấy thuốc nam không hề có tác dụng để sinh con trai. Nhưng có lý giải sao mẹ chồng Thy cũng không nghe.

Việc dùng thuốc nam, thay đổi phong thủy để sinh con trai, lương y Nguyễn Hồng Siêm (Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội) cho rằng: “Nhiều người vì ham quý tử nên đã tin lời những thầy lang để cắt thuốc nhưng họ đâu biết, quyết định con trai hay gái là phụ thuộc vào di truyền nhiễm sắc thể, vào tinh trùng của người chồng. Tinh trùng X sẽ cho con gái, còn tinh trùng Y sẽ cho con trai. Uống thuốc đông y mà không rõ nguồn gốc, không rõ bệnh có khi còn mang tật vào người”.

Con dâu sững sờ vì mẹ chồng bày mưu bắt uống thuốc để sinh quý tử, nghe lời khuyên của bác sĩ mà càng sốc gấp trăm lần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo lương y Nguyễn Hồng Xiêm, trong đông y, chưa từng có bài thuốc nào chữa để sinh con theo ý muốn. Tất cả chỉ là những lời quảng cáo có cánh của các thầy lang. Hiện nay, cũng không ít người vẫn u mê, trọng nam khinh nữ mà quên đi rằng tình cảm, hạnh phúc gia đình mới là quan trọng nhất.

Cùng trao đổi, bác sĩ Vũ Trần Quang (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho hay: “Vì nhu cầu mong muốn sinh con theo giới luôn là đề tài của bất kỳ cặp gia đình nào theo tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, áp lực tư duy “nối dõi tông đường”,.. và áp lực từ cha mẹ hai bên vợ chồng mà nghe lời quảng cáo bắt tai mà không tìm thông tin chính thống từ bác sĩ.

Đến nay y học vẫn chưa có thuốc để sinh con theo ý muốn. Sinh con trai hay gái theo ý muốn từ trước đến nay vẫn là điều mong ước của nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn, nhưng hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa khẳng định được phương pháp nào mang lại kết quả cao".

Con sinh ra bỗng mất một vành tai, chồng kinh hãi kiên quyết không nhận đến khi mẹ chồng lên tiếng ‘thế mới là cháu nhà này’, ai cũng chưng hửng

Con sinh ra bỗng mất một vành tai, chồng kinh hãi kiên quyết không nhận đến khi mẹ chồng lên tiếng ‘thế mới là cháu nhà này’, ai cũng chưng hửng

Tôi vô cùng kinh ngạc, nước mắt lã chã rơi cho đến khi nhìn biểu hiện của mẹ chồng lúc này, đăm chiêu với con trai và cháu nội.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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